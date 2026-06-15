Барселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчи

·0·Спорт
Барселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчи

Каталониянинг Барселона клуби дунё футболидаги энг иқтидорли плеймейкерларни ўз сафига чорлаш анъанасини давом эттириш ниятида. Клубнинг навбатдаги нишони Манчестер Сити сафида порлаётган франциялик Раян Черки бўлиши кутилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Камп Ноу ўйингоҳида Ламине Ямал ва Черки иштирокидаги дахшатли ҳужум триоси шаклланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Франк Лебоэуф Goal.com нашрига берган интервюсида Раян Черки ўз ўйин услуби билан афсонавий Роналдиньо ва Лионель Месси каби мухлисларга завқ улаша олишини таъкидлади. Ҳозирда Англия Премер-лигасида тўп сураётган 22 ёшли футболчи ўзининг ностандарт ҳаракатлари, хусусан, рабона услубидаги узатмалари билан эътиборга тушган.

Каталониянинг сеҳрли анъанаси

Барселона тарихи ҳар доим майдонда мўъжиза кўрсатадиган футболчилар билан бой бўлган. Диего Марадона, Роналдиньо ва Лионель Месси каби юлдузлар жамоанинг ўйин услубини шакллантирган. Лебоэуфнинг фикрича, Черки айнан мана шу анъанани давом эттириш учун энг муносиб номзодлардан бири ҳисобланади. Унинг креативлиги ва тўп билан муомаласи каталониялик мухлисларнинг талабларига тўла жавоб беради.

Гарчи клуб молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган бўлса-да, трансфер бозорида фаолликни пасайтиргани йўқ. 2026-йилнинг ёзида жамоага Антонй Гордон келиб қўшилиши кутилаётган бир пайтда, Раян Черки каби ижодкор ярим ҳимоячининг сотиб олиниши жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади.

Молиявий жумбоқлар ва трансфер сиёсати

Франк Лебоэуф Барселона клубининг иқтисодий ҳолати ва амалга оширилаётган трансферлар ўртасидаги тафовутга ҳам тўхталиб ўтди. "Барселона доим молиявий муаммолар ҳақида гапиради, лекин Роберт Левандовски каби юлдузларни сотиб олишга маблағ топади. Бу ҳайратланарли, лекин улар барибир мақсадига эришишмоқда", — дейди собиқ футболчи.

Раян Черки учун Ла Лига варианти доимо очиқ. Футболчининг ўзи ҳам майдонда кўпроқ эркинлик ва эстетик ўйин кўрсатишни хуш кўради. Ламине Ямал каби ёш юлдуз билан бирга тўп суриш нафақат клуб учун, балки бутун Европа футболи учун янги бир феномен бўлиши мумкин. Ҳозирча Манчестер Сити ўз юлдузини қўйиб юборишга шошилмаяпти, бироқ Каталония клубининг чорлови ҳар қандай футболчи учун рад этиб бўлмас таклиф ҳисобланади.

БарселонаМанчестер СитиРаян ЧеркиЛамине ЯмалТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиАрман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиБугун, 12:17Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиПедро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиБугун, 11:35Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 11:25Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Сабри Лямуши Швециядан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Рубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиРубен Аморим яна катта саҳнада: Португалиялик мутахассис Милан билан келишувга эришдиБугун, 10:50Бавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБавария PSV юлдузи Исмаел Саибари трансфери бўйича келишувга эришдиБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?