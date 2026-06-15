Барселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчи
Каталониянинг Барселона клуби дунё футболидаги энг иқтидорли плеймейкерларни ўз сафига чорлаш анъанасини давом эттириш ниятида. Клубнинг навбатдаги нишони Манчестер Сити сафида порлаётган франциялик Раян Черки бўлиши кутилмоқда. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Камп Ноу ўйингоҳида Ламине Ямал ва Черки иштирокидаги дахшатли ҳужум триоси шаклланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Франк Лебоэуф Goal.com нашрига берган интервюсида Раян Черки ўз ўйин услуби билан афсонавий Роналдиньо ва Лионель Месси каби мухлисларга завқ улаша олишини таъкидлади. Ҳозирда Англия Премер-лигасида тўп сураётган 22 ёшли футболчи ўзининг ностандарт ҳаракатлари, хусусан, рабона услубидаги узатмалари билан эътиборга тушган.
Каталониянинг сеҳрли анъанасиБарселона тарихи ҳар доим майдонда мўъжиза кўрсатадиган футболчилар билан бой бўлган. Диего Марадона, Роналдиньо ва Лионель Месси каби юлдузлар жамоанинг ўйин услубини шакллантирган. Лебоэуфнинг фикрича, Черки айнан мана шу анъанани давом эттириш учун энг муносиб номзодлардан бири ҳисобланади. Унинг креативлиги ва тўп билан муомаласи каталониялик мухлисларнинг талабларига тўла жавоб беради.
Гарчи клуб молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган бўлса-да, трансфер бозорида фаолликни пасайтиргани йўқ. 2026-йилнинг ёзида жамоага Антонй Гордон келиб қўшилиши кутилаётган бир пайтда, Раян Черки каби ижодкор ярим ҳимоячининг сотиб олиниши жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқади.
Молиявий жумбоқлар ва трансфер сиёсатиФранк Лебоэуф Барселона клубининг иқтисодий ҳолати ва амалга оширилаётган трансферлар ўртасидаги тафовутга ҳам тўхталиб ўтди. "Барселона доим молиявий муаммолар ҳақида гапиради, лекин Роберт Левандовски каби юлдузларни сотиб олишга маблағ топади. Бу ҳайратланарли, лекин улар барибир мақсадига эришишмоқда", — дейди собиқ футболчи.
Раян Черки учун Ла Лига варианти доимо очиқ. Футболчининг ўзи ҳам майдонда кўпроқ эркинлик ва эстетик ўйин кўрсатишни хуш кўради. Ламине Ямал каби ёш юлдуз билан бирга тўп суриш нафақат клуб учун, балки бутун Европа футболи учун янги бир феномен бўлиши мумкин. Ҳозирча Манчестер Сити ўз юлдузини қўйиб юборишга шошилмаяпти, бироқ Каталония клубининг чорлови ҳар қандай футболчи учун рад этиб бўлмас таклиф ҳисобланади.
…