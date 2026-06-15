Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилди

·13·Спорт
Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилди

Шимолий Америка яшил майдонларида миллионлаб инсонлар нигоҳи остида шиддатли ва муросасиз кечаётган ЖЧ-2026 мусобақаси нафақат голларга бой ўйинлари, балки майдон атрофидаги қизиқарли баҳс-мунозаралар билан ҳам спорт оламининг диққат марказида турибди. «Лолалар юрти» миллий терма жамоаси сардори ва мудофаа чизиғи етакчиси Виргил ван Дейк дунё биринчилиги баҳсларида жорий этилган янги қоидалар ва ўйин давомидаги мажбурий сув ичиш танаффуслари борасида ўз норозилигини очиқ-ойдин билдириб ўтди. Машҳур ҳимоячининг ушбу шов-шувли фикрларини Буюк Британиянинг нуфузли «BBC» нашри кенг жамоатчиликка тақдим этди.

«Реклама учун ўйиннинг тўхтатилиши мухлисларга ёқмаяпти»

Нидерландияликлар сардорининг таъкидлашича, учрашув қизғин палласига кирган вақтда тижорий мақсадларда ўйин суръатининг сунъий равишда бузилиши футболнинг жозибасига жиддий путур етказмоқда.

  • Мухлислар норозилиги: Ван Дейкнинг фикрига кўра, учрашувларни экран қаршисида кузатиб бораётган оддий ва бетараф футбол ишқибозлари учун ҳам ҳар сафар ичимлик ичиш баҳонасида тижорий роликларнинг қўйиб юборилиши ноқулайликлар туғдирмоқда.

  • Индивидуал ёндашув: Тажрибали футболчи ушбу мажбурий танаффусларни бутунлай бекор қилиш лозимлигини, агар зарурат туғилса, ҳар бир баҳс ўтказилаётган ҳудуднинг об-ҳаво шароитидан келиб чиқиб, алоҳида қарор қабул қилиш тўғрироқ бўлишини истамоқда.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Виргил ван Дейкнинг дебют учрашувидаги қаҳрамонлиги ва унинг мундиалдаги янги тартибга муносабати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва расмий босқич

Нидерландиянинг илк баҳси ва ҳисоб

Ван Дейкнинг ўйиндаги қаҳрамонлиги

Қўлга киритилган шахсий унвон

Танқид қилинган асосий жиҳат

Баёнотни тарқатган расмий манба

ЖЧ-2026, «F» гуруҳи


(1-тур учрашуви)

НидерландияЯпония


2:2

Учрашувда ҳисобни очган илк гол муаллифи

Ўйиннинг энг яхши футболчиси


(MVP мақоми)

Ичимликлар учун реклама танаффуслари

BBC халқаро нашри

Майдонда ҳақиқий сардор ва ўйиннинг энг яхшиси

Танқидий фикрларига қарамай, Виргил ван Дейкнинг ўзи яшил майдонда ҳақиқий етакчилик фазилатларини намойиш этишда давом этмоқда. Эслатиб ўтамиз, «F» гуруҳидаги илк тўқнашувда Нидерландия терма жамоаси Осиё гранди Япония вакиллари билан 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чеккан эди. Айнан мазкур шиддатли баҳсда вакилларини олдинга бошлаган Виргил ван Дейк рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, учрашувда ҳисобни очувчи гўзал голга муаллифлик қилди. Учрашув якунида эса кўрсатган юқори савиядаги маҳорати эвазига ташкилотчилар томонидан баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб эътироф этилди.

Виргил ван Дейкнинг мундиалдаги танаффуслар ҳақидаги баёноти:

«Мен ҳозирга қадар ЖЧ-2026 доирасида бўлиб ўтган деярли барча учрашувларни диққат билан томоша қилиб бордим. Тўғрисини айтсам, ҳар сафар ичимлик учун мажбурий танаффус эълон қилиниб, рекламалар бошланиб кетганда, бу ҳолат менга унчалик хуш ёқмади. Телевизор қаршисида ўтириб, шунчаки чиройли футболдан завқ олмоқчи бўлган бетараф томошабинлар учун ҳам бундай тез-тез тўхтаб қолишлар ёқимли эмас, деб ҳисоблайман. Албатта, менинг фикримча, бу танаффусларни бутунлай бекор қилиш мақсадга мувофиқ бўларди. Бироқ, об-ҳаво ва шароитларни инобатга олган ҳолда, ҳар бир ўйинни алоҳида вазият сифатида кўриб чиқиш керак».

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларида юз бераётган кутилмаган ўзгаришлар, юлдуз футболчиларнинг эксклюзив баёнотлари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Виржил ван ДейкНидерландияЯпонияБи-Би-Си
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиЖордан Ҳендерсон Жуд Беллингемга нисбатан танқидларни асоссиз деб атадиБугун, 13:19Жуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаЖуд Беллингем ва Англия терма жамоаси: Томас Тухель янги стратегия танламоқдаБугун, 13:16Арман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиАрман Царукян UFCдаги шов-шувли жангдан сўнг мултимиллионерга айландиБугун, 12:17Барселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБарселона Раян Черки ва Ламине Ямал жуфтлиги орқали янги даврни бошламоқчиБугун, 12:11Педро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиПедро Порро Тоттенхем билан янги шартнома имзолади: Реал Мадрид ва Сити умидлари пучга чиқдиБугун, 11:35Луис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиЛуис де ла Фуэнте Кабо-Верде билан баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?