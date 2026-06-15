Ван Дейк жаҳон чемпионатидаги реклама танаффусларини танқид қилди
Шимолий Америка яшил майдонларида миллионлаб инсонлар нигоҳи остида шиддатли ва муросасиз кечаётган ЖЧ-2026 мусобақаси нафақат голларга бой ўйинлари, балки майдон атрофидаги қизиқарли баҳс-мунозаралар билан ҳам спорт оламининг диққат марказида турибди. «Лолалар юрти» миллий терма жамоаси сардори ва мудофаа чизиғи етакчиси Виргил ван Дейк дунё биринчилиги баҳсларида жорий этилган янги қоидалар ва ўйин давомидаги мажбурий сув ичиш танаффуслари борасида ўз норозилигини очиқ-ойдин билдириб ўтди. Машҳур ҳимоячининг ушбу шов-шувли фикрларини Буюк Британиянинг нуфузли «BBC» нашри кенг жамоатчиликка тақдим этди.
«Реклама учун ўйиннинг тўхтатилиши мухлисларга ёқмаяпти»
Нидерландияликлар сардорининг таъкидлашича, учрашув қизғин палласига кирган вақтда тижорий мақсадларда ўйин суръатининг сунъий равишда бузилиши футболнинг жозибасига жиддий путур етказмоқда.
Мухлислар норозилиги: Ван Дейкнинг фикрига кўра, учрашувларни экран қаршисида кузатиб бораётган оддий ва бетараф футбол ишқибозлари учун ҳам ҳар сафар ичимлик ичиш баҳонасида тижорий роликларнинг қўйиб юборилиши ноқулайликлар туғдирмоқда.
Индивидуал ёндашув: Тажрибали футболчи ушбу мажбурий танаффусларни бутунлай бекор қилиш лозимлигини, агар зарурат туғилса, ҳар бир баҳс ўтказилаётган ҳудуднинг об-ҳаво шароитидан келиб чиқиб, алоҳида қарор қабул қилиш тўғрироқ бўлишини истамоқда.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали Виргил ван Дейкнинг дебют учрашувидаги қаҳрамонлиги ва унинг мундиалдаги янги тартибга муносабати билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва расмий босқич
Нидерландиянинг илк баҳси ва ҳисоб
Ван Дейкнинг ўйиндаги қаҳрамонлиги
Қўлга киритилган шахсий унвон
Танқид қилинган асосий жиҳат
Баёнотни тарқатган расмий манба
ЖЧ-2026, «F» гуруҳи
(1-тур учрашуви)
2:2
Учрашувда ҳисобни очган илк гол муаллифи
Ўйиннинг энг яхши футболчиси
(MVP мақоми)
Ичимликлар учун реклама танаффуслари
BBC халқаро нашри
Майдонда ҳақиқий сардор ва ўйиннинг энг яхшиси
Танқидий фикрларига қарамай, Виргил ван Дейкнинг ўзи яшил майдонда ҳақиқий етакчилик фазилатларини намойиш этишда давом этмоқда. Эслатиб ўтамиз, «F» гуруҳидаги илк тўқнашувда Нидерландия терма жамоаси Осиё гранди Япония вакиллари билан 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чеккан эди. Айнан мазкур шиддатли баҳсда вакилларини олдинга бошлаган Виргил ван Дейк рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, учрашувда ҳисобни очувчи гўзал голга муаллифлик қилди. Учрашув якунида эса кўрсатган юқори савиядаги маҳорати эвазига ташкилотчилар томонидан баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб эътироф этилди.
Виргил ван Дейкнинг мундиалдаги танаффуслар ҳақидаги баёноти:
«Мен ҳозирга қадар ЖЧ-2026 доирасида бўлиб ўтган деярли барча учрашувларни диққат билан томоша қилиб бордим. Тўғрисини айтсам, ҳар сафар ичимлик учун мажбурий танаффус эълон қилиниб, рекламалар бошланиб кетганда, бу ҳолат менга унчалик хуш ёқмади. Телевизор қаршисида ўтириб, шунчаки чиройли футболдан завқ олмоқчи бўлган бетараф томошабинлар учун ҳам бундай тез-тез тўхтаб қолишлар ёқимли эмас, деб ҳисоблайман. Албатта, менинг фикримча, бу танаффусларни бутунлай бекор қилиш мақсадга мувофиқ бўларди. Бироқ, об-ҳаво ва шароитларни инобатга олган ҳолда, ҳар бир ўйинни алоҳида вазият сифатида кўриб чиқиш керак».
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларида юз бераётган кутилмаган ўзгаришлар, юлдуз футболчиларнинг эксклюзив баёнотлари ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…