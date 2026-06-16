Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот берди

·60·Спорт
Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот берди

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони 2026-йилги Жаҳон чемпионати старти олдидан жамоа мухлислари учун хушхабарни эълон қилди. Жамоа сардори ва асосий юлдузи Лионель Месси турнирнинг илк ўйинига тўлиқ тайёр ҳолатда етиб келди. Бу ҳақда мураббий Ж гуруҳидан ўрин олган Жазоирга қарши баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ҳафталарда футбол жамоатчилигини хавотирга солган Лионель Мессининг тиззасидаги жароҳати ҳамда ҳужумчи Хулиан Альварес ва дарвозабон Эмилиано Мартинез билан боғлиқ муаммолар ортда қолган. Скалонининг таъкидлашича, Интер Миами юлдузи ва бошқа етакчи футболчилар тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган ва майдонга тушишга шай ҳолатда.

Етакчилар сафга қайтди

Терма жамоа лагеридан олинган маълумотларга кўра, Хулиан Альвареснинг тўпиғидаги оғриқлар буткул йўқолган бўлса, Эмилиано Мартинез бармоғидаги жароҳатдан фориғ бўлган. Фақатгина тажрибали ҳимоячи Николас Таглиафико кичик назорат остида бўлиб турибди, бироқ унинг ҳам умумий ҳолати ижобий баҳоланмоқда.

"Ҳамма Лео Мессини майдонда кўришни истайди. У нафақат аргентиналикларни, балки бутун дунёни ҳаяжонга солади. Лионель биз учун ҳамиша монументал аҳамиятга эга бўлган ва ҳозир бу аҳамият янада ортган. Мен уни жуда яхши ҳолатда кўряпман", — дея мураббийнинг сўзларини келтирмоқда Goal.com нашри.

Шунингдек, Скалони дарвозабон Эмилиано Мартинез ва ҳужумчи Хулиан Альвареснинг ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди: "Эмилиано эртанги ўйинга тайёр. Жулианнинг тўпиғида муаммо бор эди, лекин тикланиш жараёни аъло даражада ўтди. У эртага асосий таркиб учун вариантларимиз орасида бўлади".

Босим ва кутилмалар

Амалдаги жаҳон чемпионлари турнирнинг очилиш ўйинига кетма-кет еттита ғалаба билан етиб келишди. Шунга қарамай, Скалони шогирдларини ортиқча босимдан ҳимоя қилишга уринди. Унинг фикрича, гарчи илк ўйин муҳим бўлса-да, у турнир тақдирини бутунлай ҳал қилиб қўймайди.

"Биз хотиржаммиз, чунки бу шунчаки футбол ўйини. Ўтган Жаҳон чемпионати тажрибаси бизга кўп нарсани ўргатган. Илк баҳс фундаментал аҳамиятга эга эмас, у билан ҳаммаси тугаб қолмайди. Биз яхши ҳолатдамиз ва кучли рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатишга тайёрмиз", — дея қўшимча қилди мутахассис.

Аргентина терма жамоаси таркибида рақобат ниҳоятда кучли эканлиги мураббий учун ёқимли қийинчилик туғдирмоқда. Скалонининг эътироф этишича, барча футболчилар соғлом бўлган шароитда асосий 11 таликни танлаш осон кечмайди. Жамоанинг умумий кайфияти ва жисмоний ҳолати чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш учун етарли даражада экани қайд этилди.

АргентинаЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиЛионель СкалониФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташладиМанчестер Юнайтед Кризенсио Саммервилл трансфери бўйича кутилмаган қадам ташладиБугун, 09:59Неймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабатНеймар бешинчи бор ота бўлишини эълон қилди: Бразилиялик юлдуздан ҳазиломуз муносабатБугун, 09:38Сандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчиСандро Тонали учун кураш: Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқчиБугун, 08:56Макгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиМакгрегор Илия Топуриянинг кутилмаган мағлубиятига муносабат билдирдиБугун, 08:44Инфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиИнфантино Эрон терма жамоаси кийиниш хонасига кириб, қўллаб-қувватладиБугун, 08:33Эрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги сиёсий ва ташкилий босимлардан шикоят қилдиБугун, 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди