Лионель Месси Аргентина сафида ЖЧ-2026 стартига тайёр: Скалони таркиб ҳақида маълумот берди
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони 2026-йилги Жаҳон чемпионати старти олдидан жамоа мухлислари учун хушхабарни эълон қилди. Жамоа сардори ва асосий юлдузи Лионель Месси турнирнинг илк ўйинига тўлиқ тайёр ҳолатда етиб келди. Бу ҳақда мураббий Ж гуруҳидан ўрин олган Жазоирга қарши баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ҳафталарда футбол жамоатчилигини хавотирга солган Лионель Мессининг тиззасидаги жароҳати ҳамда ҳужумчи Хулиан Альварес ва дарвозабон Эмилиано Мартинез билан боғлиқ муаммолар ортда қолган. Скалонининг таъкидлашича, Интер Миами юлдузи ва бошқа етакчи футболчилар тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтган ва майдонга тушишга шай ҳолатда.
Етакчилар сафга қайтдиТерма жамоа лагеридан олинган маълумотларга кўра, Хулиан Альвареснинг тўпиғидаги оғриқлар буткул йўқолган бўлса, Эмилиано Мартинез бармоғидаги жароҳатдан фориғ бўлган. Фақатгина тажрибали ҳимоячи Николас Таглиафико кичик назорат остида бўлиб турибди, бироқ унинг ҳам умумий ҳолати ижобий баҳоланмоқда.
"Ҳамма Лео Мессини майдонда кўришни истайди. У нафақат аргентиналикларни, балки бутун дунёни ҳаяжонга солади. Лионель биз учун ҳамиша монументал аҳамиятга эга бўлган ва ҳозир бу аҳамият янада ортган. Мен уни жуда яхши ҳолатда кўряпман", — дея мураббийнинг сўзларини келтирмоқда Goal.com нашри.
Шунингдек, Скалони дарвозабон Эмилиано Мартинез ва ҳужумчи Хулиан Альвареснинг ҳолати ҳақида ҳам тўхталиб ўтди: "Эмилиано эртанги ўйинга тайёр. Жулианнинг тўпиғида муаммо бор эди, лекин тикланиш жараёни аъло даражада ўтди. У эртага асосий таркиб учун вариантларимиз орасида бўлади".
Босим ва кутилмаларАмалдаги жаҳон чемпионлари турнирнинг очилиш ўйинига кетма-кет еттита ғалаба билан етиб келишди. Шунга қарамай, Скалони шогирдларини ортиқча босимдан ҳимоя қилишга уринди. Унинг фикрича, гарчи илк ўйин муҳим бўлса-да, у турнир тақдирини бутунлай ҳал қилиб қўймайди.
"Биз хотиржаммиз, чунки бу шунчаки футбол ўйини. Ўтган Жаҳон чемпионати тажрибаси бизга кўп нарсани ўргатган. Илк баҳс фундаментал аҳамиятга эга эмас, у билан ҳаммаси тугаб қолмайди. Биз яхши ҳолатдамиз ва кучли рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатишга тайёрмиз", — дея қўшимча қилди мутахассис.
Аргентина терма жамоаси таркибида рақобат ниҳоятда кучли эканлиги мураббий учун ёқимли қийинчилик туғдирмоқда. Скалонининг эътироф этишича, барча футболчилар соғлом бўлган шароитда асосий 11 таликни танлаш осон кечмайди. Жамоанинг умумий кайфияти ва жисмоний ҳолати чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш учун етарли даражада экани қайд этилди.
…