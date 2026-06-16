Ўзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасида
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси қитъамиз мухлислари учун унутилмас тарихий лаҳзаларни туҳфа этмоқда. Бу сафарги глобал футбол байрами Марказий Осиё ва Яқин Шарқ халқлари учун ўзгача аҳамиятга эга. Сабаби, Осиё қитъасининг икки янги қудратли ва шижоатли вакиллари — Ўзбекистон ҳамда Иордания миллий терма жамоалари мундиалга шунчаки томошабин ёки оддий иштирокчи сифатида эмас, балки ўз сўзларини айтиш ва жаҳон грандларига ҳақиқий кучларини кўрсатиш учун ташриф буюришган. Айни кунларда Амман ва Тошкент кўчаларида миллат қаҳрамонларидан катта зафарлар кутишмоқда, мухлислар ўртасидаги байрамона кайфият эса юқори чўққисига чиққан.
Месси ва Роналду олдидаги илк жиддий имтиҳонлар
Дунё футболи афсоналари Лионель Месси ва Криштиану Роналду тўп сураётган терма жамоаларга қарши орзудаги ўйинлардан аввал, Осиё дебютантларини тарихий илк учрашувлар кутиб турибди. Чоршанба куни Иордания терма жамоаси Европанинг номдор вакили Австрияга қарши яшил майдонга тушса, кейинги турларда Жазоир ва кучли Аргентина билан куч синашади. Ўзбекистон миллий терма жамоаси эса ўз тарихий юришини Жанубий Американинг энг шиддатли вакилларидан бири — Колумбияга қарши ўта кескин баҳс билан бошлайди. Шундан сўнг «Оқ бўрилар»ни португал юлдузлари ва Конго Демократик Республикаси жамоаларига қарши мураккаб имтиҳонлар кутмоқда.
Иордания ва Австрия ўртасидаги баҳс Сан-Франсискодаги муҳташам «Bay Area Stadium»да бўлиб ўтади ва ФИФАнинг чипта нархларини динамик белгилаш тизими учун катта синов вазифасини ўтайди. Бироқ стадион қанчалик тўлишидан қатъи назар, Аммандаги машҳур «Prince Muhammad» кўчасида ва бутун мамлакат бўйлаб қаҳвахоналарда футбол ишқибозлари сабабли бўш жой топиш мумкин бўлмайди. Худди шундай манзара Тошкентдаги паловхоналар ва кўнгилочар масканларда ҳам кузатилиши аниқ. Фақат Мехико шаҳри мезбонлик қиладиган Ўзбекистон ва Колумбия учрашуви вақтлар фарқи туфайли юртимизда эрталабки пайтга тўғри келади.
Қуйидаги ташкилий ва спорт таҳлили жадвали орқали Осиёнинг икки дебютант жамоаси — Ўзбекистон ва Иорданиянинг ЖЧ-2026 турниридаги гуруҳ босқичи рақиблари ва бош мураббийлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Дебютант терма жамоа номи
Бош мураббий ва унинг тактик услуби
1-турдаги илк тарихий рақиб
2- ва 3-турлардаги рақиблар
Эътибор марказидаги асосий юлдуз футболчилар
Назорат учрашувларидаги сўнгги натижалар
Ўзбекистон
(Марказий Осиё фахри)
Фабио Каннаваро
(Жаҳон чемпиони бўлган сардор)
Колумбия терма жамоаси
(Мехико шаҳрида)
• Португалия
• Конго ДР
• Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»)
• Аббосбек Файзуллаев (Вингер)
• Габон (Ғалаба)
• Миср (Ғалаба)
• Нидерландия (2:3 мағлубият)
Иордания
(Яқин Шарқ шижоати)
Жамол Селлами
(Қатъий 3-4-3 тактикаси)
Австрия терма жамоаси
(Сан-Франсискода)
• Жазоир
• Аргентина
• Муса Ат-Таамари («Ренн» клуби)
• Али Олван (Ҳужумчи)
• Швейцария (1:4 мағлубият)
• Колумбия (0:2 мағлубият)
Иорданиянинг иродаси ва жамоавий руҳи
Иордания терма жамоаси футбол оламида кўпроқ мустаҳкам тартиб-интизом, ирода ва тезкор қарши ҳужумларга таянади. Тўғри, жамоанинг рамзи ва бош тўпурари Язан Ан-Наймат тиззасидан олган оғир жароҳати сабабли мундиални ўтказиб юборишга мажбур бўлди. Шунингдек, саралаш босқичида Ўмон дарвозасига учта гол уриб, жаҳон чемпионати йўлланмасини нақд қилган Али Олван ҳам февраль ойидан бери расмий ўйинларда қатнашмаган бўлса-да, асосий таркибда майдонга тушиши кутилмоқда. Жамоанинг энг порлоқ юлдузи эса Франциянинг «Ренн» клуби ярим ҳимоячиси Муса Ат-Таамари ҳисобланади. Ҳужумда Язаннинг ўрнини 20 ёшли иқтидор эгаси Одех Фахурий эгаллаши кутилмоқда.
Яқинда Швейцария (1:4) ва Колумбиядан (0:2) қабул қилинган мағлубиятлар мухлисларда бироз хавотир уйғотган бўлса-да, миллий жамоа сафида 179 та ўйинда қатнашган машҳур собиқ дарвозабон Амр Шофе жамоанинг плей-офф босқичига чиқишга қодирлигини ва бу мағлубиятлар хатолар устида ишлаш учун яхши дарс бўлганини таъкидлади. 2023 йилги Осиё кубогида Жанубий Кореяни мағлуб этиб, финалгача етиб борган иродали Иордания бу гал ҳам кучли курашга шай.
«Оқ бўрилар»нинг тарихий қадами ва Каннаваро лойиҳаси
Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихий йўлланмани қўлга киритгач, бош мураббийликка 2006 йилги Жаҳон чемпиони Фабио Каннаварони таклиф этди. Ўзбекистон таркибида ҳам Европада катта тажриба тўплаётган юлдузлар бор. Айниқса, «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ва Туркияда ўз маҳоратини ошираётган 22 ёшли иқтидорли вингер Аббосбек Файзуллаев бутун дунё скаутлари диққат марказида бўлади.
Жамоамиз сўнгги назорат учрашувида кучли Нидерландияга қарши (1:2) сўнгги сониялардагина мағлубиятга учраган бўлса-да, концентрацияни йўқотмаслик кераклиги борасида муҳим хулоса чиқарди. Тажрибали ярим ҳимоячи Жалолиддин Машарипов бел оғриғидан азият чекаётган бўлишига қарамай, таркибда умумий умид ва қувонч ҳисси жуда юқори.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваронинг фикри:
«Ўзбеклар — ҳеч қачон таслим бўлмайдиган, майдонда охиригача қаттиқ курашадиган иродали халқ. Бундай жамоага қарши тўп суриш ҳар қандай рақиб учун катта ноқулайлик туғдиради. Уларни мағлуб этиш ўта қийин ва бизни мундиалда осон ўйинлар кутмаяпти».
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси биринчи вице-президенти Отабек Умаровнинг баёноти:
«Бу тарихий натижалар ўз-ўзидан, бир кунда келиб қолгани йўқ. Биз бир неча йил давомида тизимли меҳнат қилиб, барқарор натижалар орқали Осиёнинг етакчи футбол мамлакатларидан бирига айландик. Ёшлар даражасидаги муваффақиятларимиз мана энди катталар футболида ўз мевасини бермоқда. Марказий Осиёдан жаҳон чемпионатига чиққан илк мамлакат сифатида, бу палла бутун миллат ўз қаҳрамонлари атрофида бирлашадиган буюк тарихий дақиқалардир».
Эски «ҳал қилувчи паллада тўхтаб қолувчи жамоа» тамғасини бутунлай парчалаб ташлаган Ўзбекистон учун бу Жаҳон чемпионати янги ва порлоқ даврнинг бошланишидир. Тошкентда ва Амманда футбол байрами бошланмоқда!
ЖЧ-2026 турниридаги Ўзбекистон ва Иордания терма жамоаларининг тарихий қадамлари, эксклюзив интервьюлар, парда ортидаги қизиқарли воқеалар ва спорт оламига оид энг тезкор ҳамда ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…