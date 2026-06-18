Расман: Ибраима Конате эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айланди

·49·Спорт
Расман: Ибраима Конате эркин агент сифатида Реал Мадрид аъзосига айланди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида навбатдаги йирик трансферни амалга оширди. Мадридликлар Англиянинг Ливерпул жамоаси билан шартномаси якунланган Франция терма жамоаси ҳимоячиси Ибраима Конате билан келишувга эришганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клубнинг сўнгги йиллардаги юқори савияли футболчиларни эркин агент сифатида жалб қилиш стратегиясининг мантиқий давоми бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

27 ёшли марказий ҳимоячи Сантиаго Бернабеу стадионида 2030-йилнинг июнига қадар мўлжалланган тўрт йиллик шартномага имзо чекди. Goal.com нашри хабарига кўра, Реал Мадрид раҳбарияти Конатени жамоанинг ҳимоя чизиғидаги муаммоларни ҳал қила оладиган асосий номзод сифатида кўрмоқда. Футболчи учун трансфер пули тўланмагани клубга иқтисодий жиҳатдан катта устунлик беради.

Моуринью лойиҳасининг янги қисми

Ибраима Конате Жозе Моуринью Мадрид клуби бошқарувига қайтганидан сўнг амалга оширилган учинчи йирик харид бўлди. Бунгача жамоага Марк Кукурелла ва Бернардо Силва келиб қўшилган эди. Португалиялик мутахассис ҳимоячининг жисмоний ҳолати, тезлиги ва ишончли ўйинини юқори баҳолаб, уни ўзининг тактик схемаларида муҳим фигура сифатида кўрмоқда.

Клуб президенти Флорентино Перез ҳам ушбу трансферни жамоа таркибини мувозанатлаш йўлидаги стратегик қадам деб ҳисоблайди. Ўтган мавсумларда ҳимоячиларнинг жароҳатлари туфайли юзага келган қийинчиликлар Реал Мадрид раҳбариятини захира ўриндиғини янада мустаҳкамлашга мажбур қилди. Конате ўзининг тажрибаси билан Мадрид мудофаасини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Французлар колонияси ва мослашув жараёни

Мутахассисларнинг фикрича, Ибраима Конате янги жамоасига мослашишда ҳеч қандай қийинчиликка дуч келмайди. Боиси, айни дамда Реал Мадрид таркибида унинг ватандошлари — Килиан Мбаппе, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга ва Ферланд Мендй каби юлдузлар тўп сурмоқда. Бу омил ҳимоячининг жамоавий муҳитга тезроқ киришиб кетишига хизмат қилади.

Трансфер жараёни Ливерпул билан шартнома узайтирилмаслиги маълум бўлган заҳоти тезлашган. Мадридликлар Европанинг бошқа гранд клубларини ортда қолдириб, ҳимоячи билан тезкор келишувга эришишга муваффақ бўлишди. Ҳозирда футболчи Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда.

Шу сабабли, Конатенинг расмий таништирув маросими турнир якунлангач, у Мадридга қайтганидан сўнг ўтказилади. Шундан сўнг у Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотларга қўшилиб, янги мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги учун курашга киришади.

Реал МадридИбраима КонатеТрансферларЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиШвейцария терма жамоаси Босния устидан йирик ғалабани қўлга киритдиБугун, 21:07Пол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиПол Скоулз: Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси учун муаммога айландиБугун, 21:00Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Элдор Шомуродов: «Бу йўлнинг охири эмас, олдинга интиламиз!»Бугун, 20:59Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Тимур Кападзе терма жамоамизнинг ўйини ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 20:46Абдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиАбдуқодир Ҳусанов Ўзбекистон — Колумбия баҳсида жароҳат олган оператор ҳолидан хабар олдиБугун, 20:44Тоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиТоттенхем ҳимоя чизиғини кучайтирди: Ян Паул ван Хекке 52 миллион фунтга трансфер қилиндиБугун, 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди