АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)

·0·Спорт
АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)

2026 йилги Жаҳон чемпионатининг “С” гуруҳида 2-тур баҳслари бошланмоқда. Турнинг дастлабки учрашувида АҚШ ва Австралия миллий терма жамоалари ўзаро куч синашади.

Гуруҳда пешқадамлик учун муҳим аҳамият касб этадиган беллашув олдидан ҳар икки жамоа ҳам асосий таркибини маълум қилди. Мураббийлар ҳужумкор ва мувозанатли таркибни танлагани учрашув шиддатли кечишидан дарак бермоқда.

АҚШ терма жамоаси дарвозасини Фриз қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Фриман, Рим ва Ричардс ҳаракат қилади. Қанотларда Робинсон ва Дестга ишонч билдирилган.

Майдон марказида Маккенни ва Адамс жуфтлиги ўйнайди. Ҳужум чизиғидан эса Тиллман, Балогун ва Рикардо Пепи жой олган.

АҚШнинг асосий таркиби:

Дарвозабон: Фриз.

Ҳимоячилар: Фриман, Рим, Ричардс.

Қанот футболчилари: Робинсон, Дест.

Ярим ҳимоячилар: Маккенни, Адамс.

Ҳужумчилар: Тиллман, Балогун, Рикардо Пепи.

Австралия терма жамоаси дарвозасига Бич қўйилган. Уч кишилик ҳимоя чизиғида Бёрджесс, Сауттар ва Чиркати ҳаракат қилади.

Қанотларда Бос ва Италиано, майдон марказида эса О’Нилл ҳамда Окон-Энгстер ўйнайди. Ҳужум учлиги Велупиллай, Муҳаммад Туре ва Мэттью Лекидан ташкил топган.

Австралиянинг асосий таркиби:

Дарвозабон: Бич.

Ҳимоячилар: Бёрджесс, Сауттар, Чиркати.

Қанот футболчилари: Бос, Италиано.

Ярим ҳимоячилар: О’Нилл, Окон-Энгстер.

Ҳужумчилар: Велупиллай, Муҳаммад Туре, Мэттью Леки.

АҚШ тўп назорати, тезкор паслар ва қанот ҳужумларига таяниши кутилмоқда. Австралия эса жисмоний кураш, стандарт вазиятлар ва тезкор қарши ҳужумлар орқали рақибга муаммо туғдиришга ҳаракат қилади.

Гуруҳдаги пешқадамлик учун кечадиган мазкур беллашувда қўлга киритиладиган уч очко ҳар икки жамоанинг плей-офф йўлидаги имкониятларини сезиларли даражада оширади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиЛамин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиБугун, 22:40ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 22:32Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиЗлатан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиБугун, 22:19Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиМайкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиБугун, 22:12Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Бугун, 22:09Аббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиАббосбек Файзуллаев мундиалнинг энг тезкор футболчиси бўлдиБугун, 21:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди