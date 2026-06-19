АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)
2026 йилги Жаҳон чемпионатининг “С” гуруҳида 2-тур баҳслари бошланмоқда. Турнинг дастлабки учрашувида АҚШ ва Австралия миллий терма жамоалари ўзаро куч синашади.
Гуруҳда пешқадамлик учун муҳим аҳамият касб этадиган беллашув олдидан ҳар икки жамоа ҳам асосий таркибини маълум қилди. Мураббийлар ҳужумкор ва мувозанатли таркибни танлагани учрашув шиддатли кечишидан дарак бермоқда.
АҚШ терма жамоаси дарвозасини Фриз қўриқлайди. Ҳимоя чизиғида Фриман, Рим ва Ричардс ҳаракат қилади. Қанотларда Робинсон ва Дестга ишонч билдирилган.
Майдон марказида Маккенни ва Адамс жуфтлиги ўйнайди. Ҳужум чизиғидан эса Тиллман, Балогун ва Рикардо Пепи жой олган.
АҚШнинг асосий таркиби:
Дарвозабон: Фриз.
Ҳимоячилар: Фриман, Рим, Ричардс.
Қанот футболчилари: Робинсон, Дест.
Ярим ҳимоячилар: Маккенни, Адамс.
Ҳужумчилар: Тиллман, Балогун, Рикардо Пепи.
Австралия терма жамоаси дарвозасига Бич қўйилган. Уч кишилик ҳимоя чизиғида Бёрджесс, Сауттар ва Чиркати ҳаракат қилади.
Қанотларда Бос ва Италиано, майдон марказида эса О’Нилл ҳамда Окон-Энгстер ўйнайди. Ҳужум учлиги Велупиллай, Муҳаммад Туре ва Мэттью Лекидан ташкил топган.
Австралиянинг асосий таркиби:
Дарвозабон: Бич.
Ҳимоячилар: Бёрджесс, Сауттар, Чиркати.
Қанот футболчилари: Бос, Италиано.
Ярим ҳимоячилар: О’Нилл, Окон-Энгстер.
Ҳужумчилар: Велупиллай, Муҳаммад Туре, Мэттью Леки.
АҚШ тўп назорати, тезкор паслар ва қанот ҳужумларига таяниши кутилмоқда. Австралия эса жисмоний кураш, стандарт вазиятлар ва тезкор қарши ҳужумлар орқали рақибга муаммо туғдиришга ҳаракат қилади.
Гуруҳдаги пешқадамлик учун кечадиган мазкур беллашувда қўлга киритиладиган уч очко ҳар икки жамоанинг плей-офф йўлидаги имкониятларини сезиларли даражада оширади.
…