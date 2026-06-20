Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!

·0·Спорт
Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!

АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтаётган Жаҳон чемпионати нафақат шиддатли баҳслари, балки кутилмаган воқеалари билан ҳам лотин америкалик мухлисларни ҳайратда қолдирмоқда. Лотин Америкасининг нуфузли «Hablalonoticias» нашри тарқатган хабарга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 22 ёшли ҳужумкор ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев Колумбияга қарши ўйиндан сўнг ушбу мамлакатда ҳақиқий ижтимоий тармоқлар феноменига айланди.

Гарчи вакилларимиз илк турда Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Аббосбек ўзининг ёрқин ўйини ва жозибаси билан рақиб юртидаги минглаб мухлислар, айниқса, хотин-қизларнинг эътиборини бутунлай ўзига қаратди.

«Ацтека» стадионидаги тарихий гол муаллифи

Ўзбекистон футболи тарихидаги илк Жаҳон чемпионати голи айнан Файзуллаев номига ёзилди. Мехикодаги афсонавий «Ацтека» стадионида кечган баҳснинг 60-дақиқасида қуйидаги тарихий вазият юзага келди:

Жамоа сардори Элдор Шомуродовнинг кучли ва мураккаб зарбасини Колумбия дарвозабони Камило Варгас қайтаришга эришди. Бироқ юқорилаб қайтган тўпга биринчи бўлиб Аббосбек Файзуллаев етиб келди. У бўйи унчалик баланд бўлмаслигига қарамай, катта тезлик ва чаққонлик билан тўпни бошда рақиб дарвоза тўрига жойлаб, Мундиаллардаги илк голимизни нишонлади.

Колумбиялик қизларнинг янги «краш»и ва Ричард Риос билан қиёс

Учрашув якунланиши биланоқ, Колумбия сегментидаги X (Твиттер) ва Instagram ижтимоий тармоқларида ўзбек футболчисининг исми энг юқори трендлар қаторидан жой олди. Колумбиялик мухлислар уни «ушбу Мундиалнинг энг ёқимтой футболчиси» деб аташмоқда.

Ҳатто маҳаллий ишқибозлар Файзуллаевни ўз терма жамоаларининг бош юлдузи ва энг жозибали футболчиси — «Бенфика» ярим ҳимоячиси Ричард Риос билан қиёслай бошлашди. Икки футболчининг майдондаги ўзига хос услуби ва ташқи кўриниши тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Аббосбек Файзуллаевнинг қисқача профили

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Ёши

22 ёш

ЖЧ-2026даги мақоми

Ўзбекистон тарихидаги илк ЖЧ голи муаллифи

Амалдаги клуби

«Истанбул Башакшеҳир» (Туркия)

Собиқ клублари

«Пахтакор» (Тошкент), ЦСКА (Москва)

ЦСКАдан Туркиягача: Халқаро мухлислар меҳри

Аббосбек Файзуллаев қаерда ўйнамасин, қисқа фурсатда трибуналар ёқимтойига айланиш хусусиятига эга. У 2023 йилнинг ёзида «Пахтакор»дан Москванинг ЦСКА клубига ўтганида ҳам россиялик мухлисларнинг қалбини забт этганди.

Гарчи у ўтган йили (2025 йил ёзида) Туркия суперлигаси вакили «Истанбул Башакшеҳир» клубига трансфер қилинган бўлса-да, Россиядаги кўплаб футбол ишқибозлари айнан Аббосбекнинг ЖЧ-2026даги иштироки туфайли Мундиалда Ўзбекистон терма жамоасига чин дилдан мухлислик қилишмоқда.

Олдинда вакилларимизни Португалияга қарши ўта шиддатли баҳс кутмоқда. Ижтимоий тармоқларни портлатган Аббосбек Файзуллаев ва Фабио Каннаваро шогирдларига бўлажак учрашувда улкан зафарлар тилаймиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиНеймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиБугун, 08:55АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиБугун, 02:11АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиБугун, 02:09Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Кеча, 23:14АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)Кеча, 22:58Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиЛамин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиКеча, 22:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди