Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!
АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтаётган Жаҳон чемпионати нафақат шиддатли баҳслари, балки кутилмаган воқеалари билан ҳам лотин америкалик мухлисларни ҳайратда қолдирмоқда. Лотин Америкасининг нуфузли «Hablalonoticias» нашри тарқатган хабарга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 22 ёшли ҳужумкор ярим ҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев Колумбияга қарши ўйиндан сўнг ушбу мамлакатда ҳақиқий ижтимоий тармоқлар феноменига айланди.
Гарчи вакилларимиз илк турда Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, Аббосбек ўзининг ёрқин ўйини ва жозибаси билан рақиб юртидаги минглаб мухлислар, айниқса, хотин-қизларнинг эътиборини бутунлай ўзига қаратди.
«Ацтека» стадионидаги тарихий гол муаллифи
Ўзбекистон футболи тарихидаги илк Жаҳон чемпионати голи айнан Файзуллаев номига ёзилди. Мехикодаги афсонавий «Ацтека» стадионида кечган баҳснинг 60-дақиқасида қуйидаги тарихий вазият юзага келди:
Жамоа сардори Элдор Шомуродовнинг кучли ва мураккаб зарбасини Колумбия дарвозабони Камило Варгас қайтаришга эришди. Бироқ юқорилаб қайтган тўпга биринчи бўлиб Аббосбек Файзуллаев етиб келди. У бўйи унчалик баланд бўлмаслигига қарамай, катта тезлик ва чаққонлик билан тўпни бошда рақиб дарвоза тўрига жойлаб, Мундиаллардаги илк голимизни нишонлади.
Колумбиялик қизларнинг янги «краш»и ва Ричард Риос билан қиёс
Учрашув якунланиши биланоқ, Колумбия сегментидаги X (Твиттер) ва Instagram ижтимоий тармоқларида ўзбек футболчисининг исми энг юқори трендлар қаторидан жой олди. Колумбиялик мухлислар уни «ушбу Мундиалнинг энг ёқимтой футболчиси» деб аташмоқда.
Ҳатто маҳаллий ишқибозлар Файзуллаевни ўз терма жамоаларининг бош юлдузи ва энг жозибали футболчиси — «Бенфика» ярим ҳимоячиси Ричард Риос билан қиёслай бошлашди. Икки футболчининг майдондаги ўзига хос услуби ва ташқи кўриниши тармоқларда қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.
Аббосбек Файзуллаевнинг қисқача профили
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Ёши
22 ёш
ЖЧ-2026даги мақоми
Ўзбекистон тарихидаги илк ЖЧ голи муаллифи
Амалдаги клуби
«Истанбул Башакшеҳир» (Туркия)
Собиқ клублари
«Пахтакор» (Тошкент), ЦСКА (Москва)
ЦСКАдан Туркиягача: Халқаро мухлислар меҳри
Аббосбек Файзуллаев қаерда ўйнамасин, қисқа фурсатда трибуналар ёқимтойига айланиш хусусиятига эга. У 2023 йилнинг ёзида «Пахтакор»дан Москванинг ЦСКА клубига ўтганида ҳам россиялик мухлисларнинг қалбини забт этганди.
Гарчи у ўтган йили (2025 йил ёзида) Туркия суперлигаси вакили «Истанбул Башакшеҳир» клубига трансфер қилинган бўлса-да, Россиядаги кўплаб футбол ишқибозлари айнан Аббосбекнинг ЖЧ-2026даги иштироки туфайли Мундиалда Ўзбекистон терма жамоасига чин дилдан мухлислик қилишмоқда.
Олдинда вакилларимизни Португалияга қарши ўта шиддатли баҳс кутмоқда. Ижтимоий тармоқларни портлатган Аббосбек Файзуллаев ва Фабио Каннаваро шогирдларига бўлажак учрашувда улкан зафарлар тилаймиз!
…