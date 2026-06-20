Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...
ЖЧ-2026даги дебют учрашувида Колумбия дарвозасини ишғол қилиб, ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очган Аббосбек Файзуллаев ижтимоий тармоқлардаги ўз мухлислари билан энг ҳаяжонли таассуротларини ўртоқлашди.
Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби ва миллий терма жамоамиз аъзоси ўзининг Инстаграмдаги расмий саҳифасига Мехикодаги афсонавий «Ацтека» стадионида кечган тарихий ўйиндан олинган суратлар силсиласини жойлаштирди. Ушбу пост қисқа фурсат ичида минглаб мухлисларнинг меҳри ва эътиборини қозонди.
Суратлар ортидаги маъно: Отага эҳтиром ва улкан орзулар
Аббосбек томонидан жойлаштирилган суратлар шунчаки ўйин кадрларидан иборат эмас, балки унда чуқур ҳис-туйғулар мужассам эди:
Тарихий лаҳзалар: Постнинг асосий қисмини Колумбия билан баҳсдаги энг қайноқ ва ҳаяжонли дақиқалар ташкил этган.
Қадрдон кадр: Расмлар орасидан Аббосбекнинг отаси тушган ва орқа фонида футбол стадиони акс этган эски, қадрли сурат ҳам жой олган. Бу футболчининг бугунги даражага етишида оиласининг қўллаб-қувватлаши қанчалик муҳим бўлганига ишорадир.
Якуний фалсафа: Силсиланинг охирги суратида инглиз тилида жарангдор бўлган машҳур иқтибос акс этган: «Катта орзулар улкан қурбонликларни талаб қилади».
Маҳоратли футболчи ушбу таъсирли ва маъноли постига ортиқча изоҳ ёзиб ўтирмади. У бор-йўғи биргина сўз билан фикрини якунлади: «Сўзсиз».
Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги икки карра рекорди
18 июнь куни Колумбияга қарши кечган учрашув (1:3) натижасидан қатъи назар, 22 ёшли Аббосбек Файзуллаев ўз номини жаҳон футболи йилномаларига иккита кўрсаткич бўйича абадий муҳрлаб қўйди:
Рекорд тури
Ўрнатилган кўрсаткич
Тарихий биринчи гол
Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатлари финал босқичидаги илк голи муаллифи (60-дақиқа).
Антропометрик рекорд
Янги асрда (XXI аср) Мундиалларда бош билан гол урган энг паст бўйли футболчи.
Мухлислар ва экспертлар эътирофи:
Аббосбекнинг майдондаги жасорати ва майдондан ташқаридаги камтарлиги уни нафақат Ўзбекистонда, балки бутун дунёда севимли футболчига айлантирмоқда. Унинг ушбу пости орқали қилган чиқиши ҳақиқий ғалабалар ва орзулар ортида қанчалик машаққатли меҳнат ҳамда фидоийлик ётишини яна бир бор исботлади.
Олдинда вакилларимизни Португалияга қарши баҳс кутмоқда. Тарихий голлар ва янги зафарлар йўлида миллий жамоамизга ҳамда Аббосбек Файзуллаевга куч-қувват тилаб қоламиз!
…