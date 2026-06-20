Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...

·0·Спорт
Аббосбек Файзуллаевнинг тарихий голдан кейинги таъсирли пости...

ЖЧ-2026даги дебют учрашувида Колумбия дарвозасини ишғол қилиб, ўзбек футболи тарихида янги саҳифа очган Аббосбек Файзуллаев ижтимоий тармоқлардаги ўз мухлислари билан энг ҳаяжонли таассуротларини ўртоқлашди.

Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби ва миллий терма жамоамиз аъзоси ўзининг Инстаграмдаги расмий саҳифасига Мехикодаги афсонавий «Ацтека» стадионида кечган тарихий ўйиндан олинган суратлар силсиласини жойлаштирди. Ушбу пост қисқа фурсат ичида минглаб мухлисларнинг меҳри ва эътиборини қозонди.

Суратлар ортидаги маъно: Отага эҳтиром ва улкан орзулар

Аббосбек томонидан жойлаштирилган суратлар шунчаки ўйин кадрларидан иборат эмас, балки унда чуқур ҳис-туйғулар мужассам эди:

  • Тарихий лаҳзалар: Постнинг асосий қисмини Колумбия билан баҳсдаги энг қайноқ ва ҳаяжонли дақиқалар ташкил этган.

  • Қадрдон кадр: Расмлар орасидан Аббосбекнинг отаси тушган ва орқа фонида футбол стадиони акс этган эски, қадрли сурат ҳам жой олган. Бу футболчининг бугунги даражага етишида оиласининг қўллаб-қувватлаши қанчалик муҳим бўлганига ишорадир.

  • Якуний фалсафа: Силсиланинг охирги суратида инглиз тилида жарангдор бўлган машҳур иқтибос акс этган: «Катта орзулар улкан қурбонликларни талаб қилади».

Маҳоратли футболчи ушбу таъсирли ва маъноли постига ортиқча изоҳ ёзиб ўтирмади. У бор-йўғи биргина сўз билан фикрини якунлади: «Сўзсиз».

Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги икки карра рекорди

18 июнь куни Колумбияга қарши кечган учрашув (1:3) натижасидан қатъи назар, 22 ёшли Аббосбек Файзуллаев ўз номини жаҳон футболи йилномаларига иккита кўрсаткич бўйича абадий муҳрлаб қўйди:

Рекорд тури

Ўрнатилган кўрсаткич

Тарихий биринчи гол

Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатлари финал босқичидаги илк голи муаллифи (60-дақиқа).

Антропометрик рекорд

Янги асрда (XXI аср) Мундиалларда бош билан гол урган энг паст бўйли футболчи.

Мухлислар ва экспертлар эътирофи:

Аббосбекнинг майдондаги жасорати ва майдондан ташқаридаги камтарлиги уни нафақат Ўзбекистонда, балки бутун дунёда севимли футболчига айлантирмоқда. Унинг ушбу пости орқали қилган чиқиши ҳақиқий ғалабалар ва орзулар ортида қанчалик машаққатли меҳнат ҳамда фидоийлик ётишини яна бир бор исботлади.

Олдинда вакилларимизни Португалияга қарши баҳс кутмоқда. Тарихий голлар ва янги зафарлар йўлида миллий жамоамизга ҳамда Аббосбек Файзуллаевга куч-қувват тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!ЖЧ-2026: D гуруҳида кутилмаган натижа — Парагвай Туркияни таслим этди!Бугун, 11:41Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Аббосбек Файзуллаев Колумбияда ижтимоий тармоқлар юлдузига айланди!Бугун, 11:34Неймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиНеймар сафга қайтмоқда: Карло Анчелотти Бразилия терма жамоаси мухлисларини хурсанд қилдиБугун, 08:55АҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, муддатидан олдин плей-оффга йўлланма олдиБугун, 02:11АҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиАҚШ Австралияни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадамига айландиБугун, 02:09Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»Кеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди