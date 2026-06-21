Профессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратди
Профессионал бокснинг супер енгил вазн тоифасида фаолият олиб бораётган ҳамюртимиз Руслан Абдуллаев АҚШнинг Калифорния штатида ташкил этилган жанг кечасида навбатдаги ғалабасини тантана қилди. У мазкур баҳсда ўзининг юқори маҳоратини яна бир бор намойиш этди.
Жанг тафсилотлари ва натижаси
Ушбу вазн тоифасидаги жиддий тўқнашув қуйидаги кўрсаткичлар билан якунланди:
Вазн тоифаси: Супер енгил вазн (63,5 кг)
Рақиб: Кубалик Орестес Велазкез
Режаллаштирилган вақт: 10 раунд
Жанг якуни: 5-раундда техник нокаут
Жангнинг дастлабки раундларидан бошлаб фаоллик кўрсатган Руслан Абдуллаев, 5-раундга келиб рақибига кучли ва аниқ зарба йўллади. Натижада ҳакам жангни тўхтатишга мажбур бўлди ва ҳамюртимизнинг техник нокаут эвазига қозонган ғалабасини қайд этди.
Мукаммал серия давом этади
Орестес Велазкез устидан қозонилган ушбу муваффақият Руслан Абдуллаев учун профессионал рингдаги бешинчиси бўлди. Айни пайтда ҳамюртимизнинг умумий статистикаси қуйидагича кўриниш олган:
Жанглар сони: 5 та
Ғалабалар: 5 та
Мағлубиятлар: 0 та
Абдуллаев ўз фаолиятидаги мағлубиятсиз сериясини ишончли тарзда давом эттирган ҳолда, супер енгил вазн тоифасидаги мавқеини янада мустаҳкамлаб олди.
…