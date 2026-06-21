Профессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратди

·0·Спорт
Профессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратди

Профессионал бокснинг супер енгил вазн тоифасида фаолият олиб бораётган ҳамюртимиз Руслан Абдуллаев АҚШнинг Калифорния штатида ташкил этилган жанг кечасида навбатдаги ғалабасини тантана қилди. У мазкур баҳсда ўзининг юқори маҳоратини яна бир бор намойиш этди.

Жанг тафсилотлари ва натижаси

Ушбу вазн тоифасидаги жиддий тўқнашув қуйидаги кўрсаткичлар билан якунланди:

  • Вазн тоифаси: Супер енгил вазн (63,5 кг)

  • Рақиб: Кубалик Орестес Велазкез

  • Режаллаштирилган вақт: 10 раунд

  • Жанг якуни: 5-раундда техник нокаут

Жангнинг дастлабки раундларидан бошлаб фаоллик кўрсатган Руслан Абдуллаев, 5-раундга келиб рақибига кучли ва аниқ зарба йўллади. Натижада ҳакам жангни тўхтатишга мажбур бўлди ва ҳамюртимизнинг техник нокаут эвазига қозонган ғалабасини қайд этди.

Мукаммал серия давом этади

Орестес Велазкез устидан қозонилган ушбу муваффақият Руслан Абдуллаев учун профессионал рингдаги бешинчиси бўлди. Айни пайтда ҳамюртимизнинг умумий статистикаси қуйидагича кўриниш олган:

  • Жанглар сони: 5 та

  • Ғалабалар: 5 та

  • Мағлубиятлар: 0 та

Абдуллаев ўз фаолиятидаги мағлубиятсиз сериясини ишончли тарзда давом эттирган ҳолда, супер енгил вазн тоифасидаги мавқеини янада мустаҳкамлаб олди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэльАбдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэльБугун, 11:40World Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиWorld Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиБугун, 11:27Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиТрансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиБугун, 11:22Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этди: гуруҳда вазият янада қизидиБугун, 11:16Юрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиЮрген Клопп Туркия терма жамоасининг муваффақиятсизлиги сабабини айтдиБугун, 10:53Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Далот: «Криштиану танқидларга қандай жавоб қайтаришини ҳамма билади»Бугун, 10:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди