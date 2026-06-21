ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жаҳон чемпионати баҳслари қизғин палласига кирди. Бугун, 21 июндан 22 июнга ўтар кечаси мусобақанинг G ва H гуруҳларида навбатдаги тур учрашувлари бўлиб ўтади.
G гуруҳи учрашувлари
Ушбу квартетда Европа, Осиё, Океания ва Африка қитъаси вакиллари ўзаро куч синашадилар:
23:59. Бельгия — Эрон
06:00. Янги Зеландия — Миср
H гуруҳи учрашувлари
H гуруҳида эса Жаҳон чемпионлигига даъвогарлардан бири Испания ҳамда Лотин Америкаси ва Африка вакиллари майдонга тушади:
21:00. Испания — Саудия Арабистони
03:00. Уругвай — Кабо-Верде
Мазкур учрашувлар гуруҳдаги кучлар нисбатини белгилаш ва кейинги босқич йўлланмаси учун курашаётган жамоаларнинг имкониятларини ойдинлаштириб бериш учун жуда муҳим аҳамиятга эга.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…