Браҳим Диаз: Моуринью жамоадан шиддатли меҳнат талаб қилмоқда
Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Браҳим Диаз янги мавсумолди тайёргарлик шиддатли руҳда ўтаётганини айтди. У Жозе Моуринью ва унинг мураббийлар штаби футболчилардан юқори интенсивлик, меҳнат ва майдонда бир-бири учун жон беришни талаб қилаётганини таъкидлади. Диаз жамоанинг асосий мақсади бирдамликни сақлаган ҳолда яна совринлар ютиш эканини билдирди.
Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Браҳим Диаз янги мавсум олдидан жамоанинг машғулотлар жараёни ва бош мураббий Жозе Моуринью талаблари ҳақида фикр билдирди. Goal.com хабарига кўра, футболчи мавсумолди тайёргарликнинг шиддатли руҳда ўтаётгани ва жамоанинг асосий мақсади яна чемпионликлар эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб қароргоҳига қайтиб, машғулотларга киришган Браҳим Диаз Реалмадрид ТВ каналига берган интервюсида ўзининг жамоа сафидаги иштиёқи баландлигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, ёзги танаффусдан кейинги энг муҳим ўзгаришлардан бири тажрибали мутахассис Жозе Моуринью ва унинг мураббийлар штабининг жамоага келгани бўлди.
Жозе Моуринью бошчилигидаги қаттиққўл талабларФутболчи португалиялик мутахассис ва унинг ёрдамчиларининг ишга бўлган профессионал ёндашувини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, мураббийлар штаби ўта пухта тайёргарлик кўрмоқда ва футболчиларда ғолиблик менталитетини шакллантирмоқда.
“Ҳаммаси жуда яхши кетмоқда, чунки у ҳам, унинг мураббийлар штаби ҳам ажойиб даражада тайёргарлик кўрган,” дейди Диаз. “Моуринью қандай мураббий эканини, у илгари нималарга эришганини яхши биламиз. Биз у билан бирга ғалаба қозонишда давом этишни истаймиз.”
Жамоавий бирдамлик ва шахсий мақсадларБраҳим Диазнинг сўзларига кўра, бош мураббий футболчилардан майдонда юқори интенсивлик ва ўзаро қурбонлик қилишни талаб қилмоқда. Индивидуал маҳорат муҳимлигига қарамай, бош мақсад бирдамлик экани бот-бот уқтирилмоқда.
“У биздан шиддатли ўйнашни, жамоада индивидуал маҳорат юқорилигини ва айнан шу нарса фарқ қилиши мумкинлигини айтади. Бироқ энг муҳими — меҳнат, бир-биримиз учун майдонда жон бериш ва чинакам жамоа бўлишдир,” дея қўшимча қилди ярим ҳимоячи.
Янги мавсум яқинлашгани сари Диаз ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этишга ва мухлисларни хурсанд қилишга бел боғлаган. У Реал Мадрид сафида майдонда бор кучини беришга тайёрлигини ва клуб олдига фақат энг юқори вазифалар қўйилганини эслатиб ўтди.
“Мақсадим юз фоиз тайёр бўлиш ва жамоага ёрдам бериш. Ҳар бир ўйинда ўзимнинг энг яхши версиямни кўрсатаман. Жамоавий даражада эса энг гўзал нарса — совринлар ютишдир. Бу Реал Мадрид, шунинг учун биз доимо титул ютишимиз шарт,” дея якунлади футболчи.
…