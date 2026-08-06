Браҳим Диаз: Моуринью жамоадан шиддатли меҳнат талаб қилмоқда

·61·Спорт
Браҳим Диаз: Моуринью жамоадан шиддатли меҳнат талаб қилмоқда
Қисқача

Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Браҳим Диаз янги мавсумолди тайёргарлик шиддатли руҳда ўтаётганини айтди. У Жозе Моуринью ва унинг мураббийлар штаби футболчилардан юқори интенсивлик, меҳнат ва майдонда бир-бири учун жон беришни талаб қилаётганини таъкидлади. Диаз жамоанинг асосий мақсади бирдамликни сақлаган ҳолда яна совринлар ютиш эканини билдирди.

Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Браҳим Диаз янги мавсум олдидан жамоанинг машғулотлар жараёни ва бош мураббий Жозе Моуринью талаблари ҳақида фикр билдирди. Goal.com хабарига кўра, футболчи мавсумолди тайёргарликнинг шиддатли руҳда ўтаётгани ва жамоанинг асосий мақсади яна чемпионликлар эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб қароргоҳига қайтиб, машғулотларга киришган Браҳим Диаз Реалмадрид ТВ каналига берган интервюсида ўзининг жамоа сафидаги иштиёқи баландлигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, ёзги танаффусдан кейинги энг муҳим ўзгаришлардан бири тажрибали мутахассис Жозе Моуринью ва унинг мураббийлар штабининг жамоага келгани бўлди.

Жозе Моуринью бошчилигидаги қаттиққўл талаблар

Футболчи португалиялик мутахассис ва унинг ёрдамчиларининг ишга бўлган профессионал ёндашувини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, мураббийлар штаби ўта пухта тайёргарлик кўрмоқда ва футболчиларда ғолиблик менталитетини шакллантирмоқда.

“Ҳаммаси жуда яхши кетмоқда, чунки у ҳам, унинг мураббийлар штаби ҳам ажойиб даражада тайёргарлик кўрган,” дейди Диаз. “Моуринью қандай мураббий эканини, у илгари нималарга эришганини яхши биламиз. Биз у билан бирга ғалаба қозонишда давом этишни истаймиз.”

Жамоавий бирдамлик ва шахсий мақсадлар

Браҳим Диазнинг сўзларига кўра, бош мураббий футболчилардан майдонда юқори интенсивлик ва ўзаро қурбонлик қилишни талаб қилмоқда. Индивидуал маҳорат муҳимлигига қарамай, бош мақсад бирдамлик экани бот-бот уқтирилмоқда.

“У биздан шиддатли ўйнашни, жамоада индивидуал маҳорат юқорилигини ва айнан шу нарса фарқ қилиши мумкинлигини айтади. Бироқ энг муҳими — меҳнат, бир-биримиз учун майдонда жон бериш ва чинакам жамоа бўлишдир,” дея қўшимча қилди ярим ҳимоячи.

Янги мавсум яқинлашгани сари Диаз ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этишга ва мухлисларни хурсанд қилишга бел боғлаган. У Реал Мадрид сафида майдонда бор кучини беришга тайёрлигини ва клуб олдига фақат энг юқори вазифалар қўйилганини эслатиб ўтди.

“Мақсадим юз фоиз тайёр бўлиш ва жамоага ёрдам бериш. Ҳар бир ўйинда ўзимнинг энг яхши версиямни кўрсатаман. Жамоавий даражада эса энг гўзал нарса — совринлар ютишдир. Бу Реал Мадрид, шунинг учун биз доимо титул ютишимиз шарт,” дея якунлади футболчи.

Реал МадридБраҳим ДиазЖозе МоуриньюЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33Лионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиЛионель Месси ўглининг Барселона академиясига қайтиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйдиБугун, 16:14Марк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадан Аяксга кўчиб ўтдиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)