Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномани 2032-йилгача узайтирди
Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномасини 2032-йилнинг июнигача узайтирди. Шу орқали бразилиялик футболчининг жамоани тарк этиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйилди ва у клубда қолишни танлади. Винисиус Жуниор 2018-йилнинг июл ойида Реал Мадрид сафига келиб қўшилганидан буён 375 та учрашувда 128 та гол уриб, 14 та совринни қўлга киритди.
Мадриднинг Реал клуби ўзининг етакчи футболчиларидан бири Винисиус Жуниор билан узоқ муддатли янги келишувга эришилганини расман эълон қилди. GOAL.com хабар беришича, бразилиялик юлдуз ва испаниялик гигантлар ўртасидаги трансфер миш-мишларига чек қўйилиб, қанот ҳужумчиси 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган улкан шартнома имзолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ҳафталарда футболчининг келажаги борасида кескин тахминлар ва ишончсизликлар ҳукм сураётган эди. Хусусан, Ян Диоманденинг 125 миллион евро атрофидаги улкан суммага жамоага келиб қўшилиши ҳамда Винисиуснинг амалдаги шартномаси якуний йилига киргани вазиятни янада чигаллаштирганди. Томонлар ўртасидаги музокаралар бир йилдан ортиқ вақт давомида натижасиз кечиб, клуб раҳбариятида жиддий хавотир уйғотганди.
Айниқса, сўнгги кунларда бразилиялик футболчи жиддий тарзда Арсенал сафига ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалгач, Реал Мадрид унга охирги таклифини тақдим этган эди. Ушбу кескин қарама-қаршилик охир-оқибат ижобий якун топиб, футболчи клубда қолишни танлади. Бош мураббий Жозе Моуринью учун янги мавсум бошланишидан олдин ушбу шартнома масаласини ҳал қилиш асосий вазифалардан бири ҳисобланар эди.
Клуб ва футболчи ўртасидаги тарихий ҳамкорлик давом этадиКеча бўлиб ўтган муҳим учрашувдан сўнг икки томон ўртасидаги келишмовчиликлар бартараф этилди ва кийиниш хонасидаги ортиқча шубҳаларга барҳам берилди. Жозе Моуринью ўз олдига қўйган асосий мақсадига эришиб, жамоа ичидаги муҳитни барқарорлаштирди. Эндиликда Винисиус ва янги келган футболчилар билан биргаликда мураббий қўлида жаҳон футболидаги энг хавфли ҳужум чизиқларидан бири жамланди.
Шартноманинг узайтирилиши жамоа ичидаги рақобатни янада кескинлаштириши табиий. Гарчи Винисиуснинг асосий таркибдаги ўрни кафолатланган бўлса-да, Арда Гулер каби ёш иқтидорлар учун мавсум олди ёрқин ўйинларига қарамай, майдонга тушиш имконияти қийинлашиши мумкин. Шунга қарамай, клубнинг расмий баёнотида бразилиялик футболчининг тарихий муваффақиятлардаги ўрни алоҳида эътироф этилди.
Клуб пайшанба оқшомида тарқатган расмий хабарга кўра, Винисиус Жр. 2018-йилнинг июль ойида, 18 ёшида Реал Мадрид сафига келиб қўшилганди. Ўтган саккиз мавсум давомида у жамоа либосида 375 та учрашувда майдонга тушиб, 128 та гол уришга муваффақ бўлди ва 14 та совринни қўлга киритди.
Қўлга киритилган ютуқлар ва келажакдаги режаларБразилиялик ҳужумчи пойтахт клубидаги фаолияти давомида кўплаб жамоавий ва шахсий совринларга сазовор бўлди. Унинг мадридликлар сафидаги бой совринлар коллекцияси қуйидаги мусобақаларни ўз ичига олади:
- Икки карра Чемпионлар лигаси кубоги
- Уч карра Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати
- Икки карра UEFA Суперкубоги
- Уч карра ЛаЛига чемпионлиги
- Бир карра Испания кубоги (Копа дел Рей)
- Уч карра Испания Суперкубоги
…