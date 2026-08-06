Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномани 2032-йилгача узайтирди

·50·Спорт
Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномани 2032-йилгача узайтирди
Қисқача

Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан шартномасини 2032-йилнинг июнигача узайтирди. Шу орқали бразилиялик футболчининг жамоани тарк этиши ҳақидаги миш-мишларга чек қўйилди ва у клубда қолишни танлади. Винисиус Жуниор 2018-йилнинг июл ойида Реал Мадрид сафига келиб қўшилганидан буён 375 та учрашувда 128 та гол уриб, 14 та совринни қўлга киритди.

Мадриднинг Реал клуби ўзининг етакчи футболчиларидан бири Винисиус Жуниор билан узоқ муддатли янги келишувга эришилганини расман эълон қилди. GOAL.com хабар беришича, бразилиялик юлдуз ва испаниялик гигантлар ўртасидаги трансфер миш-мишларига чек қўйилиб, қанот ҳужумчиси 2032-йилнинг июнигача мўлжалланган улкан шартнома имзолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ҳафталарда футболчининг келажаги борасида кескин тахминлар ва ишончсизликлар ҳукм сураётган эди. Хусусан, Ян Диоманденинг 125 миллион евро атрофидаги улкан суммага жамоага келиб қўшилиши ҳамда Винисиуснинг амалдаги шартномаси якуний йилига киргани вазиятни янада чигаллаштирганди. Томонлар ўртасидаги музокаралар бир йилдан ортиқ вақт давомида натижасиз кечиб, клуб раҳбариятида жиддий хавотир уйғотганди.

Айниқса, сўнгги кунларда бразилиялик футболчи жиддий тарзда Арсенал сафига ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалгач, Реал Мадрид унга охирги таклифини тақдим этган эди. Ушбу кескин қарама-қаршилик охир-оқибат ижобий якун топиб, футболчи клубда қолишни танлади. Бош мураббий Жозе Моуринью учун янги мавсум бошланишидан олдин ушбу шартнома масаласини ҳал қилиш асосий вазифалардан бири ҳисобланар эди.

Клуб ва футболчи ўртасидаги тарихий ҳамкорлик давом этади

Кеча бўлиб ўтган муҳим учрашувдан сўнг икки томон ўртасидаги келишмовчиликлар бартараф этилди ва кийиниш хонасидаги ортиқча шубҳаларга барҳам берилди. Жозе Моуринью ўз олдига қўйган асосий мақсадига эришиб, жамоа ичидаги муҳитни барқарорлаштирди. Эндиликда Винисиус ва янги келган футболчилар билан биргаликда мураббий қўлида жаҳон футболидаги энг хавфли ҳужум чизиқларидан бири жамланди.

Шартноманинг узайтирилиши жамоа ичидаги рақобатни янада кескинлаштириши табиий. Гарчи Винисиуснинг асосий таркибдаги ўрни кафолатланган бўлса-да, Арда Гулер каби ёш иқтидорлар учун мавсум олди ёрқин ўйинларига қарамай, майдонга тушиш имконияти қийинлашиши мумкин. Шунга қарамай, клубнинг расмий баёнотида бразилиялик футболчининг тарихий муваффақиятлардаги ўрни алоҳида эътироф этилди.

Клуб пайшанба оқшомида тарқатган расмий хабарга кўра, Винисиус Жр. 2018-йилнинг июль ойида, 18 ёшида Реал Мадрид сафига келиб қўшилганди. Ўтган саккиз мавсум давомида у жамоа либосида 375 та учрашувда майдонга тушиб, 128 та гол уришга муваффақ бўлди ва 14 та совринни қўлга киритди.

Қўлга киритилган ютуқлар ва келажакдаги режалар

Бразилиялик ҳужумчи пойтахт клубидаги фаолияти давомида кўплаб жамоавий ва шахсий совринларга сазовор бўлди. Унинг мадридликлар сафидаги бой совринлар коллекцияси қуйидаги мусобақаларни ўз ичига олади:

  • Икки карра Чемпионлар лигаси кубоги
  • Уч карра Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати
  • Икки карра UEFA Суперкубоги
  • Уч карра ЛаЛига чемпионлиги
  • Бир карра Испания кубоги (Копа дел Рей)
  • Уч карра Испания Суперкубоги
Янги шартнома имзоланиши орқали Винисиус Жуниор ўзининг келажагини Реал Мадрид билан боғлаганини тасдиқлади. Клуб раҳбарияти ҳам, мураббийлар штаби ҳам мазкур келишув жамоанинг келгусидаги ғалабалари учун пойдевор бўлишига ишонч билдирмоқда.

Реал МадридВинисиус ЖуниорЖозе МоуриньюЛаЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)