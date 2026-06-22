Муҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этди
Миср терма жамоаси Ванкуверда ўтган учрашувда Янги Зеландия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати баҳсларида зафар қучди. Ушбу тарихий натижанинг асосий меъмори Ливерпул ҳужумчиси Муҳаммад Салах бўлди. У нафақат гол урди, балки жамоадошларига ассистентлик қилиб, ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув мисрликлар учун кутилмаган қийинчилик билан бошланди. Ўйиннинг 15-дақиқасида бурчакдан узатилган тўпни Финн Сурман боши билан дарвозага йўллаб, Янги Зеландияни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Миср ҳимоясидаги бўшлиқлар ва стандарт вазиятдаги хато "фараонлар"ни ноқулай аҳволга солиб қўйди.
Иккинчи бўлимдаги бурилишБиринчи бўлимда ўз ритмини топа олмаган Миср терма жамоаси танаффусдан сўнг бутунлай бошқача ўйин кўрсатди. 58-дақиқада Мостафа Зико ҳисобни тенглаштириб, жамоасига ишонч бағишлади. Oraдан кўп ўтмай, Муҳаммад Салах саҳнага чиқди. У Зико билан ажойиб комбинация уюштириб, ўзининг анъанавий чап оёқдаги кучли зарбаси билан дарвозани ишғол қилди ва Мисрни ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Ўйин якунланиши арафасида Маҳмоуд Трезегует Салах томонидан етказиб берилган тўпни рақиб дарвозасига жойлаб, якуний ҳисобни ўрнатди. Мазкур ғалаба Мисрни Г гуруҳида тўрт очко билан пешқадамга айлантирди. Эслатиб ўтамиз, жамоа биринчи турда Белгия билан дуранг ўйнаган эди.
Ўйиндан сўнг Муҳаммад Салах ўз фикрлари билан ўртоқлашди: "Бу барча футболчилар учун буюк ютуқ. Ажойиб ғалаба ва ажойиб муҳит. Энди биз учун навбатдаги ўйин жуда муҳим аҳамиятга эга". Капитан ўз жамоасининг плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини юқори баҳолади.
Ушбу ғалаба Миср футболи учун чинакам бурилиш нуқтаси бўлди. Кўп йиллик уринишлардан сўнг, жамоа ниҳоят дунё биринчилигида уч очкони қўлга киритди. Ванкувердаги стадионга йиғилган минглаб мисрлик мухлислар ушбу тарихий лаҳзанинг гувоҳига айланишди.
…