Муҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этди

·0·Спорт
Муҳаммад Салах Миср термасига Жаҳон чемпионатидаги илк ғалабани тақдим этди

Миср терма жамоаси Ванкуверда ўтган учрашувда Янги Зеландия устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати баҳсларида зафар қучди. Ушбу тарихий натижанинг асосий меъмори Ливерпул ҳужумчиси Муҳаммад Салах бўлди. У нафақат гол урди, балки жамоадошларига ассистентлик қилиб, ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув мисрликлар учун кутилмаган қийинчилик билан бошланди. Ўйиннинг 15-дақиқасида бурчакдан узатилган тўпни Финн Сурман боши билан дарвозага йўллаб, Янги Зеландияни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Миср ҳимоясидаги бўшлиқлар ва стандарт вазиятдаги хато "фараонлар"ни ноқулай аҳволга солиб қўйди.

Иккинчи бўлимдаги бурилиш

Биринчи бўлимда ўз ритмини топа олмаган Миср терма жамоаси танаффусдан сўнг бутунлай бошқача ўйин кўрсатди. 58-дақиқада Мостафа Зико ҳисобни тенглаштириб, жамоасига ишонч бағишлади. Oraдан кўп ўтмай, Муҳаммад Салах саҳнага чиқди. У Зико билан ажойиб комбинация уюштириб, ўзининг анъанавий чап оёқдаги кучли зарбаси билан дарвозани ишғол қилди ва Мисрни ҳисобда олдинга олиб чиқди.

Ўйин якунланиши арафасида Маҳмоуд Трезегует Салах томонидан етказиб берилган тўпни рақиб дарвозасига жойлаб, якуний ҳисобни ўрнатди. Мазкур ғалаба Мисрни Г гуруҳида тўрт очко билан пешқадамга айлантирди. Эслатиб ўтамиз, жамоа биринчи турда Белгия билан дуранг ўйнаган эди.

Ўйиндан сўнг Муҳаммад Салах ўз фикрлари билан ўртоқлашди: "Бу барча футболчилар учун буюк ютуқ. Ажойиб ғалаба ва ажойиб муҳит. Энди биз учун навбатдаги ўйин жуда муҳим аҳамиятга эга". Капитан ўз жамоасининг плей-офф босқичига чиқиш имкониятларини юқори баҳолади.

Ушбу ғалаба Миср футболи учун чинакам бурилиш нуқтаси бўлди. Кўп йиллик уринишлардан сўнг, жамоа ниҳоят дунё биринчилигида уч очкони қўлга киритди. Ванкувердаги стадионга йиғилган минглаб мисрлик мухлислар ушбу тарихий лаҳзанинг гувоҳига айланишди.

Муҳаммад СалахМисрЖаҳон ЧемпионатиФутболЛиверпул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиКабо-Вердедан навбатдаги сенсация, Уругвай Маямида очко йўқотдиБугун, 11:26Каннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиКаннаваро: Португалиядан қўрқмаймиз, майдонда ҳеч қандай дўстлик бўлмайдиБугун, 11:22Фабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиФабио Каннаваро: Бу даражада ҳар бир хато қимматга тушадиБугун, 11:13Майкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманМайкл Оуэн: Роналду Ўзбекистонга қарши ўйинда хет-трик қайд этса, ажабланмайманБугун, 11:07Миср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиМиср иккинчи бўлимда камбэк намойиш этиб, Янги Зеландияни мағлуб этдиБугун, 10:59Килиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаКилиан Мбаппе келажакда MLSга ўтиши мумкин: Давид Бекхам уни жамоасига чорламоқдаБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди