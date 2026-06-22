Килиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атади
Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионати арафасида ўзининг шахсий ютуқлари ва замонамизнинг энг буюк футболчилари ҳақидаги саволларга жавоб берди. Реал Мадрид ҳужумчиси ўзини ҳали ҳам Лионель Месси ва Криштиано Роналдо даражасига қўймаслигини билдириб, уларни футбол оламидаги энг ёрқин юлдузлар деб эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе матбуот анжуманида журналистлар томонидан берилган шахсий рекордлар ва турнирнинг тўпурарлар пойгаси ҳақидаги саволларни четлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтда асосий эътибор индивидуал натижаларга эмас, балки Франция терма жамоасининг муваффақиятли иштирокига қаратилган. Marca нашри хабарига кўра, ҳужумчи ўзини футбол элитасининг бир қисми сифатида кўрсатишдан кўра, фахрий юлдузларга ҳурмат бажо келтиришни афзал кўрган.
Шахсий рекордлар ва келажак режалари"Месси ва Криштиано — энг зўр футболчилар, бу аниқ факт. Мен эса шунчаки жамоамга навбатдаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритишда ёрдам беришга ҳаракат қиляпман. Қолган барча гап-сўзлар журналистлар учун баҳс мавзуси, холос", — дея таъкидлади Килиан Мбаппе. Шунингдек, у Эрлинг Холанд билан бўлаётган рақобат ҳақида ҳам тўхталиб, ҳозирда фақат навбатдаги рақиблар ҳақида ўйлаётганини билдирди.
Франциялик юлдуз ўзининг узоқ йиллик фаолияти борасидаги тахминларга ҳам ойдинлик киритди. У ўз кумирлари каби 40 ёшгача юқори савияда тўп суришига ишонмайди. Мбаппенинг фикрича, у кексайган чоғида жамоада қолишига имкон беришмайди ва у узоқ муддатли режалар тузишдан кўра, бугунги кун билан яшашни афзал кўради.
Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиш имконияти ҳақида гапирганда, Мбаппе Лионель Мессининг доимий равишда гол уриш қобилиятини юқори баҳолади. "Лео доим гол уради, мен эса ундан ортда қолмоқдаман. Албатта, гол уриш орқали унга яқинлашиш мумкин, лекин мен учун энг муҳими — кубокни уйга олиб келиш", — дейди футболчи.
Замонавий футбол ва тактикаМбаппе суҳбат давомида замонавий футболдаги тактик ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ғолиб жамоалар ҳар доим янги тенденцияларни белгилаб беради. Аввалига ҳамма Барселона каби тўп назоратига асосланган услубни, кейин Реал Мадрид тажрибасини, энди эса PSJ каби агрессив прессингни ўрганаётганини таъкидлади.
Шунга қарамай, ҳужумчи халқаро майдондаги футбол клублар даражасидагидан тубдан фарқ қилишини қайд этди. Терма жамоалар миқёсида тактик ёндашувлар ўзгача эканлиги ва жаҳон чемпионати каби турнирларда ғалаба қозониш учун фақатгина клуб даражасидаги услубларга таяниб бўлмаслигини қўшимча қилди.
…