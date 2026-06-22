Килиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атади

·42·Спорт
Килиан Мбаппе Лионель Месси ва Криштиано Роналдони жаҳоннинг энг яхши футболчилари деб атади

Франция терма жамоаси сардори Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионати арафасида ўзининг шахсий ютуқлари ва замонамизнинг энг буюк футболчилари ҳақидаги саволларга жавоб берди. Реал Мадрид ҳужумчиси ўзини ҳали ҳам Лионель Месси ва Криштиано Роналдо даражасига қўймаслигини билдириб, уларни футбол оламидаги энг ёрқин юлдузлар деб эътироф этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе матбуот анжуманида журналистлар томонидан берилган шахсий рекордлар ва турнирнинг тўпурарлар пойгаси ҳақидаги саволларни четлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтда асосий эътибор индивидуал натижаларга эмас, балки Франция терма жамоасининг муваффақиятли иштирокига қаратилган. Marca нашри хабарига кўра, ҳужумчи ўзини футбол элитасининг бир қисми сифатида кўрсатишдан кўра, фахрий юлдузларга ҳурмат бажо келтиришни афзал кўрган.

Шахсий рекордлар ва келажак режалари

"Месси ва Криштиано — энг зўр футболчилар, бу аниқ факт. Мен эса шунчаки жамоамга навбатдаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритишда ёрдам беришга ҳаракат қиляпман. Қолган барча гап-сўзлар журналистлар учун баҳс мавзуси, холос", — дея таъкидлади Килиан Мбаппе. Шунингдек, у Эрлинг Холанд билан бўлаётган рақобат ҳақида ҳам тўхталиб, ҳозирда фақат навбатдаги рақиблар ҳақида ўйлаётганини билдирди.

Франциялик юлдуз ўзининг узоқ йиллик фаолияти борасидаги тахминларга ҳам ойдинлик киритди. У ўз кумирлари каби 40 ёшгача юқори савияда тўп суришига ишонмайди. Мбаппенинг фикрича, у кексайган чоғида жамоада қолишига имкон беришмайди ва у узоқ муддатли режалар тузишдан кўра, бугунги кун билан яшашни афзал кўради.

Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар бўлиш имконияти ҳақида гапирганда, Мбаппе Лионель Мессининг доимий равишда гол уриш қобилиятини юқори баҳолади. "Лео доим гол уради, мен эса ундан ортда қолмоқдаман. Албатта, гол уриш орқали унга яқинлашиш мумкин, лекин мен учун энг муҳими — кубокни уйга олиб келиш", — дейди футболчи.

Замонавий футбол ва тактика

Мбаппе суҳбат давомида замонавий футболдаги тактик ўзгаришларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ғолиб жамоалар ҳар доим янги тенденцияларни белгилаб беради. Аввалига ҳамма Барселона каби тўп назоратига асосланган услубни, кейин Реал Мадрид тажрибасини, энди эса PSJ каби агрессив прессингни ўрганаётганини таъкидлади.

Шунга қарамай, ҳужумчи халқаро майдондаги футбол клублар даражасидагидан тубдан фарқ қилишини қайд этди. Терма жамоалар миқёсида тактик ёндашувлар ўзгача эканлиги ва жаҳон чемпионати каби турнирларда ғалаба қозониш учун фақатгина клуб даражасидаги услубларга таяниб бўлмаслигини қўшимча қилди.

Килиан МбаппеЛионель МессиКриштиано РоналдоЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Испания — Саудия Арабистони 4:0 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 12:51Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Файзуллаевдан 2 та тарихий рекорд ва собиқ жамоадошининг "ҳазил"и...Бугун, 12:41Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида ким хўжайин?Бугун, 12:39Андрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиАндрей Фёдоров Португалияни қандай тўхтатиш мумкинлиги ҳақида гапирдиБугун, 12:34Мундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаМундиалда сенсация: Ўзбекистон номи ва байроғи музқаймоқлардаБугун, 12:27ЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиЖЧ-2026: бугун тўртта қизиқарли учрашув бўлиб ўтадиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди