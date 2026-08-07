Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчи

·45·Спорт
Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчи
Қисқача

Наполи ёзги трансфер ойнасида Арсенал ҳужумчиси Габриел Жесусни Ромелу Лукакунинг ўрнига асосий нишон сифатида белгилаган. Бош мураббий Массимилиано Аллегри ҳужум чизиғини Расмус Ҳожлунд атрофида қуришни режалаштирмоқда ва Габриел Жесусни унга шерик ёки муқобил вариант сифатида кўрмоқда. Арсенал 29 ёшли футболчини тахминан 20 миллион еврога баҳоламоқда, Наполи эса унинг Италияга кўчиб ўтиш истагидан фойдаланиб, нархни пасайтиришга уринади.

Италиянинг Наполи клуби ёзги трансфер ойнасида ўз ҳужум чизиғини тубдан янгилашни режалаштирмоқда. Жамоа ҳужумчиси Ромелу Лукаку клубни тарк этишга яқин тургани сабабли, неаполликлар унинг ўрнига Арсенал вакили Габриел Жесусни асосий нишон сифатида белгилашган. Бу ҳақда Goal.com ва нуфузли Италия нашрлари хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Массимилиано Аллегри режаси ва ҳужумдаги ўзгаришлар

Кальциомеркато маълумотига кўра, бош мураббий Массимилиано Аллегри Стадио Диего Армандо Марадона стадионидаги таркибни кучайтиришга интилмоқда. Италиялик мутахассис келгусида ҳужум чизиғини даниялик футболчи Расмус Ҳожлунд атрофида қуришни режалаштираётган бўлса-да, унга муносиб шерик ёки муқобил вариант сифатида юқори савияли футболчи керак.

Корриере делло Sport нашрининг ёзишича, бразилиялик ҳужумчи Габриел Жесус APЛни тарк этиб, фаолиятида янги саҳна очишга тайёр. 29 ёшли футболчининг хизматига қизиқиш юқори ва томонлар ўртасидаги музокаралар яқин вақт ичида фаоллашиши кутилмоқда. Лондон клуби ўз ўйинчисини тахминан 20 миллион еврога баҳоламоқда, бироқ Наполи футболчининг Италияга кўчиб ўтиш истагидан келиб чиқиб, бу нархни туширишга ҳаракат қилмоқда.

Ромелу Лукакунинг келажаги ва Монако варианти

Габриел Жесуснинг трансфери кўп жиҳатдан Ромелу Лукакунинг клубни тарк этишига боғлиқ бўлиб турибди. 33 ёшли белгиялик ҳужумчининг клуб раҳбарияти билан муносабатлари кескинлашгани сабабли унинг Неаполдаги келажаги сўров остида қолган.

Ҳозирги пайтда тажрибали форвард учун Франциянинг Монако клуби асосий даъвогар сифатида кўрилмоқда. Монаколиклар уни АҚШ терма жамоаси аъзоси Фоларин Балогун ўрнига муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Наполи раҳбарияти маошлар фондини бўшатиш ва янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш учун ушбу трансфер масаласини тезроқ ҳал қилишни истайди.

Агар келишув амалга ошса, бу трансфер Габриел Жесус учун фаолиятини қайтадан бошлашга ва Италия чемпионатида ўзини кўрсатишга ажойиб имконият бўлади. Арсенал сафида асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган футболчи учун Аллегри лойиҳасининг марказий фигурасига айланиш жозибали таклиф сифатида кўринмоқда.

НаполиГабриел ЖесусРомелу ЛукакуАрсеналСерие А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)