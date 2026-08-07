Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчи
Наполи ёзги трансфер ойнасида Арсенал ҳужумчиси Габриел Жесусни Ромелу Лукакунинг ўрнига асосий нишон сифатида белгилаган. Бош мураббий Массимилиано Аллегри ҳужум чизиғини Расмус Ҳожлунд атрофида қуришни режалаштирмоқда ва Габриел Жесусни унга шерик ёки муқобил вариант сифатида кўрмоқда. Арсенал 29 ёшли футболчини тахминан 20 миллион еврога баҳоламоқда, Наполи эса унинг Италияга кўчиб ўтиш истагидан фойдаланиб, нархни пасайтиришга уринади.
Италиянинг Наполи клуби ёзги трансфер ойнасида ўз ҳужум чизиғини тубдан янгилашни режалаштирмоқда. Жамоа ҳужумчиси Ромелу Лукаку клубни тарк этишга яқин тургани сабабли, неаполликлар унинг ўрнига Арсенал вакили Габриел Жесусни асосий нишон сифатида белгилашган. Бу ҳақда Goal.com ва нуфузли Италия нашрлари хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Массимилиано Аллегри режаси ва ҳужумдаги ўзгаришларКальциомеркато маълумотига кўра, бош мураббий Массимилиано Аллегри Стадио Диего Армандо Марадона стадионидаги таркибни кучайтиришга интилмоқда. Италиялик мутахассис келгусида ҳужум чизиғини даниялик футболчи Расмус Ҳожлунд атрофида қуришни режалаштираётган бўлса-да, унга муносиб шерик ёки муқобил вариант сифатида юқори савияли футболчи керак.
Корриере делло Sport нашрининг ёзишича, бразилиялик ҳужумчи Габриел Жесус APЛни тарк этиб, фаолиятида янги саҳна очишга тайёр. 29 ёшли футболчининг хизматига қизиқиш юқори ва томонлар ўртасидаги музокаралар яқин вақт ичида фаоллашиши кутилмоқда. Лондон клуби ўз ўйинчисини тахминан 20 миллион еврога баҳоламоқда, бироқ Наполи футболчининг Италияга кўчиб ўтиш истагидан келиб чиқиб, бу нархни туширишга ҳаракат қилмоқда.
Ромелу Лукакунинг келажаги ва Монако вариантиГабриел Жесуснинг трансфери кўп жиҳатдан Ромелу Лукакунинг клубни тарк этишига боғлиқ бўлиб турибди. 33 ёшли белгиялик ҳужумчининг клуб раҳбарияти билан муносабатлари кескинлашгани сабабли унинг Неаполдаги келажаги сўров остида қолган.
Ҳозирги пайтда тажрибали форвард учун Франциянинг Монако клуби асосий даъвогар сифатида кўрилмоқда. Монаколиклар уни АҚШ терма жамоаси аъзоси Фоларин Балогун ўрнига муносиб номзод деб ҳисобламоқда. Наполи раҳбарияти маошлар фондини бўшатиш ва янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш учун ушбу трансфер масаласини тезроқ ҳал қилишни истайди.
Агар келишув амалга ошса, бу трансфер Габриел Жесус учун фаолиятини қайтадан бошлашга ва Италия чемпионатида ўзини кўрсатишга ажойиб имконият бўлади. Арсенал сафида асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган футболчи учун Аллегри лойиҳасининг марказий фигурасига айланиш жозибали таклиф сифатида кўринмоқда.
…