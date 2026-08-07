Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошлади

·35·Спорт
Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошлади
Қисқача

Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олиш учун расмий музокараларни бошлади. Тоттенхем раҳбарияти Ла Лига клубининг қизиқишидан хабардор, футболчининг ўзи эса бошқа жамоага ўтиш эҳтимолига ижобий қарамоқда. Кристиан Ромеро учун Италиянинг Интер клуби ҳам кураш олиб бормоқда ва томонлар трансфер суммаси бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига ўтишга тайёрланмоқда.

Мадриднинг Атлетико клуби ўзининг ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олиш учун расмий музокараларга киришди. Диего Симеоне жамоаси ёзги трансфер ойнасида аргентиналик тажрибали ҳимоячини Мадридга олиб келишни устувор вазифа сифатида белгилаган. Гарчи футболчи ўтган йилнинг август ойидагина Лондон клуби билан тўрт йиллик янги шартнома имзолаган бўлса-да, унинг ёзда жамоани тарк этиши кутилмоқда эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport хабарига кўра, Тоттенхем раҳбарияти Ла Лига вакилининг қизиқишидан тўлиқ хабардор ва томонлар ўртасидаги дастлабки мулоқотлар бошланган. Кристиан Ромеро билан шахсий шартнома шартларини келишиб олишда ҳеч қандай жиддий муаммо юзага келиши кутилмаяпти. Футболчининг ўзи ҳам фаолиятини бошқа жамоада давом эттириш эҳтимолига ижобий қараётгани сабабли трансфер жараёни тезлашиши мумкин.

Мураббийнинг позицияси ва рақобат

Тоттенхем бош мураббийи жамоадан кетишни истаган футболчиларнинг йўлини тўсмаслигини очиқ-ойдин маълум қилди. Мураббий агар ўйинчилар янги чақирувларни қабул қилишни хоҳласа, уларнинг қарорини ҳурмат қилишини таъкидлади. Мазкур ёндашув Тоттенхем раҳбариятига Атлетикодан келадиган расмий таклифларни эркин кўриб чиқиш имконини бермоқда.

Бироқ, Атлетико Мадрид бу трансфер пойгасида ёлғиз эмас. GOAL.com маълумотига кўра, марказий ҳимоячи учун курашда Италиянинг Интер клуби ҳам фаоллик кўрсатмоқда. А Серия гранди ҳам аргентиналик футболчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида жиддий ҳаракат қилмоқда ва томонлар тез орада трансфер суммаси бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига ўтишга тайёрланмоқда.

Мавсум натижалари ва клубларнинг режалари

Кристиан Ромеро учун якунланган клуб мавсуми бироз мураккаб кечди. У икки бор қизил карточка олиб, жамоасига қийинчилик туғдирган бўлса-да, тиззасидан олган жароҳати сабабли мавсум охирини ўтказиб юборди. Шунга қарамай, унинг халқаро майдондаги тажрибаси, жумладан, Аргентина терма жамоаси сафидаги барқарор ўйинлари гранд клубларнинг эътиборини доимо тортиб келган. Айни пайтда Тоттенхемда унинг жамоадоши Миккй ван де Вен билан янги беш йиллик шартнома тузиш ишлари олиб борилмоқда.

Атлетико Мадрид учун бу трансфер якунланган мавсумда Ла Лигада 44 та гол ўтказиб юборган ҳимоя чизиғининг ишончлилигини оширишда муҳим қадам бўлади. Ўз навбатида, Тоттенхем ҳам ўз сардорини йўқотган тақдирда, дарҳол унинг ўрнини боса оладиган муносиб футболчи излашга мажбур бўлади, бу эса трансфер бозорида жамоанинг тезкор ҳаракат қилишини талаб қилади.

Атлетико МадридТоттенхемКристиан РомероДиего СимеонеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)