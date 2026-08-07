Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошлади
Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олиш учун расмий музокараларни бошлади. Тоттенхем раҳбарияти Ла Лига клубининг қизиқишидан хабардор, футболчининг ўзи эса бошқа жамоага ўтиш эҳтимолига ижобий қарамоқда. Кристиан Ромеро учун Италиянинг Интер клуби ҳам кураш олиб бормоқда ва томонлар трансфер суммаси бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига ўтишга тайёрланмоқда.
Мадриднинг Атлетико клуби ўзининг ҳимоя чизиғини янада кучайтириш мақсадида Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олиш учун расмий музокараларга киришди. Диего Симеоне жамоаси ёзги трансфер ойнасида аргентиналик тажрибали ҳимоячини Мадридга олиб келишни устувор вазифа сифатида белгилаган. Гарчи футболчи ўтган йилнинг август ойидагина Лондон клуби билан тўрт йиллик янги шартнома имзолаган бўлса-да, унинг ёзда жамоани тарк этиши кутилмоқда эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport хабарига кўра, Тоттенхем раҳбарияти Ла Лига вакилининг қизиқишидан тўлиқ хабардор ва томонлар ўртасидаги дастлабки мулоқотлар бошланган. Кристиан Ромеро билан шахсий шартнома шартларини келишиб олишда ҳеч қандай жиддий муаммо юзага келиши кутилмаяпти. Футболчининг ўзи ҳам фаолиятини бошқа жамоада давом эттириш эҳтимолига ижобий қараётгани сабабли трансфер жараёни тезлашиши мумкин.
Мураббийнинг позицияси ва рақобатТоттенхем бош мураббийи жамоадан кетишни истаган футболчиларнинг йўлини тўсмаслигини очиқ-ойдин маълум қилди. Мураббий агар ўйинчилар янги чақирувларни қабул қилишни хоҳласа, уларнинг қарорини ҳурмат қилишини таъкидлади. Мазкур ёндашув Тоттенхем раҳбариятига Атлетикодан келадиган расмий таклифларни эркин кўриб чиқиш имконини бермоқда.
Бироқ, Атлетико Мадрид бу трансфер пойгасида ёлғиз эмас. GOAL.com маълумотига кўра, марказий ҳимоячи учун курашда Италиянинг Интер клуби ҳам фаоллик кўрсатмоқда. А Серия гранди ҳам аргентиналик футболчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида жиддий ҳаракат қилмоқда ва томонлар тез орада трансфер суммаси бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига ўтишга тайёрланмоқда.
Мавсум натижалари ва клубларнинг режалариКристиан Ромеро учун якунланган клуб мавсуми бироз мураккаб кечди. У икки бор қизил карточка олиб, жамоасига қийинчилик туғдирган бўлса-да, тиззасидан олган жароҳати сабабли мавсум охирини ўтказиб юборди. Шунга қарамай, унинг халқаро майдондаги тажрибаси, жумладан, Аргентина терма жамоаси сафидаги барқарор ўйинлари гранд клубларнинг эътиборини доимо тортиб келган. Айни пайтда Тоттенхемда унинг жамоадоши Миккй ван де Вен билан янги беш йиллик шартнома тузиш ишлари олиб борилмоқда.
Атлетико Мадрид учун бу трансфер якунланган мавсумда Ла Лигада 44 та гол ўтказиб юборган ҳимоя чизиғининг ишончлилигини оширишда муҳим қадам бўлади. Ўз навбатида, Тоттенхем ҳам ўз сардорини йўқотган тақдирда, дарҳол унинг ўрнини боса оладиган муносиб футболчи излашга мажбур бўлади, бу эса трансфер бозорида жамоанинг тезкор ҳаракат қилишини талаб қилади.
…