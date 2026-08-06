Тундеробот 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди
Тундеробот Ранге 17 сериясидаги 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказиб, G2A туркумига Эво, Pro, Max ва янги Pro 2K моделларини киритди. G2 Эво ва G2 Pro моделлари Intel Коре 13-авлод процессорлари ўрнига AMD Ryzen 7 H255 чипига эга бўлди, барча қурилмаларда график карталар 115 В ТГП қувватини сақлаб қолди ва Windows 11 Pro тизими олдиндан ўрнатилди.
Ixbt.com маълумотига кўра, Тундеробот компанияси ўзининг 17 дюймли ўйин ноутбуклари қаторини янгилаб, Ранге 17 сериясидаги қурилмаларни замонавий AMD платформасига ўтказди. Янги G2A туркумига тўртта модел — Эво, Pro, Max ҳамда мутлақо янги Pro 2K қурилмалари киритилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий ўзгаришлардан бири бу аппарат таъминотининг янгилангани ҳисобланади. Ўтган йили чиқарилган G2 Эво ва G2 Pro моделлари эндиликда Intel Коре 13-авлод процессоридан воз кечиб, AMD Ryzen 7 H255 чипига ўтди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу ўтиш кўп оқимли вазифаларда юқори унумдорликни таъминлайди ва энергия сарфини сезиларли даражада камайтиради.
Техник имкониятлар ва янги моделларСериядаги барча қурилмалар ўйин жараёнида юқори натижа кўрсатиши учун график карталар максимал даражадаги 115 В ТГП кўрсаткичини сақлаб қолган. Бу эса ноутбуклардаги видеокарталар чекланган режимда эмас, балки тўлиқ қувват билан ишлашини таъминлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар учун қулайлик сифатида Windows 11 Pro операцион тизими энди қутиданоқ ўрнатилган ҳолда тақдим этилади.
Янги қатордаги энг эътиборга молик қўшимча бу Ранге 17 G2A Pro 2K модели бўлди. Ушбу қурилма оддий Pro версияси корпусида ишланган бўлиб, янада илғор экран ва хотира ҳажмига эга. Жумладан, у 144 Г частотали ФҲД ўрнига 165 Г частотани қўллаб-қувватловчи ҚҲД 2560×1440 пикселли дисплей билан жиҳозланган. Оператив хотира ҳажми эса икки бараварга оширилиб, 32 GB DDR5 ни ташкил этади.
Моделлар фарқи ва конфигурацияларТуркумдаги ҳар бир модел ўзининг техник тўплами билан ажралиб туради. Хусусан, қурилмаларнинг асосий турлари қуйидагича тақсимланган:
- Эво модели: RTX 5050 (8 GB) ва 16 GB DDR5 оператив хотира, 17,3 дюймли ИПС ФҲД 144 Г экранга эга.
- Pro версияси: RTX 5060 (8 GB) ҳамда 16 GB DDR5 хотира билан таъминланган.
- Max юлдуз модели: RTX 5070 (8 GB GDDR7) ва 32 GB DDR5 оператив хотирани ўз ичига олади.
- Pro 2K варианти: RTX 5060 (8 GB) видеокартаси ва 32 GB DDR5 хотира билан ишлайди.
…