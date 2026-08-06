Тундеробот 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди

·40·Техно
Тундеробот 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказди
Қисқача

Тундеробот Ранге 17 сериясидаги 17 дюймли ўйин ноутбукларини AMD платформасига ўтказиб, G2A туркумига Эво, Pro, Max ва янги Pro 2K моделларини киритди. G2 Эво ва G2 Pro моделлари Intel Коре 13-авлод процессорлари ўрнига AMD Ryzen 7 H255 чипига эга бўлди, барча қурилмаларда график карталар 115 В ТГП қувватини сақлаб қолди ва Windows 11 Pro тизими олдиндан ўрнатилди.

Ixbt.com маълумотига кўра, Тундеробот компанияси ўзининг 17 дюймли ўйин ноутбуклари қаторини янгилаб, Ранге 17 сериясидаги қурилмаларни замонавий AMD платформасига ўтказди. Янги G2A туркумига тўртта модел — Эво, Pro, Max ҳамда мутлақо янги Pro 2K қурилмалари киритилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий ўзгаришлардан бири бу аппарат таъминотининг янгилангани ҳисобланади. Ўтган йили чиқарилган G2 Эво ва G2 Pro моделлари эндиликда Intel Коре 13-авлод процессоридан воз кечиб, AMD Ryzen 7 H255 чипига ўтди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу ўтиш кўп оқимли вазифаларда юқори унумдорликни таъминлайди ва энергия сарфини сезиларли даражада камайтиради.

Техник имкониятлар ва янги моделлар

Сериядаги барча қурилмалар ўйин жараёнида юқори натижа кўрсатиши учун график карталар максимал даражадаги 115 В ТГП кўрсаткичини сақлаб қолган. Бу эса ноутбуклардаги видеокарталар чекланган режимда эмас, балки тўлиқ қувват билан ишлашини таъминлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар учун қулайлик сифатида Windows 11 Pro операцион тизими энди қутиданоқ ўрнатилган ҳолда тақдим этилади.

Янги қатордаги энг эътиборга молик қўшимча бу Ранге 17 G2A Pro 2K модели бўлди. Ушбу қурилма оддий Pro версияси корпусида ишланган бўлиб, янада илғор экран ва хотира ҳажмига эга. Жумладан, у 144 Г частотали ФҲД ўрнига 165 Г частотани қўллаб-қувватловчи ҚҲД 2560×1440 пикселли дисплей билан жиҳозланган. Оператив хотира ҳажми эса икки бараварга оширилиб, 32 GB DDR5 ни ташкил этади.

Моделлар фарқи ва конфигурациялар

Туркумдаги ҳар бир модел ўзининг техник тўплами билан ажралиб туради. Хусусан, қурилмаларнинг асосий турлари қуйидагича тақсимланган:

  • Эво модели: RTX 5050 (8 GB) ва 16 GB DDR5 оператив хотира, 17,3 дюймли ИПС ФҲД 144 Г экранга эга.
  • Pro версияси: RTX 5060 (8 GB) ҳамда 16 GB DDR5 хотира билан таъминланган.
  • Max юлдуз модели: RTX 5070 (8 GB GDDR7) ва 32 GB DDR5 оператив хотирани ўз ичига олади.
  • Pro 2K варианти: RTX 5060 (8 GB) видеокартаси ва 32 GB DDR5 хотира билан ишлайди.
Барча талқиндаги ноутбуклар 1 TB ҳажмли ягона SSD хотира қурилмаси ҳамда бир хил — 2,65 килограмм оғирлик билан таъминланган. Ташқи кўринишида эса аввалги дизайн сақланиб қолган бўлиб, аэродинамик чизиқлар ва қопқоқнинг орқа панелидаги ўзига хос «қанотсимон» ёритиш тизими сақланиб қолган. Янги сериядаги қурилмалар аллақачон савдога чиқарила бошланди.

ТундероботНоутбукAMDТехнологияЎйин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди