«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўлади

·34·Спорт
«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўлади

23 июн куни Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув «Бунёдкор» стадионига ўрнатилган катта экранда жонли намойиш этилади. Ўйин Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

Шу куни стадионда мухлислар учун қўшимча тадбир ҳам ташкил этилади. Соат 19:30 да ёшлар футбол фестивали ўтказилиши режалаштирилган.

Ташкилотчилар стадионга келмоқчи бўлган мухлисларга эртароқ етиб келишни тавсия қилмоқда. Учрашув намойиши ва фестивалга кириш мутлақо бепул бўлади.

ПортугалияБунёдкор стадиониЁшлар футбол фестивалиМиллий терма жамоаФутболЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаГаналик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаБугун, 15:57ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 15:52Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиФабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиБугун, 15:45Гарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиГарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиБугун, 15:36Тоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаТоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаБугун, 15:35Месси ва Ямалнинг ЖЧдаги илк голи: фарқ атиги 14 кунМесси ва Ямалнинг ЖЧдаги илк голи: фарқ атиги 14 кунБугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди