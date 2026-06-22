«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўлади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
23 июн куни Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув «Бунёдкор» стадионига ўрнатилган катта экранда жонли намойиш этилади. Ўйин Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.
Шу куни стадионда мухлислар учун қўшимча тадбир ҳам ташкил этилади. Соат 19:30 да ёшлар футбол фестивали ўтказилиши режалаштирилган.
Ташкилотчилар стадионга келмоқчи бўлган мухлисларга эртароқ етиб келишни тавсия қилмоқда. Учрашув намойиши ва фестивалга кириш мутлақо бепул бўлади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…