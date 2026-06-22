Гарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилди
Лондоннинг Тоттенхем клуби сўнгги йилларда трансфер бозорида йўл қўйган хатолари ва таркибнинг ўртача даражага тушиб қолгани кескин танқидлар марказида қолмоқда. Жамоанинг собиқ бош мураббийи Гарри Редкнапп клубнинг сўнгги икки йилдаги муваффақиятсизликларини таҳлил қилар экан, раҳбариятни пулларни ҳавога совуришда айблади. Унинг фикрича, жамоага олиб келинган кўплаб қимматбаҳо футболчилар ўз нархига мос ўйин кўрсата олмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Редкнапп Тоттенхем таркибида катта ўзгаришлар амалга оширилиши шартлигини таъкидлади. Мутахассиснинг сўзларига кўра, клуб 50, 60 ва ҳатто 70 миллион фунт стерлинг сарфлаб сотиб олган ўйинчиларнинг кўпчилиги аслида "ўртача" даражадаги ижрочилар бўлиб чиқди. Бу эса жамоанинг Англия Премер-лигасида кетма-кет 17-ўринларни эгаллашига ва лигада жон сақлаш учун курашишига сабаб бўлган.
Роберто Де Зерби ва янги умидларВазият оғир бўлишига қарамай, Гарри Редкнапп жамоанинг янги бош мураббийи Роберто Де Зерби қўл остида Тоттенхем яна юқори поғоналарга қайтишига ишонмоқда. Март ойи охирида жамоани қабул қилиб олган италиялик мутахассис қисқа вақт ичида футболчиларда ўзига бўлган ишончни ва ғалаба руҳини уйғота олди. Редкнаппнинг башорат қилишича, келаси мавсумда Лондон клуби кучли олтиликка (топ-сих) қайтиш имкониятига эга.
"Мен янги мураббийни шахсан танимайман, лекин унинг иш услуби менга маъқул келмоқда. У сўнгги икки йилдаги тартибсизликларга тоқат қилмайди. Роберто футболчиларни максимал даражада ишлашга мажбур қилади ва талабга жавоб бермайдиганлар билан хайрлашади", — дея қўшимча қилди Редкнапп. Унинг фикрича, Тоттенхем учун энг муҳим вазифа — селекция ишларини тубдан ислоҳ қилишдир.
Шуни таъкидлаш жоизки, Тоттенхем ўтган мавсумларда Томас Франк ва Игор Тудор каби мураббийлар билан келиша олмагач, айнан Роберто Де Зерби қутқарувчи вазифасини ўтади. Эндиликда клуб раҳбарияти ёзги трансфер ойнасида мураббий сўраган ўйинчиларни олиб келиш орқали таркибни сезиларли даражада янгилашни режалаштирмоқда. Сотувдан тушган маблағлар жамоа стандартларини оширишга йўналтирилади.
Янги мавсум тақвими аллақачон маълум бўлиб, Тоттенхем илк учрашувини Брентфорд жамоасига қарши сафарда ўтказади. Мухлислар ва экспертлар Роберто Де Зерби бошчилигидаги жамоа ушбу ўйинга қадар қандай кўриниш олишини катта қизиқиш билан кутишмоқда. Агар трансфер сиёсати тўғри йўлга қўйилса, Лондон клуби яна Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашадиган жамоага айланиши мумкин.
…