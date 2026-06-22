Гарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилди

·22·Спорт
Гарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилди

Лондоннинг Тоттенхем клуби сўнгги йилларда трансфер бозорида йўл қўйган хатолари ва таркибнинг ўртача даражага тушиб қолгани кескин танқидлар марказида қолмоқда. Жамоанинг собиқ бош мураббийи Гарри Редкнапп клубнинг сўнгги икки йилдаги муваффақиятсизликларини таҳлил қилар экан, раҳбариятни пулларни ҳавога совуришда айблади. Унинг фикрича, жамоага олиб келинган кўплаб қимматбаҳо футболчилар ўз нархига мос ўйин кўрсата олмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Редкнапп Тоттенхем таркибида катта ўзгаришлар амалга оширилиши шартлигини таъкидлади. Мутахассиснинг сўзларига кўра, клуб 50, 60 ва ҳатто 70 миллион фунт стерлинг сарфлаб сотиб олган ўйинчиларнинг кўпчилиги аслида "ўртача" даражадаги ижрочилар бўлиб чиқди. Бу эса жамоанинг Англия Премер-лигасида кетма-кет 17-ўринларни эгаллашига ва лигада жон сақлаш учун курашишига сабаб бўлган.

Роберто Де Зерби ва янги умидлар

Вазият оғир бўлишига қарамай, Гарри Редкнапп жамоанинг янги бош мураббийи Роберто Де Зерби қўл остида Тоттенхем яна юқори поғоналарга қайтишига ишонмоқда. Март ойи охирида жамоани қабул қилиб олган италиялик мутахассис қисқа вақт ичида футболчиларда ўзига бўлган ишончни ва ғалаба руҳини уйғота олди. Редкнаппнинг башорат қилишича, келаси мавсумда Лондон клуби кучли олтиликка (топ-сих) қайтиш имкониятига эга.

"Мен янги мураббийни шахсан танимайман, лекин унинг иш услуби менга маъқул келмоқда. У сўнгги икки йилдаги тартибсизликларга тоқат қилмайди. Роберто футболчиларни максимал даражада ишлашга мажбур қилади ва талабга жавоб бермайдиганлар билан хайрлашади", — дея қўшимча қилди Редкнапп. Унинг фикрича, Тоттенхем учун энг муҳим вазифа — селекция ишларини тубдан ислоҳ қилишдир.

Шуни таъкидлаш жоизки, Тоттенхем ўтган мавсумларда Томас Франк ва Игор Тудор каби мураббийлар билан келиша олмагач, айнан Роберто Де Зерби қутқарувчи вазифасини ўтади. Эндиликда клуб раҳбарияти ёзги трансфер ойнасида мураббий сўраган ўйинчиларни олиб келиш орқали таркибни сезиларли даражада янгилашни режалаштирмоқда. Сотувдан тушган маблағлар жамоа стандартларини оширишга йўналтирилади.

Янги мавсум тақвими аллақачон маълум бўлиб, Тоттенхем илк учрашувини Брентфорд жамоасига қарши сафарда ўтказади. Мухлислар ва экспертлар Роберто Де Зерби бошчилигидаги жамоа ушбу ўйинга қадар қандай кўриниш олишини катта қизиқиш билан кутишмоқда. Агар трансфер сиёсати тўғри йўлга қўйилса, Лондон клуби яна Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашадиган жамоага айланиши мумкин.

ТоттенхемРоберто Де ЗербиГарри РедкнаппАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБарбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБугун, 16:07Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаГаналик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаБугун, 15:57ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 15:52Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиФабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиБугун, 15:45Тоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаТоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқдаБугун, 15:35«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўлади«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўладиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди