Тоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқда

·40·Спорт
Тоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқда

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олишни кўзламоқда. Англиялик форвард клубнинг асосий нишонига айланган ва ҳозирда Лондон жамоаси раҳбарияти расмий таклиф устида иш олиб бормоқда. Ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказган Рэшфорд айни дамда Англия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те и Папер нашри хабар беришига кўра, Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби Маркус Рэшфорднинг ашаддий мухлиси ҳисобланади. Италиялик мутахассис клуб раҳбариятидан ушбу трансферни амалга оширишни ва ҳужумчи учун ечим топишни сўраган. Лондонликлар хориждан келадиган тажрибасиз футболчилардан кўра, Англия Премер-лигасида ўзини кўрсатган ижрочиларга устуворлик бермоқда.

Трансфер қиймати ва молиявий тўсиқлар

Манчестер Юнайтед ва футболчи ўртасидаги келишувга кўра, жорий ёзда Рэшфорд учун 40 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули белгиланган. Бироқ Тоттенхем ушбу суммани тўлиқ тўлаш ниятида эмас. Маълумотларга кўра, "шпорлар" дастлаб пастроқ нархдаги таклиф билан чиқиб, Манчестер клубининг музокараларга қанчалик тайёрлигини синаб кўрмоқчи.

Ҳозирда Манчестер Юнайтед футболчининг юқори маоши туфайли юзага келаётган молиявий босимни камайтириш мақсадида уни сотиб юборишга қарши эмас. Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, Рэшфорд ҳам ўз фаолиятини қайта тиклаш учун маошининг сезиларли даражада камайишига рози бўлган. Бу эса трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини оширмоқда.

Рэшфорднинг танлови ва клуб режалари

Футболчининг ўзи эса яна хорижга кетишни ёки Манчестер Юнайтед асосий таркибига қайтишни афзал кўрмоқда. Ҳозирча у бошқа бир Англия клубига ўтишни режалаштирмаётган бўлса-да, вазият ўзгариши мумкин. Барселона уни доимий асосда сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмагани сабабли, Рэшфорд учун вариантлар чекланган.

Тоттенхем жорий трансфер ойнасида аллақачон бир қатор йирик келишувларни амалга оширди. Жамоа таркибига қуйидаги футболчилар келиб қўшилди:

  • Брайтондан Ян Пол ван Хекке (52 миллион фунт);
  • Эркин агент сифатида Эндрю Робертсон;
  • Эркин агент сифатида Маркос Сенеси.
Бундан ташқари, Лондон клуби Нюкасл ярим ҳимоячиси Сандро Тонали учун 80 миллион фунтлик таклиф тайёрламоқда. Рэшфорднинг трансфери Де Зерби лойиҳасини янада кучайтириши кутилмоқда. Агар томонлар ўзаро келишувга эриша олса, Маркус Рэшфорд янги мавсумни Лондоннинг шимолий қисмида бошлаши мумкин.

ТоттенхемМанчестер ЮнайтедМаркус РэшфордТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБарбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБугун, 16:07Ганалик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаГаналик афсун-жодучи Гарри Кейн ва Англия терма жамоасига таҳдид қилмоқдаБугун, 15:57ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Белгия - Эрон (учрашувдаги хавфли вазиятларни томоша қилинг)Бугун, 15:52Фабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиФабио Каннаваро Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан режаларини айтдиБугун, 15:45Гарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиГарри Редкнапп Тоттенхемнинг трансфер сиёсатини танқид қилдиБугун, 15:36«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўлади«Бунёдкор» стадионида Ўзбекистон — Португалия баҳси учун кириш бепул бўладиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди