Тоттенхем Маркус Рэшфорд трансфери учун Манчестер Юнайтедга таклиф тайёрламоқда
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттирган ҳолда, Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олишни кўзламоқда. Англиялик форвард клубнинг асосий нишонига айланган ва ҳозирда Лондон жамоаси раҳбарияти расмий таклиф устида иш олиб бормоқда. Ўтган мавсумни ижара асосида Барселона сафида ўтказган Рэшфорд айни дамда Англия терма жамоаси билан Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те и Папер нашри хабар беришига кўра, Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби Маркус Рэшфорднинг ашаддий мухлиси ҳисобланади. Италиялик мутахассис клуб раҳбариятидан ушбу трансферни амалга оширишни ва ҳужумчи учун ечим топишни сўраган. Лондонликлар хориждан келадиган тажрибасиз футболчилардан кўра, Англия Премер-лигасида ўзини кўрсатган ижрочиларга устуворлик бермоқда.
Трансфер қиймати ва молиявий тўсиқларМанчестер Юнайтед ва футболчи ўртасидаги келишувга кўра, жорий ёзда Рэшфорд учун 40 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули белгиланган. Бироқ Тоттенхем ушбу суммани тўлиқ тўлаш ниятида эмас. Маълумотларга кўра, "шпорлар" дастлаб пастроқ нархдаги таклиф билан чиқиб, Манчестер клубининг музокараларга қанчалик тайёрлигини синаб кўрмоқчи.
Ҳозирда Манчестер Юнайтед футболчининг юқори маоши туфайли юзага келаётган молиявий босимни камайтириш мақсадида уни сотиб юборишга қарши эмас. Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, Рэшфорд ҳам ўз фаолиятини қайта тиклаш учун маошининг сезиларли даражада камайишига рози бўлган. Бу эса трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини оширмоқда.
Рэшфорднинг танлови ва клуб режалариФутболчининг ўзи эса яна хорижга кетишни ёки Манчестер Юнайтед асосий таркибига қайтишни афзал кўрмоқда. Ҳозирча у бошқа бир Англия клубига ўтишни режалаштирмаётган бўлса-да, вазият ўзгариши мумкин. Барселона уни доимий асосда сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмагани сабабли, Рэшфорд учун вариантлар чекланган.
Тоттенхем жорий трансфер ойнасида аллақачон бир қатор йирик келишувларни амалга оширди. Жамоа таркибига қуйидаги футболчилар келиб қўшилди:
- Брайтондан Ян Пол ван Хекке (52 миллион фунт);
- Эркин агент сифатида Эндрю Робертсон;
- Эркин агент сифатида Маркос Сенеси.
…