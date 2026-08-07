Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилинди

·43·Техно
Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилинди
Қисқача

Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг Android Ҳеадлинес тақдим этган илк юқори сифатли рендерларида қурилма қора, яшил ва бинафшаранг вариантларда кўрсатилган. Смартфон Galaxy S26 услубидаги ягона вертикал камера блоки, текис ён рамкалар ва юпқа экран ромларига эга бўлади. Қурилма Samsung Exynos 2500 процессори, Android 17 асосидаги One UI 9.0 интерфейси ҳамда 45 В қувват олиш имкониятини қўллаб-қувватлаши кутилмоқда.

Таниқли Android Ҳеадлинес нашри Samsung компаниясининг янги бюджетга мўлжалланган флагмани — Galaxy S26 FE смартфонининг сифатли тасвирларини тақдим этди. Мазкур қурилма расмий тақдимотига бир ой вақт қолган бир пайтда технология олами эътиборини тортмоқда, чунки у компаниянинг келгуси авлод дизайн концепциясини ўзида акс эттиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган рендерларга кўра, янги авлод смартфони харидорларга бир йўла учта жозибали рангда — қора, яшил ва бинафшарангда таклиф этилади. Ташқи кўринишдаги энг асосий ўзгариш сифатида аввалги Galaxy S25 FE модели билан солиштирганда асосий камера блоки дизайни бутунлай янгилангани намоён бўлди.

Камера ва дизайн элементлари

Samsung муҳандислари ҳар бир объектив атрофидаги алоҳида чиқарилган ҳалқалардан воз кечиб, Galaxy S26 услубидаги ягона вертикал блокга ўтишган. Ушбу блок учта камерани корпуснинг юқори чап бурчагида қатор қилиб жойлаштириш имконини берган. ЛEД-чироғи эса мазкур блокдан ташқарида, унинг ён томонида ўрнашган.

Смартфон корпуси замонавий талабларга мос равишда текис ён рамкалар билан жиҳозланмоқда. Овоз баландлигини бошқариш тугмалари ва ёқиш тугмаси анъанавий тарзда ўнг ёни бўйлаб жойлаштирилган. Экранни ўраб турган рамкалар етарлича юпқа ишланган бўлиб, унинг қуйи қисми бошқа томонларига нисбатан бироз кенгроқ кўринишга эга.

Техник хусусиятлар ва дастурий таъминот

Android Ҳеадлинес маълумотига кўра, Galaxy S26 FE аппарат қисмининг асоси сифатида Samsung компаниясининг махсус Exynos 2500 процессори билан жиҳозланади. Дастурий таъминот даражасида эса қурилма қутидан чиққан заҳоти Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9.0 интерфейсида ишлай бошлайди.

Қурилманинг камера тизимида ўтган йилги Galaxy S25 FE моделига нисбатан сезиларли ўзгаришлар ёки инқилобий яхшиланишлар кутилмаяпти. Шунга қарамай, фойдаланувчилар учун муҳим қулайлик сифатида қувват олиш тезлиги оширилиб, 45 В қувватни қўллаб-қувватлаши таъминланган.

Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг расмий тақдимоти 2026-йилнинг сентябрь ойида ўтказилиши режалаштирилган. Тахминларга кўра, мазкур узоқ кутилган тақдимот Германиядаги нуфузли ИФА кўргазмаси доирасида бўлиб ўтади.

SamsungGalaxy S26 FEAndroid ҲеадлинесExynosСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21Redmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариRedmi K100 Pro Max флагмани: 200 MP камера ва унинг имкониятлариБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди