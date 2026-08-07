Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилинди
Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг Android Ҳеадлинес тақдим этган илк юқори сифатли рендерларида қурилма қора, яшил ва бинафшаранг вариантларда кўрсатилган. Смартфон Galaxy S26 услубидаги ягона вертикал камера блоки, текис ён рамкалар ва юпқа экран ромларига эга бўлади. Қурилма Samsung Exynos 2500 процессори, Android 17 асосидаги One UI 9.0 интерфейси ҳамда 45 В қувват олиш имкониятини қўллаб-қувватлаши кутилмоқда.
Таниқли Android Ҳеадлинес нашри Samsung компаниясининг янги бюджетга мўлжалланган флагмани — Galaxy S26 FE смартфонининг сифатли тасвирларини тақдим этди. Мазкур қурилма расмий тақдимотига бир ой вақт қолган бир пайтда технология олами эътиборини тортмоқда, чунки у компаниянинг келгуси авлод дизайн концепциясини ўзида акс эттиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган рендерларга кўра, янги авлод смартфони харидорларга бир йўла учта жозибали рангда — қора, яшил ва бинафшарангда таклиф этилади. Ташқи кўринишдаги энг асосий ўзгариш сифатида аввалги Galaxy S25 FE модели билан солиштирганда асосий камера блоки дизайни бутунлай янгилангани намоён бўлди.
Камера ва дизайн элементлариSamsung муҳандислари ҳар бир объектив атрофидаги алоҳида чиқарилган ҳалқалардан воз кечиб, Galaxy S26 услубидаги ягона вертикал блокга ўтишган. Ушбу блок учта камерани корпуснинг юқори чап бурчагида қатор қилиб жойлаштириш имконини берган. ЛEД-чироғи эса мазкур блокдан ташқарида, унинг ён томонида ўрнашган.
Смартфон корпуси замонавий талабларга мос равишда текис ён рамкалар билан жиҳозланмоқда. Овоз баландлигини бошқариш тугмалари ва ёқиш тугмаси анъанавий тарзда ўнг ёни бўйлаб жойлаштирилган. Экранни ўраб турган рамкалар етарлича юпқа ишланган бўлиб, унинг қуйи қисми бошқа томонларига нисбатан бироз кенгроқ кўринишга эга.
Техник хусусиятлар ва дастурий таъминотAndroid Ҳеадлинес маълумотига кўра, Galaxy S26 FE аппарат қисмининг асоси сифатида Samsung компаниясининг махсус Exynos 2500 процессори билан жиҳозланади. Дастурий таъминот даражасида эса қурилма қутидан чиққан заҳоти Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9.0 интерфейсида ишлай бошлайди.
Қурилманинг камера тизимида ўтган йилги Galaxy S25 FE моделига нисбатан сезиларли ўзгаришлар ёки инқилобий яхшиланишлар кутилмаяпти. Шунга қарамай, фойдаланувчилар учун муҳим қулайлик сифатида қувват олиш тезлиги оширилиб, 45 В қувватни қўллаб-қувватлаши таъминланган.
Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг расмий тақдимоти 2026-йилнинг сентябрь ойида ўтказилиши режалаштирилган. Тахминларга кўра, мазкур узоқ кутилган тақдимот Германиядаги нуфузли ИФА кўргазмаси доирасида бўлиб ўтади.
…