Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлиши
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасидаги Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги ўта муҳим баҳс олдидан экспертлар ва собиқ футболчилар ўз тахминларини билдиришда давом этмоқда. Ўзбекистон миллий жамоасининг собиқ футболчиси Илёс Зейтуллаев бўлажак рақибларимизнинг энг заиф нуқтаси ва Криштиану Роналдунинг жамоадаги роли ҳақида кутилмаган фикрларни билдирди.
«Роналдунинг номи жамоага салбий таъсир қилмоқда»
Metaratings.ru нашри келтирган маълумотларга кўра, Зейтуллаев португалияликлар таркибида юлдуз футболчининг ҳаддан ташқари кўп майдонда қолиб кетаётгани жамоа ўйинига зарар келтиряпти, деб ҳисоблайди:
«Криштианунинг номи жамоага таъсир қилади. Футболчининг ўзи ҳам буни тушуниши керак. Роналдунинг 90 дақиқа давомида майдонда бўлиши Португалия миллий жамоасининг асосий муаммоси», — дея таъкидлади Зейтуллаев.
Роберто Мартинес шогирдлари учун жиддий синов
Португалия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги юришини у қадар муваффақиятли бошлай олмади. Илк турда улар Конго ДР вакилларига қарши баҳс олиб бориб, кутилмаганда 1:1 ҳисобидаги дуранг билан кифояланишган эди. Бу эса жамоа атрофидаги босимни янада оширди.
Эслатиб ўтамиз, Роберто Мартинес қўл остидаги Португалия терма жамоаси мундиалдаги навбатдаги ўйинини айнан Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши ўтказади. Ушбу тўқнашув ҳар икки жамоа учун ҳам гуруҳдаги вазиятни тубдан яхшилаш ва кейинги босқич йўлланмаси учун курашни давом эттириш нуқтаи назаридан ҳаётий муҳим аҳамият касб этади.
…