Элдор Шомуродов: «Колумбия билан ўйиндаги хатоларни такрорламаймиз!»

·0·Спорт
Элдор Шомуродов: «Колумбия билан ўйиндаги хатоларни такрорламаймиз!»

Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебютидан сўнг футбол ишқибозларининг диққат-марказида бўлиб турган Ўзбекистон миллий терма жамоаси бугун гуруҳ босқичидаги энг муҳим ўйинлардан бирини ўтказади. Терма жамоамиз сардори ва бош тўпурари Элдор Шомуродов илк турда Колумбияга қарши (1:3) кечган баҳсдаги хатолар ва олдинда турган масъулиятли вазифалар ҳақида гапирди.

Сардорнинг иқрори: Биринчи бўлимда нималар панд берди?

Миллий жамоамиз етакчиси колумбияликларга қарши учрашувнинг дастлабки ярмида жамоа ўйинида камчиликлар кўзга ташланганини ва бунинг асл сабабларини очиқлаб ўтди:

«Фикримча, Колумбияга қарши биринчи бўлимдаги хатоларимизга асосий сабаб — мураббий берган кўрсатмаларни тўлиқ бажара олмаганимиз бўлди. Энди бу каби хатоларни такрорламасликка ҳаракат қиламиз, ўз ўйинимизни кўрсатишга, тўпни кўпроқ назорат қилишга ва голли вазиятлар яратишга интиламиз», — деди жамоа сардори.

Тарихий дебют ва унутилмас илк гол

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув жорий йилнинг 18 июнь куни бўлиб ўтган эди. Гарчи ўйин 1:3 ҳисобида рақиб фойдасига ҳал бўлган бўлса-да, бу баҳс ўзбек футболи солномасидан мустаҳкам жой олди:

  • Илк қадам: Бу учрашув Ўзбекистон терма жамоасининг ўз тарихидаги Жаҳон чемпионатлари финал босқичидаги илк ўйини сифатида рекордлар варағига муҳрланди.

  • Тарихий гол: Мундиаллардаги илк голимиз муаллифи эса истеъдодли яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаев бўлди.

Бугун Хьюстонда ҳаёт-мамот баҳси!

Жаҳон чемпионатининг "К" гуруҳидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши кутилаётган навбатдаги тўқнашув айнан бугун бўлиб ўтади. Элдор Шомуродов бошчилигидаги вакилларимиз Португалия юлдузларига қарши саф тортадилар.

Мазкур ҳаяжонли беллашув АҚШнинг Хьюстон шаҳрида жойлашган маҳобатли «NRG Stadium» аренасида ўтказилади. Очко олиш ҳар икки жамоа учун ҳам кейинги босқич тақдирини ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Рекордчи сардор: Туркия тўпурари янги зафарлар сари

Элдор Шомуродов нафақат терма жамоада, балки клублар миқёсида ҳам фаолиятининг энг ёрқин даврини ўтказмоқда. Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби шарафини ҳимоя қилаётган 30 ёшли ҳужумчимиз Суперлигадаги дебют мавсумидаёқ ҳақиқий фурор кўтарди:

  • Туркия қироли: Элдор чемпионат давомида рақиблар дарвозасига 22 та тўп киритиб, Туркия юқори дивизионининг мутлақ тўпурарига айланди.

  • Миллий жамоа афсонаси: Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси либосида ҳозиргача 93 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 44 та гол ёздириб қўйган. Бу кўрсаткич ўзбек футболи тарихидаги мутлақ рекорд ҳисобланади.

Мухлислар бугунги шиддатли баҳсда Туркияни маҳв этган сардоримиздан Португалия дарвозасига ҳам голлар кутиб қолишади. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалдиТуркия ва Жанубий Корея терма жамоалари солиштирилган видео тарқалдиБугун, 07:49Эрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгиладиЭрлинг Холанд Жаҳон чемпионатида Норвегия рекордини янгиладиБугун, 07:46Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиЎзбекистон ва Португалия ўйини олдидан Каннаваро ҳамда Шомуродов фикр билдирдиБугун, 07:39Ўзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиЎзбекистон Португалияга қарши оқ либосда майдонга тушадиБугун, 07:35Франция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиФранция Ироқни Мбаппенинг дубли билан мағлуб этдиБугун, 07:33Норвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиНорвегия Сенегални Холанднинг дубли ёрдамида мағлуб этдиБугун, 07:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди