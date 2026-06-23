Элдор Шомуродов: «Колумбия билан ўйиндаги хатоларни такрорламаймиз!»
Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебютидан сўнг футбол ишқибозларининг диққат-марказида бўлиб турган Ўзбекистон миллий терма жамоаси бугун гуруҳ босқичидаги энг муҳим ўйинлардан бирини ўтказади. Терма жамоамиз сардори ва бош тўпурари Элдор Шомуродов илк турда Колумбияга қарши (1:3) кечган баҳсдаги хатолар ва олдинда турган масъулиятли вазифалар ҳақида гапирди.
Сардорнинг иқрори: Биринчи бўлимда нималар панд берди?
Миллий жамоамиз етакчиси колумбияликларга қарши учрашувнинг дастлабки ярмида жамоа ўйинида камчиликлар кўзга ташланганини ва бунинг асл сабабларини очиқлаб ўтди:
«Фикримча, Колумбияга қарши биринчи бўлимдаги хатоларимизга асосий сабаб — мураббий берган кўрсатмаларни тўлиқ бажара олмаганимиз бўлди. Энди бу каби хатоларни такрорламасликка ҳаракат қиламиз, ўз ўйинимизни кўрсатишга, тўпни кўпроқ назорат қилишга ва голли вазиятлар яратишга интиламиз», — деди жамоа сардори.
Тарихий дебют ва унутилмас илк гол
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоалари ўртасидаги учрашув жорий йилнинг 18 июнь куни бўлиб ўтган эди. Гарчи ўйин 1:3 ҳисобида рақиб фойдасига ҳал бўлган бўлса-да, бу баҳс ўзбек футболи солномасидан мустаҳкам жой олди:
Илк қадам: Бу учрашув Ўзбекистон терма жамоасининг ўз тарихидаги Жаҳон чемпионатлари финал босқичидаги илк ўйини сифатида рекордлар варағига муҳрланди.
Тарихий гол: Мундиаллардаги илк голимиз муаллифи эса истеъдодли яримҳимоячи Аббосбек Файзуллаев бўлди.
Бугун Хьюстонда ҳаёт-мамот баҳси!
Жаҳон чемпионатининг "К" гуруҳидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юбориши кутилаётган навбатдаги тўқнашув айнан бугун бўлиб ўтади. Элдор Шомуродов бошчилигидаги вакилларимиз Португалия юлдузларига қарши саф тортадилар.
Мазкур ҳаяжонли беллашув АҚШнинг Хьюстон шаҳрида жойлашган маҳобатли «NRG Stadium» аренасида ўтказилади. Очко олиш ҳар икки жамоа учун ҳам кейинги босқич тақдирини ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Рекордчи сардор: Туркия тўпурари янги зафарлар сари
Элдор Шомуродов нафақат терма жамоада, балки клублар миқёсида ҳам фаолиятининг энг ёрқин даврини ўтказмоқда. Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби шарафини ҳимоя қилаётган 30 ёшли ҳужумчимиз Суперлигадаги дебют мавсумидаёқ ҳақиқий фурор кўтарди:
Туркия қироли: Элдор чемпионат давомида рақиблар дарвозасига 22 та тўп киритиб, Туркия юқори дивизионининг мутлақ тўпурарига айланди.
Миллий жамоа афсонаси: Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси либосида ҳозиргача 93 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 44 та гол ёздириб қўйган. Бу кўрсаткич ўзбек футболи тарихидаги мутлақ рекорд ҳисобланади.
Мухлислар бугунги шиддатли баҳсда Туркияни маҳв этган сардоримиздан Португалия дарвозасига ҳам голлар кутиб қолишади. Олға, Ўзбекистон!
…