Родри Реал Мадрид таклифини рад этиб, Барселонани танлади
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри Реал Мадриднинг жиддий таклифини рад этиб, фаолиятини Барселонада давом эттиришга қарор қилди. Испания терма жамоаси аъзоси шу ёзда Ла Лигага қайтиши кутилмоқда, клублар эса 60 миллион евролик трансфер бўйича музокара олиб бормоқда. Родри амалдаги шартномасининг сўнгги йилига киргани ва Испанияга қайтишни истагани сабаб Манчестер Сити уни сақлаб қолишда қийинчиликка дуч келган.
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри фаолиятини Каталониянинг Барселона клубида давом эттиришга қарор қилди ва Реал Мадрид томонидан қилинган улкан молиявий таклифни рад этди. Жаҳон чемпиони бўлган Испания терма жамоаси аъзоси шу ёзда Ла Лигасига қайтиши кутилмоқда ва ҳозирда клублар 60 миллион евро миқдоридаги трансфер нархи устида музокара олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ВорлдСоксерТалк хабар беришича, Мадрид клуби сўнгги ҳафталарда футболчи билан кенг кўламли шартнома музокараларини ўтказган эди. Реал Мадрид президенти Флорентино Перес ва бош мураббий шахсан бу трансфер устида фаол ишлаган бўлса-да, Барселонанинг сўнгги дақиқалардаги таклифи футболчининг қарорини ўзгартириб юборди.
Трансфер тафсилотлари ва агентнинг баёнотиФутболчининг агенти Пабло Барқуеро мижозининг пойтахт клубидан жуда жиддий таклиф олганини тасдиқлади. У Реал Мадрид раҳбариятига мураккаб музокаралар давомида кўрсатган ҳурмати ва профессионаллиги учун миннатдорчилик билдирди.
Барқуеронинг сўзларига кўра, Реал Мадрид жаҳон чемпионатидан сўнг Родри учун рад этиб бўлмайдиган таклиф тақдим этган ва барча шартларни стол устига қўйган. Бироқ, барча ижобий суҳбатларга қарамай, тажрибали ярим ҳимоячи бошқа таклифни афзал кўрди ва ўз қарорини мадридликларга маълум қилди.
Манчестер Сити ва молиявий омилларАнглия чемпионатида янги бош мураббий Энзо Мареска бошқарувига ўтган Манчестер Сити жамоаси етакчисини сақлаб қолиш учун бор кучини ишга солган эди. Бироқ Родри амалдаги шартномасининг сўнгги йилига киргани ва Испанияга қайтишни қатъий мақсад қилгани сабабли Манчестер клуби қийин аҳволда қолди.
Ўз навбатида, Барселона сўнгги пайтларда бир қатор юқори маош олувчи футболчилар билан хайрлашгани эвазига маошлар фондида катта бўшлиқ яратганди. Роберт Левандовски, Марк-Андре тер Стеген ва Маркус Рэшфорд каби ўйинчинларнинг кетиши каталонийикларга Родри каби юлдузни ўз сафига қўшиб олиш учун молиявий имконият яратиб берди.
…