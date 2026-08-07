Родри Реал Мадрид таклифини рад этиб, Барселонани танлади

·66·Спорт
Родри Реал Мадрид таклифини рад этиб, Барселонани танлади
Қисқача

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри Реал Мадриднинг жиддий таклифини рад этиб, фаолиятини Барселонада давом эттиришга қарор қилди. Испания терма жамоаси аъзоси шу ёзда Ла Лигага қайтиши кутилмоқда, клублар эса 60 миллион евролик трансфер бўйича музокара олиб бормоқда. Родри амалдаги шартномасининг сўнгги йилига киргани ва Испанияга қайтишни истагани сабаб Манчестер Сити уни сақлаб қолишда қийинчиликка дуч келган.

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри фаолиятини Каталониянинг Барселона клубида давом эттиришга қарор қилди ва Реал Мадрид томонидан қилинган улкан молиявий таклифни рад этди. Жаҳон чемпиони бўлган Испания терма жамоаси аъзоси шу ёзда Ла Лигасига қайтиши кутилмоқда ва ҳозирда клублар 60 миллион евро миқдоридаги трансфер нархи устида музокара олиб бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ВорлдСоксерТалк хабар беришича, Мадрид клуби сўнгги ҳафталарда футболчи билан кенг кўламли шартнома музокараларини ўтказган эди. Реал Мадрид президенти Флорентино Перес ва бош мураббий шахсан бу трансфер устида фаол ишлаган бўлса-да, Барселонанинг сўнгги дақиқалардаги таклифи футболчининг қарорини ўзгартириб юборди.

Трансфер тафсилотлари ва агентнинг баёноти

Футболчининг агенти Пабло Барқуеро мижозининг пойтахт клубидан жуда жиддий таклиф олганини тасдиқлади. У Реал Мадрид раҳбариятига мураккаб музокаралар давомида кўрсатган ҳурмати ва профессионаллиги учун миннатдорчилик билдирди.

Барқуеронинг сўзларига кўра, Реал Мадрид жаҳон чемпионатидан сўнг Родри учун рад этиб бўлмайдиган таклиф тақдим этган ва барча шартларни стол устига қўйган. Бироқ, барча ижобий суҳбатларга қарамай, тажрибали ярим ҳимоячи бошқа таклифни афзал кўрди ва ўз қарорини мадридликларга маълум қилди.

Манчестер Сити ва молиявий омиллар

Англия чемпионатида янги бош мураббий Энзо Мареска бошқарувига ўтган Манчестер Сити жамоаси етакчисини сақлаб қолиш учун бор кучини ишга солган эди. Бироқ Родри амалдаги шартномасининг сўнгги йилига киргани ва Испанияга қайтишни қатъий мақсад қилгани сабабли Манчестер клуби қийин аҳволда қолди.

Ўз навбатида, Барселона сўнгги пайтларда бир қатор юқори маош олувчи футболчилар билан хайрлашгани эвазига маошлар фондида катта бўшлиқ яратганди. Роберт Левандовски, Марк-Андре тер Стеген ва Маркус Рэшфорд каби ўйинчинларнинг кетиши каталонийикларга Родри каби юлдузни ўз сафига қўшиб олиш учун молиявий имконият яратиб берди.

РодриБарселонаРеал МадридМанчестер СитиЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)