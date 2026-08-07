Лиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керак
Лиам Делап ёзги трансфер ойнасида Челсини тарк этиб, Эвертон сафига ўтиши тавсия қилинди. Челси ҳужум чизиғидаги футболчилар сонини қисқартиришни режалаштираётгани, Дани Велбекк келиши ва Жоау Педро янги шартнома имзолаши кутилаётгани сабабли Делап сотувга қўйилиши мумкин. Лондонликлар 2025-йил ёзида Ипсвич Товндан сотиб олинган футболчи учун тўланган 30 миллион фунт стерлингнинг асосий қисмини қайтаришни мақсад қилган.
Лондоннинг Челси клуби ҳужумчиси Лиам Делап ёзги трансфер ойнасида ўз фаолиятини қайтадан бошлаш учун Гудисон Паркга йўл олиши тавсия этилди. Эвертон собиқ скаути Браян Кингнинг фикрича, 23 ёшли футболчи учун Мерсисайд жамоасига ўтиш айни муддао бўлиб, бу унинг карьерасида янги саҳифа очишга ёрдам беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва The Athletic нашрлари хабар қилишича, Челси ёзда ўзининг ҳужум чизиғидаги футболчилар сонини қисқартиришни режалаштирмоқда. Дани Велбеккнинг жамоага келиб қўшилиши ҳамда Жоау Педронинг янги шартнома имзолаши кутилаётгани фонида, Делап сотувга қўйилиши мумкин бўлган асосий номзодлардан бирига айланди.
Лондонликлар 2025-йил ёзида Ипсвич Товндан сотиб олинган футболчи учун тўланган 30 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағнинг асосий қисмини қайтариб олишни мақсад қилган. Шунингдек, клубда Николас Жакксон (65 миллион фунт) ва Марк Гуиу (25 миллион фунт) каби ҳужумчилар ҳам борлиги рақобатни кескинлаштирмоқда.
Ромелу Лукаку изиданЭвертон собиқ скаути Браян Кингнинг таъкидлашича, Лиам Делап ўтмишда Ромелу Лукаку босиб ўтган муваффақиятли йўлни такрорлаши мумкин. Белчикалик ҳужумчи Эвертон сафида ўтказган 166 та ўйинда 87 та гол уриб, APЛ даврида клубнинг энг яхши тўпурарига айланган эди.
Футбол Инсидер нашрига берган интервюсида Браян Кинг шундай деди: «Агар мен Делап бўлганимда ва Эвертондан таклиф олганимда, дарҳол рози бўлар эдим. Лукаку ҳам айнан шу ерда ўз номини чиқарган ва бу унинг учун катта эшикларни очган ажойиб йўл бўлганди».
Кинг Лукаку ёшлигида Ла Мангадаги турнирда кўрсатган ўйинларини эслаб, унинг жисмоний бақувватлиги ва чап оёғидаги аниқ зарбаларини алоҳида эътироф этди. Мутахассиснинг фикрича, агар Делап бир йилга ижара асосида бўлса ҳам Эвертонга ўтиш имкониятига эга бўлса, бу имкониятни қўлдан бой бермаслиги керак.
Челси раҳбариятининг ҳужум чизиғини қисқартириш борасидаги режалари Эвертон учун қулай имконият туғдирмоқда. Гудисон Парк вакиллари ёш ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни фаоллаштириши кутилмоқда.
…