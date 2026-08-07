Лиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керак

·43·Спорт
Лиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керак
Қисқача

Лиам Делап ёзги трансфер ойнасида Челсини тарк этиб, Эвертон сафига ўтиши тавсия қилинди. Челси ҳужум чизиғидаги футболчилар сонини қисқартиришни режалаштираётгани, Дани Велбекк келиши ва Жоау Педро янги шартнома имзолаши кутилаётгани сабабли Делап сотувга қўйилиши мумкин. Лондонликлар 2025-йил ёзида Ипсвич Товндан сотиб олинган футболчи учун тўланган 30 миллион фунт стерлингнинг асосий қисмини қайтаришни мақсад қилган.

Лондоннинг Челси клуби ҳужумчиси Лиам Делап ёзги трансфер ойнасида ўз фаолиятини қайтадан бошлаш учун Гудисон Паркга йўл олиши тавсия этилди. Эвертон собиқ скаути Браян Кингнинг фикрича, 23 ёшли футболчи учун Мерсисайд жамоасига ўтиш айни муддао бўлиб, бу унинг карьерасида янги саҳифа очишга ёрдам беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва The Athletic нашрлари хабар қилишича, Челси ёзда ўзининг ҳужум чизиғидаги футболчилар сонини қисқартиришни режалаштирмоқда. Дани Велбеккнинг жамоага келиб қўшилиши ҳамда Жоау Педронинг янги шартнома имзолаши кутилаётгани фонида, Делап сотувга қўйилиши мумкин бўлган асосий номзодлардан бирига айланди.

Лондонликлар 2025-йил ёзида Ипсвич Товндан сотиб олинган футболчи учун тўланган 30 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағнинг асосий қисмини қайтариб олишни мақсад қилган. Шунингдек, клубда Николас Жакксон (65 миллион фунт) ва Марк Гуиу (25 миллион фунт) каби ҳужумчилар ҳам борлиги рақобатни кескинлаштирмоқда.

Ромелу Лукаку изидан

Эвертон собиқ скаути Браян Кингнинг таъкидлашича, Лиам Делап ўтмишда Ромелу Лукаку босиб ўтган муваффақиятли йўлни такрорлаши мумкин. Белчикалик ҳужумчи Эвертон сафида ўтказган 166 та ўйинда 87 та гол уриб, APЛ даврида клубнинг энг яхши тўпурарига айланган эди.

Футбол Инсидер нашрига берган интервюсида Браян Кинг шундай деди: «Агар мен Делап бўлганимда ва Эвертондан таклиф олганимда, дарҳол рози бўлар эдим. Лукаку ҳам айнан шу ерда ўз номини чиқарган ва бу унинг учун катта эшикларни очган ажойиб йўл бўлганди».

Кинг Лукаку ёшлигида Ла Мангадаги турнирда кўрсатган ўйинларини эслаб, унинг жисмоний бақувватлиги ва чап оёғидаги аниқ зарбаларини алоҳида эътироф этди. Мутахассиснинг фикрича, агар Делап бир йилга ижара асосида бўлса ҳам Эвертонга ўтиш имкониятига эга бўлса, бу имкониятни қўлдан бой бермаслиги керак.

Челси раҳбариятининг ҳужум чизиғини қисқартириш борасидаги режалари Эвертон учун қулай имконият туғдирмоқда. Гудисон Парк вакиллари ёш ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун музокараларни фаоллаштириши кутилмоқда.

Лиам ДелапЧелсиЭвертонРомелу ЛукакуТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)