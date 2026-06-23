Даҳшатли нарх: Терма жамоа футболчилари автографлари қанчага сотилмоқда?
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий юриши фонида, интернет тармоғида футбол ишқибозлари ва коллекционерларни ҳайратда қолдирадиган фавқулодда эълон пайдо бўлди. Оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, вакилларимизнинг имзолари туширилган ноёб тўплам онлайн платформалардан бирида жуда катта маблағ эвазига сотувга қўйилган.
Тўплам таркибида кимларнинг имзоси бор?
Эълон муаллифининг таъкидлашича, ушбу тўплам учун нақд 16 минг долларлик нарх белгиланган. Бу бежиз эмас, чунки коллекция таркибидан жами 17 та нодир ва ҳақиқий автограф ўрин олган:
Миллий жамоамиз юлдузлари: Жалолиддин Машарипов, Ўткир Юсупов, Хожиакбар Алижонов ва Аббосбек Файзуллаев.
Клублар ва бошқа вакиллар: «BMB FC» клуби ўйинчилари ва терма жамоамизнинг бошқа аъзолари.
Энг асосий ноёблик: Коллекция ичида шахсан ФИФА президентининг автографи ҳам мавжуд!
Муаллифнинг сўзларига кўра, барча имзолар мутлақо ҳақиқий бўлиб, улар чин футбол мухлислари учун юқори коллекцион қийматга эга бебаҳо намуна ҳисобланади.
Тарихий ЖЧ ва бугунги ҳаёт-мамот баҳси!
Бундай қимматбаҳо тўпламнинг айни кунларда сотувга чиқиши бежиз эмас. Зеро, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳозирда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида қатнашмоқда.
Италиялик афсонавий мутахассис Фабио Каннаваро бошчилигидаги жамоамиз «K» гуруҳида масъулиятли баҳсларни ўтказмоқда:
Дебют учрашув: 18 июнь куни кечган илк баҳсда вакилларимиз Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди. Ўша ўйинда Ўзбекистоннинг ЖЧ тарихидаги илк ва ҳозирча ягона голига ҳужумкор вакилимиз Аббосбек Файзуллаев муаллифлик қилди.
Катта тўқнашув бугун: Ҳаяжонли дақиқалар яқин! Терма жамоамиз айнан бугун АҚШнинг Хьюстон шаҳрида қудратли Португалияга қарши майдонга тушади. Шундан сўнг гуруҳдаги сўнгги учрашув Конго ДР терма жамоасига қарши кечади.
Миллат умид боғлаган учлик
Ҳозирда бутун дунё нигоҳи қаратилган ва Фабио Каннаваро тактикасининг асосини ташкил этувчи, терма жамоамизнинг энг етакчи фигуралари сифатида қуйидаги футболчилар тилга олинмоқда:
Элдор Шомуродов — жамоа сардори ва тажрибали тўпурар.
Аббосбек Файзуллаев — тарихий гол муаллифи ва ҳужумкор куч.
Абдуқодир Ҳусанов — таркибимиздаги энг қимматбаҳо ва ишончли ҳимоячи.
Бугунги шиддатли баҳсда йигитларимизга фақат ва фақат ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!
…