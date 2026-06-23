Даҳшатли нарх: Терма жамоа футболчилари автографлари қанчага сотилмоқда?

·0·Спорт
Даҳшатли нарх: Терма жамоа футболчилари автографлари қанчага сотилмоқда?

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий юриши фонида, интернет тармоғида футбол ишқибозлари ва коллекционерларни ҳайратда қолдирадиган фавқулодда эълон пайдо бўлди. Оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, вакилларимизнинг имзолари туширилган ноёб тўплам онлайн платформалардан бирида жуда катта маблағ эвазига сотувга қўйилган.

Тўплам таркибида кимларнинг имзоси бор?

Эълон муаллифининг таъкидлашича, ушбу тўплам учун нақд 16 минг долларлик нарх белгиланган. Бу бежиз эмас, чунки коллекция таркибидан жами 17 та нодир ва ҳақиқий автограф ўрин олган:

  • Миллий жамоамиз юлдузлари: Жалолиддин Машарипов, Ўткир Юсупов, Хожиакбар Алижонов ва Аббосбек Файзуллаев.

  • Клублар ва бошқа вакиллар: «BMB FC» клуби ўйинчилари ва терма жамоамизнинг бошқа аъзолари.

  • Энг асосий ноёблик: Коллекция ичида шахсан ФИФА президентининг автографи ҳам мавжуд!

Муаллифнинг сўзларига кўра, барча имзолар мутлақо ҳақиқий бўлиб, улар чин футбол мухлислари учун юқори коллекцион қийматга эга бебаҳо намуна ҳисобланади.

Тарихий ЖЧ ва бугунги ҳаёт-мамот баҳси!

Бундай қимматбаҳо тўпламнинг айни кунларда сотувга чиқиши бежиз эмас. Зеро, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳозирда АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида қатнашмоқда.

Италиялик афсонавий мутахассис Фабио Каннаваро бошчилигидаги жамоамиз «K» гуруҳида масъулиятли баҳсларни ўтказмоқда:

  • Дебют учрашув: 18 июнь куни кечган илк баҳсда вакилларимиз Колумбияга 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди. Ўша ўйинда Ўзбекистоннинг ЖЧ тарихидаги илк ва ҳозирча ягона голига ҳужумкор вакилимиз Аббосбек Файзуллаев муаллифлик қилди.

  • Катта тўқнашув бугун: Ҳаяжонли дақиқалар яқин! Терма жамоамиз айнан бугун АҚШнинг Хьюстон шаҳрида қудратли Португалияга қарши майдонга тушади. Шундан сўнг гуруҳдаги сўнгги учрашув Конго ДР терма жамоасига қарши кечади.

Миллат умид боғлаган учлик

Ҳозирда бутун дунё нигоҳи қаратилган ва Фабио Каннаваро тактикасининг асосини ташкил этувчи, терма жамоамизнинг энг етакчи фигуралари сифатида қуйидаги футболчилар тилга олинмоқда:

  1. Элдор Шомуродов — жамоа сардори ва тажрибали тўпурар.

  2. Аббосбек Файзуллаев — тарихий гол муаллифи ва ҳужумкор куч.

  3. Абдуқодир Ҳусанов — таркибимиздаги энг қимматбаҳо ва ишончли ҳимоячи.

Бугунги шиддатли баҳсда йигитларимизга фақат ва фақат ғалаба ёр бўлишини тилаб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 09:28Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Бугун, 09:27Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 09:18Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Абдуқодир Ҳусанов матбуот хизматига берган интервьюсида нималар деди?Бугун, 09:17Консейсау: «Ўзбекистон бизга қарши қандай тактикада ўйнашини биламан»Консейсау: «Ўзбекистон бизга қарши қандай тактикада ўйнашини биламан»Бугун, 09:16Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 09:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди