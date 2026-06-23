«Жар»да Роналду билан суратга тушган болалар бугун унга қарши ўйнаши мумкин

·51·Спорт
«Жар»да Роналду билан суратга тушган болалар бугун унга қарши ўйнаши мумкин

2009 йил. Тошкентдаги «Жар» стадиони. Криштиану Роналдунинг Ўзбекистонга ташрифи вақтида у «Бунёдкор» академияси тарбияланувчилари билан эсдалик учун суратга тушган эди. Ушбу кадр муаллифи Анвар Илёсов.

Орадан 17 йил ўтиб, ўша суратдаги болалардан икки нафари Роналдуга қарши майдонга тушиш имкониятига эга бўлди. Энди улар португалиялик футболчини четдан томоша қиладиган ёшлар эмас, Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида унга рақиб бўлиши мумкин.

Ўша куни Роналду билан бир кадрда турган болалар бугун уни мағлуб этиш учун майдонга чиқиши мумкин.

Ўзбекистон 23 июнь куни Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалия билан ўйнайди. Хьюстондаги учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

ЎзбекистонПортугалияКриштиану РоналдуБунёдкорЖар стадиониАнвар Илёсов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: "Португалиядан қўрқмаймиз, охиригача курашамиз!"Фабио Каннаваро: "Португалиядан қўрқмаймиз, охиригача курашамиз!"Бугун, 10:24Энг узоқ ўйин: Франция Ироқни мағлуб этиб, плей-оффга йўл олди (видео)Энг узоқ ўйин: Франция Ироқни мағлуб этиб, плей-оффга йўл олди (видео)Бугун, 10:10Даҳшатли нарх: Терма жамоа футболчилари автографлари қанчага сотилмоқда?Даҳшатли нарх: Терма жамоа футболчилари автографлари қанчага сотилмоқда?Бугун, 09:39Португалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиПортугалиянинг асосий муаммоси — Роналдунинг 90 дақиқа майдонда бўлишиБугун, 09:28Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Ўзбекистон — Португалия учрашувини кимлар шарҳлайди?Бугун, 09:27Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди