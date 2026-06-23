«Жар»да Роналду билан суратга тушган болалар бугун унга қарши ўйнаши мумкин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2009 йил. Тошкентдаги «Жар» стадиони. Криштиану Роналдунинг Ўзбекистонга ташрифи вақтида у «Бунёдкор» академияси тарбияланувчилари билан эсдалик учун суратга тушган эди. Ушбу кадр муаллифи Анвар Илёсов.
Орадан 17 йил ўтиб, ўша суратдаги болалардан икки нафари Роналдуга қарши майдонга тушиш имкониятига эга бўлди. Энди улар португалиялик футболчини четдан томоша қиладиган ёшлар эмас, Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида унга рақиб бўлиши мумкин.
Ўша куни Роналду билан бир кадрда турган болалар бугун уни мағлуб этиш учун майдонга чиқиши мумкин.
Ўзбекистон 23 июнь куни Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалия билан ўйнайди. Хьюстондаги учрашув Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…