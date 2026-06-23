Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаган
ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалия терма жамоаси Ўзбекистон миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Муҳим учрашув арафасида футбол агенти Паулу Барбоза бўлажак баҳс ҳақида ўз фикрларини билдирди.
Мутахассиснинг таъкидлашича, Португалия учун Ўзбекистонга қарши ўйин осон кечмайди. У португалиялик футболчиларнинг айримлари ҳозирча энг яхши спорт формасига кирмаганини қайд этди.
Барбоза Криштиану Роналдунинг асосий таркибда майдонга тушишини кутмоқда. Бироқ унинг фикрича, юлдуз ҳужумчи ҳозирча тўлиқ тайёр эмас.
«Ўйин осон бўлмайди. Афсуски, Роналду асосий таркибда майдонга тушади. Ҳолбуки, унинг ҳозирча тўлиқ тайёр эмаслигини кўриб турибмиз. У аввалги ўйинларда ҳам оптимал ҳолатида эмасди», — дея Барбозанинг сўзларини келтирди «Матч ТВ».
Футбол агенти Португалиянинг бошқа бир қатор футболчилари ҳам айни пайтда ўзининг энг юқори даражасида эмаслигини таъкидлади.
«Жамоадаги кўплаб футболчилар ҳам ҳозир энг яхши спорт формасида эмас», — деди у.
Португалия жаҳон чемпионатини кутилмаган натижа билан бошлади. Жамоа гуруҳ босқичининг биринчи турида Конго Демократик Республикаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
Ушбу натижадан кейин португалияликларга Ўзбекистонга қарши учрашувда ғалаба жуда зарур. Шу сабаб рақибнинг баҳсни юқори босим ва фаол ҳужумлар билан бошлаши кутилмоқда.
Ўзбекистон миллий жамоаси эса кучли рақибга қарши тартибли ўйин кўрсатиб, мундиалдаги илк очколарини қўлга киритиш учун ҳаракат қилади.
Ўзбекистон ва Португалия ўртасидаги учрашув бугун, 23 июнь куни ўтказилади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.
…