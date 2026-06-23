Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаган

·30·Спорт
Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаган

ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг иккинчи турида Португалия терма жамоаси Ўзбекистон миллий жамоасига қарши майдонга тушади. Муҳим учрашув арафасида футбол агенти Паулу Барбоза бўлажак баҳс ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, Португалия учун Ўзбекистонга қарши ўйин осон кечмайди. У португалиялик футболчиларнинг айримлари ҳозирча энг яхши спорт формасига кирмаганини қайд этди.

Барбоза Криштиану Роналдунинг асосий таркибда майдонга тушишини кутмоқда. Бироқ унинг фикрича, юлдуз ҳужумчи ҳозирча тўлиқ тайёр эмас.

«Ўйин осон бўлмайди. Афсуски, Роналду асосий таркибда майдонга тушади. Ҳолбуки, унинг ҳозирча тўлиқ тайёр эмаслигини кўриб турибмиз. У аввалги ўйинларда ҳам оптимал ҳолатида эмасди», — дея Барбозанинг сўзларини келтирди «Матч ТВ».

Футбол агенти Португалиянинг бошқа бир қатор футболчилари ҳам айни пайтда ўзининг энг юқори даражасида эмаслигини таъкидлади.

«Жамоадаги кўплаб футболчилар ҳам ҳозир энг яхши спорт формасида эмас», — деди у.

Португалия жаҳон чемпионатини кутилмаган натижа билан бошлади. Жамоа гуруҳ босқичининг биринчи турида Конго Демократик Республикаси билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.

Ушбу натижадан кейин португалияликларга Ўзбекистонга қарши учрашувда ғалаба жуда зарур. Шу сабаб рақибнинг баҳсни юқори босим ва фаол ҳужумлар билан бошлаши кутилмоқда.

Ўзбекистон миллий жамоаси эса кучли рақибга қарши тартибли ўйин кўрсатиб, мундиалдаги илк очколарини қўлга киритиш учун ҳаракат қилади.

Ўзбекистон ва Португалия ўртасидаги учрашув бугун, 23 июнь куни ўтказилади. Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

Криштиану РоналдуПортугалияЎзбекистонПаулу БарбозаМатч ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Ҳьюстонда ўзбекистонлик мухлислар катта футбол байрами уюштирди (видео)Бугун, 17:04Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 16:20Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 16:20Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 16:16Арсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритдиАрсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритдиБугун, 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...