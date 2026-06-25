Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)
2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-турида Бразилия миллий жамоаси Шотландияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди. Винисиус Жуниор дубль қайд этган бўлса, Неймар учрашувнинг сўнгги қисмида захирадан майдонга тушди.
Бразилия баҳсни жуда фаол бошлади ва 7-дақиқадаёқ ҳисобни очди. Винисиус рақиб дарвозасини ишғол этиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда у яна бир бор гол уриб, шахсий дублини расмийлаштирди.
60-дақиқада Матеус Куня учинчи тўпни киритиб, ўйин тақдирини амалда ҳал қилди. 76-дақиқада унинг ўрнига Неймар майдонга тушди. Бразилия қолган вақтда устунлигини сақлаб, навбатдаги ғалабасини қўлга киритди.
Ушбу натижадан кейин Бразилия 7 очко билан «С» гуруҳида биринчи ўринни эгаллади. Шотландия эса 3 очко билан учинчи поғонада қолди.
ЖЧ-2026. «С» гуруҳи, 3-тур
Шотландия — Бразилия — 0:3
Голлар: Винисиус, 7, 45+3; Куня, 60.
Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Ҳендри, Робертсон (Тирни, 46), Мактоминай, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.
Бразилия: Алисон, Данило, Магаляйнс, Маркинос, Сантос (Сандро, 82), Каземиро (Фабинио, 65), Гимарайнс, Пакета (Мартинелли, 66), Райан, Винисиус, Куня (Неймар, 76).
…