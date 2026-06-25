Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)

·22·Спорт
Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)

2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-турида Бразилия миллий жамоаси Шотландияни 3:0 ҳисобида ишончли мағлуб этди. Винисиус Жуниор дубль қайд этган бўлса, Неймар учрашувнинг сўнгги қисмида захирадан майдонга тушди.

Бразилия баҳсни жуда фаол бошлади ва 7-дақиқадаёқ ҳисобни очди. Винисиус рақиб дарвозасини ишғол этиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда у яна бир бор гол уриб, шахсий дублини расмийлаштирди.

60-дақиқада Матеус Куня учинчи тўпни киритиб, ўйин тақдирини амалда ҳал қилди. 76-дақиқада унинг ўрнига Неймар майдонга тушди. Бразилия қолган вақтда устунлигини сақлаб, навбатдаги ғалабасини қўлга киритди.

Ушбу натижадан кейин Бразилия 7 очко билан «С» гуруҳида биринчи ўринни эгаллади. Шотландия эса 3 очко билан учинчи поғонада қолди.

ЖЧ-2026. «С» гуруҳи, 3-тур

Шотландия — Бразилия — 0:3

Голлар: Винисиус, 7, 45+3; Куня, 60.

Шотландия: Ганн, Паттерсон, Маккенна, Ҳендри, Робертсон (Тирни, 46), Мактоминай, Макгинн, Маклин, Фергюсон, Доук, Шанклэнд.

Бразилия: Алисон, Данило, Магаляйнс, Маркинос, Сантос (Сандро, 82), Каземиро (Фабинио, 65), Гимарайнс, Пакета (Мартинелли, 66), Райан, Винисиус, Куня (Неймар, 76).

Винисиус ЖуниорБразилияШотландияНеймарМатеус Кунья
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Бугун, 08:58Винисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиВинисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиБугун, 08:54Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Бугун, 08:46Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Бугун, 08:27Мексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этдиМексика 9 очко билан плей-оффга чиқди, ЖАР Жанубий Кореяни мағлуб этдиБугун, 08:19Винисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадамВинисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадамБугун, 05:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»