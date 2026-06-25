Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)

·41·Спорт
Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)

2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-турида С гуруҳининг иккинчи учрашувида Марокаш терма жамоаси аутсайдер Ҳаитини 4:2 ҳисобида мағлуб этди. Олти гол урилган баҳс ҳақиқий футбол шоусига айланди.

Ҳаити 10-дақиқада Жозефнинг голи орқали ҳисобни очди. Бироқ Марокаш 39-дақиқада Ҳакимийнинг аниқ зарбаси билан мувозанатни тиклади. Орадан тўрт дақиқа ўтиб Изидор Ҳаитини яна олдинга олиб чиқди.

Шунга қарамай, биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда Сайбари ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. У турнирда Марокаш сафида яна бир бор гол уришга муваффақ бўлди.

Иккинчи бўлимда африкаликлар ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди. 78-дақиқада Раҳими Марокашни олдинга олиб чиққан бўлса, 89-дақиқада Яссин тўртинчи голни уриб, учрашувга нуқта қўйди.

Ғалабадан сўнг Марокаш ҳам 7 очко тўплади ва қўшимча кўрсаткичлар бўйича гуруҳда иккинчи ўринни эгаллади. Ҳаити эса очко жамғара олмай, сўнгги поғонада қолди.

ЖЧ-2026. С гуруҳи. 3-тур

Марокаш — Ҳаити — 4:2

Голлар: Ҳакимий, 39; Сайбари, 45+1; Раҳими, 78; Яссин, 89 — Жозеф, 10; Изидор, 43.

Марокаш: Буну, Ҳакими, Риад, Халал, Салоҳ-Эддин, Амрабат, Сайбари, Эл Ҳаннус, Эл Айнауи, Диас, Эл Кааби.

Ҳаити: Плесид, Ад, Делкруа, Эксперянс, Дюверн, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Жозеф, Изидор, Казимир.

МарокашГаитиАшраф ҲакимиАбдельхамид СабириСуфьян Рахими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 09:15Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 09:07Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Бугун, 08:58Винисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиВинисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиБугун, 08:54Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Бугун, 08:36Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Швейцария Канадани мағлуб этди, Босния Қатардан устун келди (видео)Бугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»