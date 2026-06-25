Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)
2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-турида С гуруҳининг иккинчи учрашувида Марокаш терма жамоаси аутсайдер Ҳаитини 4:2 ҳисобида мағлуб этди. Олти гол урилган баҳс ҳақиқий футбол шоусига айланди.
Ҳаити 10-дақиқада Жозефнинг голи орқали ҳисобни очди. Бироқ Марокаш 39-дақиқада Ҳакимийнинг аниқ зарбаси билан мувозанатни тиклади. Орадан тўрт дақиқа ўтиб Изидор Ҳаитини яна олдинга олиб чиқди.
Шунга қарамай, биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда Сайбари ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди. У турнирда Марокаш сафида яна бир бор гол уришга муваффақ бўлди.
Иккинчи бўлимда африкаликлар ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди. 78-дақиқада Раҳими Марокашни олдинга олиб чиққан бўлса, 89-дақиқада Яссин тўртинчи голни уриб, учрашувга нуқта қўйди.
Ғалабадан сўнг Марокаш ҳам 7 очко тўплади ва қўшимча кўрсаткичлар бўйича гуруҳда иккинчи ўринни эгаллади. Ҳаити эса очко жамғара олмай, сўнгги поғонада қолди.
ЖЧ-2026. С гуруҳи. 3-тур
Марокаш — Ҳаити — 4:2
Голлар: Ҳакимий, 39; Сайбари, 45+1; Раҳими, 78; Яссин, 89 — Жозеф, 10; Изидор, 43.
Марокаш: Буну, Ҳакими, Риад, Халал, Салоҳ-Эддин, Амрабат, Сайбари, Эл Ҳаннус, Эл Айнауи, Диас, Эл Кааби.
Ҳаити: Плесид, Ад, Делкруа, Эксперянс, Дюверн, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Жозеф, Изидор, Казимир.
…