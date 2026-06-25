Винисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлди
Бразилия миллий жамоаси ҳужумчиси Винисиус Жуниор жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи 3-туридан ўрин олган Шотландияга қарши учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Бразилия 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган баҳсда «Реал» вингери биринчи бўлимнинг ўзидаёқ икки бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, дубль қайд этди. Унинг фаол ҳаракатлари Шотландия ҳимоясига катта босим ўтказди ва ўйин тақдири ҳал бўлишида муҳим роль ўйнади.
Статистик кўрсаткичлар ҳам Винисиуснинг учрашувдаги устунлигини тасдиқлади. У дарвоза томон 10 та зарба йўллади, 30 та узатманинг 25 тасини аниқ амалга оширди. Бу 83 фоизлик аниқликни ташкил этди.
Шунингдек, бразилиялик футболчи рақиб жарима майдонида 13 марта тўпга тегди. Бу ҳар икки жамоа ўйинчилари орасидаги энг юқори кўрсаткич бўлди.
Қизиғи, Винисиус кетма-кет учинчи марта Бразилия миллий жамоаси иштирокидаги учрашувнинг энг яхши футболчиси сифатида эътироф этилди. У аввал Марокашга қарши 1:1 ҳисобида якунланган баҳсдан, шунингдек, Ҳаити устидан 3:0 ҳисобида қозонилган ғалабадан кейин ҳам мазкур мукофотни қўлга киритган эди.
Маълумот учун, Винисиус Жуниор ЖЧ-2026 доирасида ўтказган 3 та учрашувида 4 та гол урди ва 1 та голли узатмани амалга оширди. Шу тариқа, у турнирнинг энг ёрқин футболчиларидан бирига айланиб бормоқда.
…