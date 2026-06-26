Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашди
2026 йилги жаҳон чемпионатида «D» гуруҳининг 3-тур учрашувлари ўтказилди.
Тур доирасида Туркия ва АҚШ миллий жамоалари ўзаро баҳс олиб борди. Голларга бой кечган учрашувда Туркия АҚШ устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Баҳснинг 3-дақиқасида Трасти АҚШни олдинга олиб чиқди. Орадан кўп ўтмай, 10-дақиқада Гюлер ҳисобни тенглаштирди. 31-дақиқада Йилмаз Туркиянинг иккинчи голини урди.
Иккинчи бўлимда АҚШ яна фаоллашди ва 49-дақиқада Берҳалтер гол уриб, ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Айхан гол уриб Туркиянинг ЖЧ-2026 даги муҳим ғалабасини таъминлади.
ЖЧ-2026. «D» гуруҳи, 3-тур
Туркия — АҚШ — 3:2
Голлар: Гюлер, 10; Йилмаз, 31; Айхан, 90 — Трасти, 3; Берҳалтер, 49.
Туркия: Чақир, Бардакчи, Элмали, Челик, Гюлер, Озжан, Кёкчю, Йилдиз, Йилмаз, Ойдин.
АҚШ: Тёрнер, Скалли, Маккензи, Трасти, Робинсон, Рейна, Берҳалтер, Веа, Маккенни, Ааронсон, Рикардо Пепи.
Шу тариқа, АҚШ миллий жамоаси 6 очко билан «D» гуруҳини биринчи ўринда якунлади. Австралия 4 очко билан иккинчи поғонани эгаллади.
Парагвай ҳам 4 очко тўплади ва учинчи ўриндан жой олди. Туркия эса 3 очко билан гуруҳда сўнгги поғонада қолиб, жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади.
…