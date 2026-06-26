Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашди

·1·Спорт
Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашди

2026 йилги жаҳон чемпионатида «D» гуруҳининг 3-тур учрашувлари ўтказилди.

Тур доирасида Туркия ва АҚШ миллий жамоалари ўзаро баҳс олиб борди. Голларга бой кечган учрашувда Туркия АҚШ устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Баҳснинг 3-дақиқасида Трасти АҚШни олдинга олиб чиқди. Орадан кўп ўтмай, 10-дақиқада Гюлер ҳисобни тенглаштирди. 31-дақиқада Йилмаз Туркиянинг иккинчи голини урди.

Иккинчи бўлимда АҚШ яна фаоллашди ва 49-дақиқада Берҳалтер гол уриб, ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди. Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Айхан гол уриб Туркиянинг ЖЧ-2026 даги муҳим ғалабасини таъминлади.

ЖЧ-2026. «D» гуруҳи, 3-тур

Туркия — АҚШ — 3:2

Голлар: Гюлер, 10; Йилмаз, 31; Айхан, 90 — Трасти, 3; Берҳалтер, 49.

Туркия: Чақир, Бардакчи, Элмали, Челик, Гюлер, Озжан, Кёкчю, Йилдиз, Йилмаз, Ойдин.

АҚШ: Тёрнер, Скалли, Маккензи, Трасти, Робинсон, Рейна, Берҳалтер, Веа, Маккенни, Ааронсон, Рикардо Пепи.

Шу тариқа, АҚШ миллий жамоаси 6 очко билан «D» гуруҳини биринчи ўринда якунлади. Австралия 4 очко билан иккинчи поғонани эгаллади.

Парагвай ҳам 4 очко тўплади ва учинчи ўриндан жой олди. Туркия эса 3 очко билан гуруҳда сўнгги поғонада қолиб, жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаЛионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 02:37Мейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошландиМейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошландиБугун, 02:35Неймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиНеймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 01:32Бруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қоладиБруно Фернандес келажаги борасида якуний қарорга келди: Ал-Насср кутиб қоладиБугун, 01:17Микел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиМикел Оярзабал Барселона билан боғлиқ миш-мишлар ва Ламине Ямал ҳақида гапирдиБугун, 00:54Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)Бугун, 00:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди