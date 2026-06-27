Луис Суарез Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларга муносабат билдирди

·0·Спорт
Луис Суарез Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларга муносабат билдирди

Уругвайлик афсонавий ҳужумчи Луис Суарез Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал ҳамда Лионель Месси ўртасидаги тиниmsиз қиёслашларга чек қўйишга чақирди. Ҳозирда Интер Миами сафида тўп сураётган тажрибали форвард бу икки футболчи ўртасидаги ўхшашликларни тан олса-да, уларни бир-биридан тубдан фарқ қилувчи ўйинчилар деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Луис Суарез таққослашлар ҳар доим ҳам фойда келтирмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар икки футболчи ҳам Барселона академияси — Ла Масиа тарбияланувчиси бўлишига ва чап оёғида ажойиб ҳаракат қилишига қарамай, уларнинг майдондаги услуби ва роллари турлича. Суарез ёш иқтидор эгасига ортиқча босим ўтказмаслик кераклигини уқтирмоқда.

Таққослашлар — нафратли ва ноўрин

"Таққослашлар — бу нафратли нарса. Ҳа, уларнинг иккаласи ҳам чап оёқда ўйнайди, иккаласининг ҳам техникаси юқори, лекин улар мутлақо бошқа-бошқа футболчилар. Натижалар ўзи ҳақида гапириб турибди. Леонинг ўз ёшида эришаётган ютуқлари ҳайратланарли. Келинг, яхшиси Ламине ҳам келажакда камида ўша даражага чиқишини тилаб қолайлик", — деди Суарез.

Луис Суарез Ламине Ямалнинг Испания терма жамоасидаги роли ва унинг ўйинга таъсири ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ёш футболчи майдонга тушиши билан жамоадошлари унга кўпроқ ишонишни бошлайди. Ямал тўпни қабул қилганда, рақиб ҳимоячилари ҳушёрликни оширади, чунки у исталган вақтда кутилмаган узатма ёки зарба билан вазиятни ўзгартира олади.

Суарезнинг таъкидлашича, Ямал ўзига қаратилган катта эътиборни жуда яхши ҳис қилади ва бу масъулиятни муносиб равишда елкасига олмоқда. Ҳужумчи ёш юлдузнинг босим остида ўзини тутиши ва профессионал ўсишини юқори баҳолади. Бироқ, Месси даражасига етиш учун фақат истеъдоднинг ўзи етарли эмаслигини ҳам қўшимча қилди.

Мессининг сўнмас иштиёқи

Ҳозирда Лионель Месси билан бир клубда ўйнаётган Суарез, саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг ҳали ҳам энг зўри бўлишга бўлган интилишини алоҳида қайд этди. Кўпчилик Мессини ёши ўтиб қолгани ҳақида гапирса-да, унинг машғулотлардаги меҳнатсеварлиги ва руҳан кучлилиги ҳамон юқори даражада қолмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу мавзу қизиқарли, чунки Ламине Ямалнинг Европа чемпионатидаги порлаши уни янги даврнинг "Мессиси" сифатида кўришга сабаб бўлди. Бироқ Суарез каби мутахассислар ёш ўйинчига ўз йўлини чизиш учун имкон бериш кераклигини, Месси каби феноменлар эса тарихдаги ўз ўрнига эга эканлигини эслатиб ўтишмоқда.

Лионель МессиЛамине ЯмалЛуис СуарезБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Бугун, 12:57Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиБугун, 12:53Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиЮлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиБугун, 12:39ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?Бугун, 12:19Аргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиАргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиБугун, 12:16ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди