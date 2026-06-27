Луис Суарез Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларга муносабат билдирди
Уругвайлик афсонавий ҳужумчи Луис Суарез Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал ҳамда Лионель Месси ўртасидаги тиниmsиз қиёслашларга чек қўйишга чақирди. Ҳозирда Интер Миами сафида тўп сураётган тажрибали форвард бу икки футболчи ўртасидаги ўхшашликларни тан олса-да, уларни бир-биридан тубдан фарқ қилувчи ўйинчилар деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида Луис Суарез таққослашлар ҳар доим ҳам фойда келтирмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар икки футболчи ҳам Барселона академияси — Ла Масиа тарбияланувчиси бўлишига ва чап оёғида ажойиб ҳаракат қилишига қарамай, уларнинг майдондаги услуби ва роллари турлича. Суарез ёш иқтидор эгасига ортиқча босим ўтказмаслик кераклигини уқтирмоқда.
Таққослашлар — нафратли ва ноўрин"Таққослашлар — бу нафратли нарса. Ҳа, уларнинг иккаласи ҳам чап оёқда ўйнайди, иккаласининг ҳам техникаси юқори, лекин улар мутлақо бошқа-бошқа футболчилар. Натижалар ўзи ҳақида гапириб турибди. Леонинг ўз ёшида эришаётган ютуқлари ҳайратланарли. Келинг, яхшиси Ламине ҳам келажакда камида ўша даражага чиқишини тилаб қолайлик", — деди Суарез.
Луис Суарез Ламине Ямалнинг Испания терма жамоасидаги роли ва унинг ўйинга таъсири ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ёш футболчи майдонга тушиши билан жамоадошлари унга кўпроқ ишонишни бошлайди. Ямал тўпни қабул қилганда, рақиб ҳимоячилари ҳушёрликни оширади, чунки у исталган вақтда кутилмаган узатма ёки зарба билан вазиятни ўзгартира олади.
Суарезнинг таъкидлашича, Ямал ўзига қаратилган катта эътиборни жуда яхши ҳис қилади ва бу масъулиятни муносиб равишда елкасига олмоқда. Ҳужумчи ёш юлдузнинг босим остида ўзини тутиши ва профессионал ўсишини юқори баҳолади. Бироқ, Месси даражасига етиш учун фақат истеъдоднинг ўзи етарли эмаслигини ҳам қўшимча қилди.
Мессининг сўнмас иштиёқиҲозирда Лионель Месси билан бир клубда ўйнаётган Суарез, саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг ҳали ҳам энг зўри бўлишга бўлган интилишини алоҳида қайд этди. Кўпчилик Мессини ёши ўтиб қолгани ҳақида гапирса-да, унинг машғулотлардаги меҳнатсеварлиги ва руҳан кучлилиги ҳамон юқори даражада қолмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу мавзу қизиқарли, чунки Ламине Ямалнинг Европа чемпионатидаги порлаши уни янги даврнинг "Мессиси" сифатида кўришга сабаб бўлди. Бироқ Суарез каби мутахассислар ёш ўйинчига ўз йўлини чизиш учун имкон бериш кераклигини, Месси каби феноменлар эса тарихдаги ўз ўрнига эга эканлигини эслатиб ўтишмоқда.
…