Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирди
Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейнни фаолиятини Испанияда эмас, балки ватанида давом эттиришга ундади. Рунининг фикрича, тажрибали ҳужумчи Барселона таклифини рад этиб, Олд Траффордга кўчиб ўтиши ва клубнинг аввалги шон-шуҳратини тиклашга ёрдам бериши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги вақтларда матбуотда Гарри Кейн Бавария таркибини тарк этиб, Ла Лига гиганти Барселона сафига қўшилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар кўпайди. Бироқ Руни Кейн учун Англия Премер-лигасига қайтиш нафақат клуб даражасида, балки шахсий рекордлар нуқтаи назаридан ҳам муҳимроқ эканини таъкидламоқда.
Алан Шеарер рекорди ва янги чақириқGoal.com нашри хабарига кўра, Руни ўзининг BBC подкастида Кейн билан боғлиқ вазиятга тўхталиб ўтган. Унинг сўзларига кўра, Гарри Кейн ҳали ҳам Алан Шеарерга тегишли бўлган Премер-лигадаги энг яхши тўпурар рекордини янгилаш имкониятига эга. Айни дамда Кейн ҳисобида 213 та гол бор ва у рекордгача бор-йўғи 47 та тўп киритиши лозим.
"Агар Гарри Кейн Бавария жамоасида қолишни истамаса, мен уни Манчестер Юнайтедда кўришни жуда хоҳлардим. Гарри, агар мени эшитаётган бўлсанг: сенда Алан Шеарернинг рекордини янгилаш имконияти бор... Манчестер Юнайтедни яна чўққига қайтаришга ёрдам бер!" — дея мурожаат қилди Руни ўзининг собиқ жамоадошига.
Барселона ёки Манчестер: Танлов қийинРунининг фикрича, Кейн Барселона сафига бориб Испания чемпиони бўлиши мумкин, аммо бу унинг учун Англия чемпионлигини ютишчалик қадрли бўлмайди. "У Бундеслигада ғолиб чиқди, дейлик Барселонага бориб Ла Лигани ҳам ютди... лекин ич-ичидан у Премер-лигада зафар қучишни истайди. Тасаввур қилинг, у Манчестер Юнайтедга келади ва жамоани яна чемпионлик сари етаклайди", — дея қўшимча қилди у.
Маълумот учун, 32 ёшли Гарри Кейн Мюнхеннинг Бавария клуби сафида ақлбовар қилмас натижалар қайд этмоқда. У 2025-26 йилги мавсумда рақиблар дарвозасини 61 бор ишғол қилишга муваффақ бўлди. Немис клуби ўз юлдузини сақлаб қолишга ҳаракат қилса-да, ёзги трансфер ойнасида унинг атрофида катта кураш кечиши кутилмоқда.
Кейн ва Бавария ўртасидаги амалдаги шартнома 2027-йилнинг июнига қадар имзоланган. Бу эса немис клубига трансфер музокараларида устунлик беради. Шунга қарамай, Барселона ва Манчестер Юнайтед каби клубларнинг қизиқиши футболчининг келажаги борасида янги саволларни туғдирмоқда. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфернинг амалга ошиши қизиқарли, чунки Кейн каби даражадаги юлдузнинг Англияга қайтиши чемпионат нуфузини янада оширади.
…