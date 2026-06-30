Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирди

·0·Спорт
Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирди

Манчестер Юнайтед афсонаси Уэйн Руни Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейнни фаолиятини Испанияда эмас, балки ватанида давом эттиришга ундади. Рунининг фикрича, тажрибали ҳужумчи Барселона таклифини рад этиб, Олд Траффордга кўчиб ўтиши ва клубнинг аввалги шон-шуҳратини тиклашга ёрдам бериши керак. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги вақтларда матбуотда Гарри Кейн Бавария таркибини тарк этиб, Ла Лига гиганти Барселона сафига қўшилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар кўпайди. Бироқ Руни Кейн учун Англия Премер-лигасига қайтиш нафақат клуб даражасида, балки шахсий рекордлар нуқтаи назаридан ҳам муҳимроқ эканини таъкидламоқда.

Алан Шеарер рекорди ва янги чақириқ

Goal.com нашри хабарига кўра, Руни ўзининг BBC подкастида Кейн билан боғлиқ вазиятга тўхталиб ўтган. Унинг сўзларига кўра, Гарри Кейн ҳали ҳам Алан Шеарерга тегишли бўлган Премер-лигадаги энг яхши тўпурар рекордини янгилаш имкониятига эга. Айни дамда Кейн ҳисобида 213 та гол бор ва у рекордгача бор-йўғи 47 та тўп киритиши лозим.

"Агар Гарри Кейн Бавария жамоасида қолишни истамаса, мен уни Манчестер Юнайтедда кўришни жуда хоҳлардим. Гарри, агар мени эшитаётган бўлсанг: сенда Алан Шеарернинг рекордини янгилаш имконияти бор... Манчестер Юнайтедни яна чўққига қайтаришга ёрдам бер!" — дея мурожаат қилди Руни ўзининг собиқ жамоадошига.

Барселона ёки Манчестер: Танлов қийин

Рунининг фикрича, Кейн Барселона сафига бориб Испания чемпиони бўлиши мумкин, аммо бу унинг учун Англия чемпионлигини ютишчалик қадрли бўлмайди. "У Бундеслигада ғолиб чиқди, дейлик Барселонага бориб Ла Лигани ҳам ютди... лекин ич-ичидан у Премер-лигада зафар қучишни истайди. Тасаввур қилинг, у Манчестер Юнайтедга келади ва жамоани яна чемпионлик сари етаклайди", — дея қўшимча қилди у.

Маълумот учун, 32 ёшли Гарри Кейн Мюнхеннинг Бавария клуби сафида ақлбовар қилмас натижалар қайд этмоқда. У 2025-26 йилги мавсумда рақиблар дарвозасини 61 бор ишғол қилишга муваффақ бўлди. Немис клуби ўз юлдузини сақлаб қолишга ҳаракат қилса-да, ёзги трансфер ойнасида унинг атрофида катта кураш кечиши кутилмоқда.

Кейн ва Бавария ўртасидаги амалдаги шартнома 2027-йилнинг июнига қадар имзоланган. Бу эса немис клубига трансфер музокараларида устунлик беради. Шунга қарамай, Барселона ва Манчестер Юнайтед каби клубларнинг қизиқиши футболчининг келажаги борасида янги саволларни туғдирмоқда. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфернинг амалга ошиши қизиқарли, чунки Кейн каби даражадаги юлдузнинг Англияга қайтиши чемпионат нуфузини янада оширади.

Гарри КейнМанчестер ЮнайтедУэйн РуниБарселонаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиБугун, 17:17Барселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБарселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБугун, 17:15Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБаэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБугун, 15:41Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиЗлатан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиБугун, 15:39Анъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиАнъанавий ўйин услубидан воз кечишнинг оқибати Куманга қимматга тушдиБугун, 15:23Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Элдор Шомуродов мундиалдан сўнг юракдаги гапларини айтди...Бугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди