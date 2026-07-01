Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?

·40·Спорт
Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?

Лондоннинг Арсенал клуби атрофида шов-шувли трансфер миш-мишлари тарқалмоқда. Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони таркибни янада кучайтириш мақсадида Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс номзодини кўриб чиқаётгани айтилмоқда. Энг қизиғи, ушбу трансфер амалга ошса, жамоа сардори Мартин Одегаард клубни тарк этиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар пайдо бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Арсенал собиқ ярим ҳимоячиси Штефан Счварз ушбу вазиятга муносабат билдирди. Унинг фикрича, жамоа сардори ва етакчи футболчисини сотиб юбориш ҳозирги босқичда мантиқсиз кўриниши мумкин. Шунга қарамай, футбол оламидаги молиявий омиллар ва таркибни янгилаш эҳтиёжи ҳар қандай кутилмаган қарорларга сабаб бўлиши ҳеч гап эмас.

Сардорнинг келажаги сўроқ остидами?

Мартин Одегаард 27 ёшда ва унинг амалдаги шартномаси якунланишига яна икки йил вақт бор. Сўнгги вақтларда норвегиялик плеймейкернинг жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари ва клубнинг молиявий ресурсларни бўшатиш истаги унинг трансферга қўйилиши ҳақидаги гап-сўзларни болалатди. Реал Мадрид клубидан ижарага келиб, кейинчалик жамоанинг ажралмас қисмига айланган футболчи учун бу кутилмаган бурилиш бўлиши мумкин.

Штефан Счварзнинг таъкидлашича, мураббийлар ҳар доим энг яхши вариантларни сақлаб қолишни исташади. "Менинг назаримда, Мартин Одегаард камида яна бир мавсум жамоада қолади. Баъзида ҳамма нарса пулга бориб тақалмайди, спортдаги муваффақият муҳимроқ. Агар жамоа ғалаба қозонишда давом этса, футболчининг бозордаги қиймати янада ошади", — дейди собиқ ярим ҳимоячи.

Морган Роджерс ва янги лойиҳа

Астон Вилла сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган Морган Роджерс бугунги кунда Микел Артета тизимига мос тушадиган энг иқтидорли ижрочилардан бири сифатида кўрилмоқда. Арсенал узоқ кутилган чемпионликдан сўнг ўз гегемонлигини ўрнатишни мақсад қилган. Бунинг учун эса таркибни мунтазам равишда янгилаб туриш ва рақобатни кучайтириш талаб этилади.

Лондонликлар ўтган мавсумда Манчестер Сити ва Ливерпул каби гигантларни ортда қолдириб, 22 йиллик танаффусдан сўнг олтин медалларга эга чиқишди. Гарчи Чемпионлар лигаси финалида PSJ жамоасига имконият бой берилган бўлса-да, Микел Артета бошчилигидаги лойиҳа ўзининг энг юқори чўққисига чиқишга интилмоқда. Морган Роджерс каби ёш ва сермаҳсул ўйинчиларнинг жалб этилиши айнан шу мақсадга хизмат қилиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Арсенал раҳбарияти қийин танлов қаршисида турибди. Тажрибали сардорни сақлаб қолиш ёки янги қон сифатида Морган Роджерсни олиб келиш жамоанинг келгуси мавсумдаги натижаларига бевосита таъсир кўрсатади. Трансфер ойнаси якунига қадар бу мавзу спорт матбуотининг диққат марказида бўлиши аниқ.

АрсеналМартин ОдегаардМорган РоджерсАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаЖаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаБугун, 12:30ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 12:19Криштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиКриштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиБугун, 12:17Килиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаКилиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаБугун, 12:13ЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиБугун, 12:11Мексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиМексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди