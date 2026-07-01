Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?
Лондоннинг Арсенал клуби атрофида шов-шувли трансфер миш-мишлари тарқалмоқда. Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони таркибни янада кучайтириш мақсадида Астон Вилла юлдузи Морган Роджерс номзодини кўриб чиқаётгани айтилмоқда. Энг қизиғи, ушбу трансфер амалга ошса, жамоа сардори Мартин Одегаард клубни тарк этиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар пайдо бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Арсенал собиқ ярим ҳимоячиси Штефан Счварз ушбу вазиятга муносабат билдирди. Унинг фикрича, жамоа сардори ва етакчи футболчисини сотиб юбориш ҳозирги босқичда мантиқсиз кўриниши мумкин. Шунга қарамай, футбол оламидаги молиявий омиллар ва таркибни янгилаш эҳтиёжи ҳар қандай кутилмаган қарорларга сабаб бўлиши ҳеч гап эмас.
Сардорнинг келажаги сўроқ остидами?Мартин Одегаард 27 ёшда ва унинг амалдаги шартномаси якунланишига яна икки йил вақт бор. Сўнгги вақтларда норвегиялик плеймейкернинг жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари ва клубнинг молиявий ресурсларни бўшатиш истаги унинг трансферга қўйилиши ҳақидаги гап-сўзларни болалатди. Реал Мадрид клубидан ижарага келиб, кейинчалик жамоанинг ажралмас қисмига айланган футболчи учун бу кутилмаган бурилиш бўлиши мумкин.
Штефан Счварзнинг таъкидлашича, мураббийлар ҳар доим энг яхши вариантларни сақлаб қолишни исташади. "Менинг назаримда, Мартин Одегаард камида яна бир мавсум жамоада қолади. Баъзида ҳамма нарса пулга бориб тақалмайди, спортдаги муваффақият муҳимроқ. Агар жамоа ғалаба қозонишда давом этса, футболчининг бозордаги қиймати янада ошади", — дейди собиқ ярим ҳимоячи.
Морган Роджерс ва янги лойиҳаАстон Вилла сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган Морган Роджерс бугунги кунда Микел Артета тизимига мос тушадиган энг иқтидорли ижрочилардан бири сифатида кўрилмоқда. Арсенал узоқ кутилган чемпионликдан сўнг ўз гегемонлигини ўрнатишни мақсад қилган. Бунинг учун эса таркибни мунтазам равишда янгилаб туриш ва рақобатни кучайтириш талаб этилади.
Лондонликлар ўтган мавсумда Манчестер Сити ва Ливерпул каби гигантларни ортда қолдириб, 22 йиллик танаффусдан сўнг олтин медалларга эга чиқишди. Гарчи Чемпионлар лигаси финалида PSJ жамоасига имконият бой берилган бўлса-да, Микел Артета бошчилигидаги лойиҳа ўзининг энг юқори чўққисига чиқишга интилмоқда. Морган Роджерс каби ёш ва сермаҳсул ўйинчиларнинг жалб этилиши айнан шу мақсадга хизмат қилиши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Арсенал раҳбарияти қийин танлов қаршисида турибди. Тажрибали сардорни сақлаб қолиш ёки янги қон сифатида Морган Роджерсни олиб келиш жамоанинг келгуси мавсумдаги натижаларига бевосита таъсир кўрсатади. Трансфер ойнаси якунига қадар бу мавзу спорт матбуотининг диққат марказида бўлиши аниқ.
…