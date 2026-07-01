Криштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладими

·0·Спорт
Криштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладими

Футбол тарихидаги энг буюк тўпурарлардан бири Криштиано Роналдо ўзининг ақлбовар қилмас фаолияти давомида деярли барча чўққиларни забт этган бўлса-да, Жаҳон чемпионатларининг ҳал қилувчи паллаларида ҳамон кутилган натижани кўрсата олмаяпти. Португалиялик юлдуз олтита турли мундиалда гол урган илк футболчи сифатида тарихга кирган бўлса-да, унинг плей-офф босқичларидаги статистикаси ҳайратланарли даражада бўш кўринишга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирга қадар Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари доирасида жами 10 та гол муаллифига айланган. Бу кўрсаткич билан у барча даврларнинг энг яхши тўпурарлари рўйхатида ўн биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бироқ, эътиборли жиҳати шундаки, ушбу голларнинг барчаси фақат гуруҳ босқичи учрашувларида киритилган. Плей-оффнинг саккизта ўйинида майдонга тушган ҳужумчи бирор марта ҳам рақиб дарвозасини ишғол қила олмаган.

Тарихий муваффақият ва плей-оффдаги омадсизлик

Роналдо мундиалдаги дебютини 2006-йили Германия майдонларида ўтказган эди. Ўшанда у Эрон дарвозасига пеналтидан гол уриб, Португалия тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланганди. Ўша турнирда Португалия ярим финалга қадар етиб борган бўлса-да, ёш Роналдо тўртта плей-офф баҳсида жим қолган. Ўша пайтларда у ҳали марказий ҳужумчи эмас, балки қанот вингери бўлгани сабабли бу ҳолат жамоатчилик томонидан кескин танқид қилинмаган.

Бироқ, Германиядаги турнир Роналдонинг характери атрофидаги баҳс-мунозаралар билан ёдда қолган. Англияга қарши чорак финал баҳсида Манчестер Юнайтеддаги жамоадоши Уэйн Руни майдондан четлатилганидан сўнг, Роналдонинг ўз захира ўриндиғига қараб кўз қисиб қўйиши инглиз матбуотида катта шов-шувга сабаб бўлганди. Франк Лампард ва Стивен Джеррард каби юлдузлар ўшанда Роналдонинг бу ҳаракатини спортчига хос эмас деб баҳолашган.

Янги имконият ва Хорватияга қарши синов

Эндиликда Португалия терма жамоаси Хорватияга қарши майдонга тушишга тайёргарлик кўрмоқда. Криштиано Роналдо учун бу нафақат навбатдаги ўйин, балки ўзининг плей-оффдаги "қора анъанаси"га чек қўйиш учун имкониятдир. Унинг жисмоний ҳолати ва меҳнатсеварлиги ҳамон юқори даражада бўлса-да, мухлислар ва экспертлар уни энг муҳим паллаларда жамоани қутқара олишига шубҳа билан қарашмоқда.

Роналдо фаолияти давомида кўплаб рекордларни янгилаган. Яқинда у олтита турли йирик турнирда гол урган ягона футболчи сифатида эътироф этилди. Аммо Жаҳон чемпионати кубогини боши узра баланд кўтариш ва плей-оффда гол уриш орзуси ҳамон ушалмаганича қолмоқда. Хорватияга қарши бўлажак учрашув ушбу саволларга жавоб бериши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Криштиано Роналдо каби феноменал футболчи учун плей-оффдаги голсиз серия унинг меросига соя солиб турибди. Агар у ушбу тилсилсани буза олса, нафақат ўз статистикасини бойитади, балки Португалиянинг жаҳон тахтига чиқиш йўлидаги энг катта тўсиқни ҳам олиб ташлаган бўлади.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаКилиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаБугун, 12:13ЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтадиБугун, 12:11Мексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиМексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиБугун, 11:58Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?Арсенал таркибида кутилмаган ўзгариш: Мартин Одегаард ўрнини Морган Роджерс эгаллайдими?Бугун, 11:55Азамат Абдураимов Каннаваро фаолиятини кескин танқид қилдиАзамат Абдураимов Каннаваро фаолиятини кескин танқид қилдиБугун, 11:50Мбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирдиМбаппе Месси билан тўпурарлик рақобати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди