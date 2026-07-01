Криштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладими
Футбол тарихидаги энг буюк тўпурарлардан бири Криштиано Роналдо ўзининг ақлбовар қилмас фаолияти давомида деярли барча чўққиларни забт этган бўлса-да, Жаҳон чемпионатларининг ҳал қилувчи паллаларида ҳамон кутилган натижани кўрсата олмаяпти. Португалиялик юлдуз олтита турли мундиалда гол урган илк футболчи сифатида тарихга кирган бўлса-да, унинг плей-офф босқичларидаги статистикаси ҳайратланарли даражада бўш кўринишга эга. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирга қадар Криштиано Роналдо Жаҳон чемпионатлари доирасида жами 10 та гол муаллифига айланган. Бу кўрсаткич билан у барча даврларнинг энг яхши тўпурарлари рўйхатида ўн биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бироқ, эътиборли жиҳати шундаки, ушбу голларнинг барчаси фақат гуруҳ босқичи учрашувларида киритилган. Плей-оффнинг саккизта ўйинида майдонга тушган ҳужумчи бирор марта ҳам рақиб дарвозасини ишғол қила олмаган.
Тарихий муваффақият ва плей-оффдаги омадсизликРоналдо мундиалдаги дебютини 2006-йили Германия майдонларида ўтказган эди. Ўшанда у Эрон дарвозасига пеналтидан гол уриб, Португалия тарихидаги энг ёш гол муаллифига айланганди. Ўша турнирда Португалия ярим финалга қадар етиб борган бўлса-да, ёш Роналдо тўртта плей-офф баҳсида жим қолган. Ўша пайтларда у ҳали марказий ҳужумчи эмас, балки қанот вингери бўлгани сабабли бу ҳолат жамоатчилик томонидан кескин танқид қилинмаган.
Бироқ, Германиядаги турнир Роналдонинг характери атрофидаги баҳс-мунозаралар билан ёдда қолган. Англияга қарши чорак финал баҳсида Манчестер Юнайтеддаги жамоадоши Уэйн Руни майдондан четлатилганидан сўнг, Роналдонинг ўз захира ўриндиғига қараб кўз қисиб қўйиши инглиз матбуотида катта шов-шувга сабаб бўлганди. Франк Лампард ва Стивен Джеррард каби юлдузлар ўшанда Роналдонинг бу ҳаракатини спортчига хос эмас деб баҳолашган.
Янги имконият ва Хорватияга қарши синовЭндиликда Португалия терма жамоаси Хорватияга қарши майдонга тушишга тайёргарлик кўрмоқда. Криштиано Роналдо учун бу нафақат навбатдаги ўйин, балки ўзининг плей-оффдаги "қора анъанаси"га чек қўйиш учун имкониятдир. Унинг жисмоний ҳолати ва меҳнатсеварлиги ҳамон юқори даражада бўлса-да, мухлислар ва экспертлар уни энг муҳим паллаларда жамоани қутқара олишига шубҳа билан қарашмоқда.
Роналдо фаолияти давомида кўплаб рекордларни янгилаган. Яқинда у олтита турли йирик турнирда гол урган ягона футболчи сифатида эътироф этилди. Аммо Жаҳон чемпионати кубогини боши узра баланд кўтариш ва плей-оффда гол уриш орзуси ҳамон ушалмаганича қолмоқда. Хорватияга қарши бўлажак учрашув ушбу саволларга жавоб бериши кутилмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Криштиано Роналдо каби феноменал футболчи учун плей-оффдаги голсиз серия унинг меросига соя солиб турибди. Агар у ушбу тилсилсани буза олса, нафақат ўз статистикасини бойитади, балки Португалиянинг жаҳон тахтига чиқиш йўлидаги энг катта тўсиқни ҳам олиб ташлаган бўлади.
…