Алежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқда
Лондоннинг Челси клуби ўз сафида кутилган ўйинни намойиш эта олмаётган аргентиналик вингер Алежандро Гарначо билан хайрлашиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бир пайтлар Манчестер Юнайтед академиясининг энг ёрқин вакилларидан бири ҳисобланган футболчи Лондон клубига ўтгач, ўзининг аввалги даражасига қайта олмади. Goal.com нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти 2026-йилги ёзги трансфер ойнасида 40 миллион фунт стерлингга баҳоланган футболчи бўйича таклифларни тинглашга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гарначо Стамфорд Бридге стадионига кўчиб ўтганига бор-йўғи 12 ой бўлган бўлса-да, унинг келажаги борасидаги саволлар кундан-кунга кўпайиб бормоқда. 22 ёшли ҳужумчи Ғарбий Лондонда ўзидан кутилган натижани кўрсата олмади. Манчестер Юнайтед сафидан шов-шувли тарзда кетганидан сўнг, у янги жамоасида барқарорликни йўқотиб қўйди. 2025-26-йилги мавсум давомида у барча мусобақаларда 43 та ўйинда майдонга тушиб, бор-йўғи 8 та гол ва 4 та голли узатмани амалга оширди.
Ўйин услубидаги муаммолар ва танқидларЧелси собиқ ҳужумчиси Тонй Каскарино футболчининг ҳозирги ҳолатини Нюкасл вингери Антонй Гордон билан қиёслади. Унинг фикрича, ҳар икки футболчи ҳам ўз имкониятлари борасида маълум чекловларга эга ва рақиб ҳимоячилари уларнинг ўйин услубини ўрганиб олишган. Гарначо Олд Траффорд майдонида кўрсатган тезкор рейдлари ва техник ҳаракатларини Лондонда намойиш эта олмаяпти, бу эса унинг ўзига бўлган ишончи пасайишига олиб келди.
Каскарино футболчининг Манчестер Юнайтеддан кетиш жараёнига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Эрик тен Ҳаг ва кейинчалик Рубен Аморим билан юзага келган тушунмовчиликлар Гарначонинг руҳий ҳолатига салбий таъсир қилган. Футболчи Манчестерда қолишдан кўра, бошқа жойда бахтини синаб кўришни афзал кўрган, аммо бу қарор унинг фаолияти учун фойдали бўлмади. Ҳатто у Аргентинанинг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан ҳам четда қолди.
Лондон ҳаёти ва трансфер эҳтимолиМутахассиснинг таъкидлашича, кўплаб хорижлик футболчилар учун Лондон ҳаёти спорт натижаларидан кўра жозибалироқ кўриниши мумкин. Гарначо ҳам Манчестердан кўра пойтахтнинг қулайликларини афзал кўрган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бироқ профессионал нуқтаи назардан, Челси каби таркиби ҳаддан ташқари кенгайиб кетган клубда ўз ўрнини топиш қийин кечмоқда.
Ҳозирда Челси раҳбарияти таркибни тозалаш ва молиявий мувозанатни сақлаш мақсадида Гарначони сотиб юборишга мойил бўлиб турибди. Агар яқин ҳафталар ичида муносиб таклиф тушса, клуб ўз зарарларини камайтириш учун аргентиналик вингер билан шартномани бекор қилиши мумкин. Бу эса жамоада бошқа иқтидорли ёшлар учун жой очилишига хизмат қилади.
…