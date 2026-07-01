Алежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқда

·0·Спорт
Алежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқда

Лондоннинг Челси клуби ўз сафида кутилган ўйинни намойиш эта олмаётган аргентиналик вингер Алежандро Гарначо билан хайрлашиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бир пайтлар Манчестер Юнайтед академиясининг энг ёрқин вакилларидан бири ҳисобланган футболчи Лондон клубига ўтгач, ўзининг аввалги даражасига қайта олмади. Goal.com нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти 2026-йилги ёзги трансфер ойнасида 40 миллион фунт стерлингга баҳоланган футболчи бўйича таклифларни тинглашга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гарначо Стамфорд Бридге стадионига кўчиб ўтганига бор-йўғи 12 ой бўлган бўлса-да, унинг келажаги борасидаги саволлар кундан-кунга кўпайиб бормоқда. 22 ёшли ҳужумчи Ғарбий Лондонда ўзидан кутилган натижани кўрсата олмади. Манчестер Юнайтед сафидан шов-шувли тарзда кетганидан сўнг, у янги жамоасида барқарорликни йўқотиб қўйди. 2025-26-йилги мавсум давомида у барча мусобақаларда 43 та ўйинда майдонга тушиб, бор-йўғи 8 та гол ва 4 та голли узатмани амалга оширди.

Ўйин услубидаги муаммолар ва танқидлар

Челси собиқ ҳужумчиси Тонй Каскарино футболчининг ҳозирги ҳолатини Нюкасл вингери Антонй Гордон билан қиёслади. Унинг фикрича, ҳар икки футболчи ҳам ўз имкониятлари борасида маълум чекловларга эга ва рақиб ҳимоячилари уларнинг ўйин услубини ўрганиб олишган. Гарначо Олд Траффорд майдонида кўрсатган тезкор рейдлари ва техник ҳаракатларини Лондонда намойиш эта олмаяпти, бу эса унинг ўзига бўлган ишончи пасайишига олиб келди.

Каскарино футболчининг Манчестер Юнайтеддан кетиш жараёнига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Эрик тен Ҳаг ва кейинчалик Рубен Аморим билан юзага келган тушунмовчиликлар Гарначонинг руҳий ҳолатига салбий таъсир қилган. Футболчи Манчестерда қолишдан кўра, бошқа жойда бахтини синаб кўришни афзал кўрган, аммо бу қарор унинг фаолияти учун фойдали бўлмади. Ҳатто у Аргентинанинг 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун қайдномасидан ҳам четда қолди.

Лондон ҳаёти ва трансфер эҳтимоли

Мутахассиснинг таъкидлашича, кўплаб хорижлик футболчилар учун Лондон ҳаёти спорт натижаларидан кўра жозибалироқ кўриниши мумкин. Гарначо ҳам Манчестердан кўра пойтахтнинг қулайликларини афзал кўрган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Бироқ профессионал нуқтаи назардан, Челси каби таркиби ҳаддан ташқари кенгайиб кетган клубда ўз ўрнини топиш қийин кечмоқда.

Ҳозирда Челси раҳбарияти таркибни тозалаш ва молиявий мувозанатни сақлаш мақсадида Гарначони сотиб юборишга мойил бўлиб турибди. Агар яқин ҳафталар ичида муносиб таклиф тушса, клуб ўз зарарларини камайтириш учун аргентиналик вингер билан шартномани бекор қилиши мумкин. Бу эса жамоада бошқа иқтидорли ёшлар учун жой очилишига хизмат қилади.

ЧелсиАлежандро ГарначоТрансферларАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ашлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиАшлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиБугун, 12:53Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиБугун, 12:47Непомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиНепомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиБугун, 12:38Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Бугун, 12:35Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаЖаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаБугун, 12:30ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди