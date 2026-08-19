Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтиради
Нюкасл Юнайтед ва Ливерпул жамоалари Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан Сент-Джеймс Парк стадионида июл ойида 75 ёшида вафот этган Кевин Киган хотирасини ёдга олади. Учрашув олдидан футболчилар «Кееган 7» ёзувли махсус футболкаларда машғулот ўтказади, мухлислар қолдирган либослардан тайёрланган улкан мозаика эса майдон марказига жойлаштирилади.
Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсуми бошланиши олдидан Сент-Джеймс Парк стадионида ўта таъсирли ва ҳиссиётларга бой хотира маросими бўлиб ўтиши кутилмоқда. Goal.com хабар беришича, Нюкасл Юнайтед ва Ливерпул жамоалари июль ойида 75 ёшида вафот этган афсонавий футболчи ҳамда мураббий Кевин Киган хотирасини биргаликда ёдга олишади. Ушбу воқеа инглиз футболининг икки шонли клуби ўртасидаги бирлик рамзи сифатида якшанба куни бўладиган ўйин олдидан ташкил этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, жамоаларнинг барча футболчилари учрашув олдидан қизғин машғулотларга орқа томонида «Кееган 7» ёзуви туширилган махсус футболкаларда чиқишади. Бу визуал ҳурмат нафақат майдонда, балки марказий доирада ҳам акс этади. Марҳум мухлислар томонидан стадион ташқарисида қолдирилган либослардан йиғилган улкан мозаика майдон марказига жойлаштирилиб, мухлислар ва «Қирол Кев» деб ном олган мутахассис ўртасидаги узвий боғлиқликни намоён этади.
Махсус меҳмонлар ва стадиондаги муҳитУшбу ўйинга Кевин Киганнинг рафиқаси Жан Киган ва унинг оила аъзолари фахрий меҳмон сифатида ташриф буюришади. Шунингдек, унинг қўл остида порлаган Алан Шеарер, Фаустино Асприлла, Давид Гинола ҳамда Лес Фердинанд каби бир қатор собиқ юлдузлар ҳам трибунадан жой олиши тасдиқланган. Ўйин бошланишидан аввал стадиондаги барча йиғилганлар бир дақиқалик олқишлар билан Киганнинг ёрқин хотирасини эъзозлашади.
Стадион муҳитини янада файзли қилиш учун мухлисларнинг машҳур «Вор Флагс» гуруҳи бутун арена бўйлаб кенг кўламли хореография тайёрламоқда. Шу куни стадион деворлари ва минбарлари икки карра Нюкасл Юнайтедни бошқарган афсонавий мураббийга бағишланган суратлар билан қопланади. Шунингдек, Кевин Киган учрашув дастурхони ва расмий журналининг муқовасидан ҳам ўрин олган.
…