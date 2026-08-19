Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтиради

·21·Спорт
Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтиради
Қисқача

Нюкасл Юнайтед ва Ливерпул жамоалари Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан Сент-Джеймс Парк стадионида июл ойида 75 ёшида вафот этган Кевин Киган хотирасини ёдга олади. Учрашув олдидан футболчилар «Кееган 7» ёзувли махсус футболкаларда машғулот ўтказади, мухлислар қолдирган либослардан тайёрланган улкан мозаика эса майдон марказига жойлаштирилади.

Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсуми бошланиши олдидан Сент-Джеймс Парк стадионида ўта таъсирли ва ҳиссиётларга бой хотира маросими бўлиб ўтиши кутилмоқда. Goal.com хабар беришича, Нюкасл Юнайтед ва Ливерпул жамоалари июль ойида 75 ёшида вафот этган афсонавий футболчи ҳамда мураббий Кевин Киган хотирасини биргаликда ёдга олишади. Ушбу воқеа инглиз футболининг икки шонли клуби ўртасидаги бирлик рамзи сифатида якшанба куни бўладиган ўйин олдидан ташкил этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, жамоаларнинг барча футболчилари учрашув олдидан қизғин машғулотларга орқа томонида «Кееган 7» ёзуви туширилган махсус футболкаларда чиқишади. Бу визуал ҳурмат нафақат майдонда, балки марказий доирада ҳам акс этади. Марҳум мухлислар томонидан стадион ташқарисида қолдирилган либослардан йиғилган улкан мозаика майдон марказига жойлаштирилиб, мухлислар ва «Қирол Кев» деб ном олган мутахассис ўртасидаги узвий боғлиқликни намоён этади.

Махсус меҳмонлар ва стадиондаги муҳит

Ушбу ўйинга Кевин Киганнинг рафиқаси Жан Киган ва унинг оила аъзолари фахрий меҳмон сифатида ташриф буюришади. Шунингдек, унинг қўл остида порлаган Алан Шеарер, Фаустино Асприлла, Давид Гинола ҳамда Лес Фердинанд каби бир қатор собиқ юлдузлар ҳам трибунадан жой олиши тасдиқланган. Ўйин бошланишидан аввал стадиондаги барча йиғилганлар бир дақиқалик олқишлар билан Киганнинг ёрқин хотирасини эъзозлашади.

Стадион муҳитини янада файзли қилиш учун мухлисларнинг машҳур «Вор Флагс» гуруҳи бутун арена бўйлаб кенг кўламли хореография тайёрламоқда. Шу куни стадион деворлари ва минбарлари икки карра Нюкасл Юнайтедни бошқарган афсонавий мураббийга бағишланган суратлар билан қопланади. Шунингдек, Кевин Киган учрашув дастурхони ва расмий журналининг муқовасидан ҳам ўрин олган.

Гуллардан тайёрланган компост

Июль ойи охирида стадион атрофида мухлислар қолдирган минглаб гуллар экологик ва мазмунли тарзда қайта ишланди. Goal.com маълумотига кўра, мазкур гуллар компостга айлантирилиб, клубнинг машғулот майдонларига тарқатилган. Бу эса афсонавий инсоннинг хотираси келажак авлод футболчилари шуғулланадиган майдонларни озиқлантиришда давом этишини англатади.

Кевин КиганНюкасл ЮнайтедЛиверпулАнглия Премер-лигасиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБарселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБугун, 22:15Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиИнтер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунладиБугун, 21:33Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинКуртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинБугун, 20:30Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиЮвентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиБугун, 19:38Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиЯнги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиБугун, 19:25Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиМоуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди