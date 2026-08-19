Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунлади

·19·Спорт
Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунлади
Қисқача

Интер ва Ливерпул ўртасида Куртис Жонес трансфери бўйича келишувга эришилди, футболчи тиббий кўрикдан ўтиш учун Италияга йўл олмоқда. Интер ушбу трансфер учун 30 миллион евро тўлайди, шунингдек 6 миллион евро бонуслар кўзда тутилган. Куртис Жонес Милан клуби билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар шартнома имзолайди ва мавсумига 3 миллион 500 минг евро соф маош олади.

Миланнинг Интер клуби яримҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида инглиз футболчиси Куртис Жонес трансферини расман якунлашга яқин турибди. ixbt.com маълумотига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, футболчи тиббий кўрикдан ўтиш учун Италияга йўл олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қишки трансфер ойнасидан бери давом этиб келган бу уриниш ниҳоят ўз натижасини берди. Нерадзуррилар ушбу трансфер учун қаттиқ ҳаракат қилишди ва бошқа вариантларни вақтинча тўхтатиб туришди. Натижада Ливерпул талаблари қондирилиб, келишувга эришилди.

Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотлар

Мазкур трансфер Италия клуби учун арзон кечмади. Goal.com хабар беришича, Интер Куртис Жонес учун Ливерпулга жами 30 миллион евро тўлайди ва яна 6 миллион евро миқдорида бонуслар кўзда тутилган. Ёз бошида инглиз клуби 40 миллион евро талаб қилган бўлса-да, музокаралар давомида бу сумма бироз пасайтирилди.

Футболчи Милан клуби билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолайди. Унга кўра, инглиз яримҳимоячиси мавсумига 3 миллион 500 минг евро соф маош ва қўшимча бонуслар олиб туради.

Клуб бюджетига таъсири

Ушбу молиявий рақамлар Интер клубининг йиллик ҳисоб-китобларига қандай таъсир кўрсатиши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ҳар йилги амортизация харажати бонуслар фаоллашишига қараб ўзгариши мумкин бўлган 30 миллион евролик қийматдан келиб чиқиб, мавсумига 6 миллион еврони ташкил қилади.

Шунингдек, солиқ имтиёзларини ҳисобга олмаганда, футболчининг йиллик ялпи маоши тахминан 6 миллион 500 минг еврога тенг бўлади. Натижада, Куртис Жонеснинг клуб бюджетига умумий йиллик таъсири тахминан 12 миллион 500 минг еврони ташкил этади.

ИнтерКуртис ЖонесЛиверпулТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБарселона Лаутаро Мартинес трансферига жиддий киришдиБугун, 22:15Нюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиНюкасл ва Ливерпул Кевин Киган хотирасига ҳурмат бажо келтирадиБугун, 21:31Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинКуртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкинБугун, 20:30Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиЮвентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиБугун, 19:38Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиЯнги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиБугун, 19:25Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиМоуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди