Интер Ливерпул яримҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунлади
Интер ва Ливерпул ўртасида Куртис Жонес трансфери бўйича келишувга эришилди, футболчи тиббий кўрикдан ўтиш учун Италияга йўл олмоқда. Интер ушбу трансфер учун 30 миллион евро тўлайди, шунингдек 6 миллион евро бонуслар кўзда тутилган. Куртис Жонес Милан клуби билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар шартнома имзолайди ва мавсумига 3 миллион 500 минг евро соф маош олади.
Миланнинг Интер клуби яримҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида инглиз футболчиси Куртис Жонес трансферини расман якунлашга яқин турибди. ixbt.com маълумотига кўра, томонлар ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланиб, футболчи тиббий кўрикдан ўтиш учун Италияга йўл олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қишки трансфер ойнасидан бери давом этиб келган бу уриниш ниҳоят ўз натижасини берди. Нерадзуррилар ушбу трансфер учун қаттиқ ҳаракат қилишди ва бошқа вариантларни вақтинча тўхтатиб туришди. Натижада Ливерпул талаблари қондирилиб, келишувга эришилди.
Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотларМазкур трансфер Италия клуби учун арзон кечмади. Goal.com хабар беришича, Интер Куртис Жонес учун Ливерпулга жами 30 миллион евро тўлайди ва яна 6 миллион евро миқдорида бонуслар кўзда тутилган. Ёз бошида инглиз клуби 40 миллион евро талаб қилган бўлса-да, музокаралар давомида бу сумма бироз пасайтирилди.
Футболчи Милан клуби билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолайди. Унга кўра, инглиз яримҳимоячиси мавсумига 3 миллион 500 минг евро соф маош ва қўшимча бонуслар олиб туради.
Клуб бюджетига таъсириУшбу молиявий рақамлар Интер клубининг йиллик ҳисоб-китобларига қандай таъсир кўрсатиши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ҳар йилги амортизация харажати бонуслар фаоллашишига қараб ўзгариши мумкин бўлган 30 миллион евролик қийматдан келиб чиқиб, мавсумига 6 миллион еврони ташкил қилади.
Шунингдек, солиқ имтиёзларини ҳисобга олмаганда, футболчининг йиллик ялпи маоши тахминан 6 миллион 500 минг еврога тенг бўлади. Натижада, Куртис Жонеснинг клуб бюджетига умумий йиллик таъсири тахминан 12 миллион 500 минг еврони ташкил этади.
…