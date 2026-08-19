28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади
Жорий йилнинг 28 август санасида ўзига хос астрономик ҳодиса — хусусий ой тутилиши содир бўлиши кутилмоқда. Ixbt.com нашрининг Москва планетарийси методик таъминот бўлими раҳбари Людмила Кошманга таяниб хабар беришича, ушбу жараён вақтида Ойнинг деярли тўқсон фоиздан ортиғи Ер соясига кириб боради ва натижада унинг юзаси ўзига хос қизғиш тус олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг маълумот беришича, осмон ёритқичларининг мазкур ҳолати сезиларли даражада қизиқиш уйғотиб, дунёнинг кўплаб минтақаларида уни кузатиш имкониятини тақдим этади. Тутилиш жараёнининг умумий давомийлиги Москва вақти билан тонгги соат 04:24 да бошланиб, 10:02 га қадар давом этиши режалаштирилган.
Қайси ҳудудларда кузатиш мумкинМазкур астрономик ҳодисанинг географик қамрови жуда кенг бўлиб, уни Европа, Ғарбий Осиё, Африка, Шимолий ва Жанубий Америка қитъаларида, шунингдек, Тинч, Атлантика ҳамда Ҳинд океанлари акваторияларида ҳамда Антарктидада кўриш имкони яратилади. Ушбу улкан ҳудудларда яшовчи астрономия ихлосмандлари табиий ҳодисанинг гувоҳига айланишлари мумкин.
Шу билан бирга, Россиянинг айрим ҳудудларида бу жараённи кузатишда қийинчиликлар туғилиши айтилмоқда. Жумладан, пойтахт Москвада айнан шу вақтда Ой геоид чизиғидан пастда — шаҳар уфқи остида бўлгани сабабли, тутилишни бевосита кузатишнинг иложи бўлмайди.
Кузатув учун қўшимча қийинчиликларIxbt.com маълумотларига кўра, Россиянинг фақатгина энг ғарбий нуқтаси саналган Калининград вилоятида тутилишнинг айрим хусусий фазаларини кўриш имконияти мавжуд. Бироқ мазкур ҳудудда ҳам Ой максимал фазага етиб улгурмасдан туриб уфқдан пастга тушиб кетиши кутилмоқда.
Шунингдек, табиий ҳодисани тўлақонли кузатишга тўсқинлик қилувчи бошқа омиллар ҳам мавжуд. Жумладан, Ой дискининг ёруғлиги нисбатан пастлиги ҳамда тонг отиши билан осмон ёритиб бориши жараённи аниқ кўришни сезиларли даражада қийинлаштиради.
…