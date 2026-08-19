28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади

·0·Техно
28 август куни қизил Ой билан кечадиган хусусий ой тутилиши кузатилади

Жорий йилнинг 28 август санасида ўзига хос астрономик ҳодиса — хусусий ой тутилиши содир бўлиши кутилмоқда. Ixbt.com нашрининг Москва планетарийси методик таъминот бўлими раҳбари Людмила Кошманга таяниб хабар беришича, ушбу жараён вақтида Ойнинг деярли тўқсон фоиздан ортиғи Ер соясига кириб боради ва натижада унинг юзаси ўзига хос қизғиш тус олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг маълумот беришича, осмон ёритқичларининг мазкур ҳолати сезиларли даражада қизиқиш уйғотиб, дунёнинг кўплаб минтақаларида уни кузатиш имкониятини тақдим этади. Тутилиш жараёнининг умумий давомийлиги Москва вақти билан тонгги соат 04:24 да бошланиб, 10:02 га қадар давом этиши режалаштирилган.

Қайси ҳудудларда кузатиш мумкин

Мазкур астрономик ҳодисанинг географик қамрови жуда кенг бўлиб, уни Европа, Ғарбий Осиё, Африка, Шимолий ва Жанубий Америка қитъаларида, шунингдек, Тинч, Атлантика ҳамда Ҳинд океанлари акваторияларида ҳамда Антарктидада кўриш имкони яратилади. Ушбу улкан ҳудудларда яшовчи астрономия ихлосмандлари табиий ҳодисанинг гувоҳига айланишлари мумкин.

Шу билан бирга, Россиянинг айрим ҳудудларида бу жараённи кузатишда қийинчиликлар туғилиши айтилмоқда. Жумладан, пойтахт Москвада айнан шу вақтда Ой геоид чизиғидан пастда — шаҳар уфқи остида бўлгани сабабли, тутилишни бевосита кузатишнинг иложи бўлмайди.

Кузатув учун қўшимча қийинчиликлар

Ixbt.com маълумотларига кўра, Россиянинг фақатгина энг ғарбий нуқтаси саналган Калининград вилоятида тутилишнинг айрим хусусий фазаларини кўриш имконияти мавжуд. Бироқ мазкур ҳудудда ҳам Ой максимал фазага етиб улгурмасдан туриб уфқдан пастга тушиб кетиши кутилмоқда.

Шунингдек, табиий ҳодисани тўлақонли кузатишга тўсқинлик қилувчи бошқа омиллар ҳам мавжуд. Жумладан, Ой дискининг ёруғлиги нисбатан пастлиги ҳамда тонг отиши билан осмон ёритиб бориши жараённи аниқ кўришни сезиларли даражада қийинлаштиради.

Ой тутилишиАстрономияҚизил ОйМосква планетарийсиКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариDell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлариБугун, 19:55Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиGoogle сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиБугун, 17:59Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиXiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиБугун, 15:28SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиБугун, 13:23NASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиNASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиБугун, 12:23Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиElon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади