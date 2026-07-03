Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқ
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Австрияга қарши кечган нимчорак финал баҳсидаги йирик ғалабадан сўнг, жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг таъкидлашича, 18 ёшли иқтидор эгаси турнирда ҳали ўзининг энг юқори чўққисига чиқмаган бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари жамоа муваффақияти учун ўта муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испания терма жамоаси Лос-Анжелесда ўтган баҳсда Австрияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, сўнгги 16 йил ичида илк бор жаҳон чемпионатларининг плей-офф босқичида ғалаба қозонишга муваффақ бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, учрашувда Микел Оярзабал дубл қайд этган бўлса, яна бир голга Педро Порро муаллифлик қилди. Гарчи Ламине Ямал ушбу баҳсда гол ура олмаган бўлса-да, у ўйин давомида рақиб ҳимоячиларига тиниmsиз босим ўтказиб, ҳар 90 дақиқага ўртача 12 та дриблинг қайд этмоқда.
Тарихий натижа ва мураббий ишончиЛуис де ла Фуенте ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Ямалнинг гол ура олмаётганидан заррача хавотирда эмаслигини билдирди. Мураббийнинг фикрича, ёш ҳужумчи йирик турнирларда 10 та ғалабага эришган энг ёш европалик футболчи сифатида аллақачон ўзининг беқиёс қийматини исботлаб бўлган. "У жаҳон чемпионатида ўз футбол идентификациясини намойиш этишга жуда чанқоқ. Унинг даражасидаги футболчи айнан шундай катта саҳнада ўзини кўрсатиши керак ва у буни уддаламоқда", — деди мураббий.
Испанияликлар устози Ламине Ямалнинг хотиржамлиги ва мотивациясини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, футболчи ҳали ўзининг "пик" формасига етиб келмаган, бироқ кейинги учрашувларда у янада самаралироқ ўйин кўрсатиши кутилмоқда. Бу Испания каби ҳужумкор жамоа учун қўшимча куч манбаи бўлиши шубҳасиз.
Ҳимоядаги мустаҳкамлик ва навбатдаги рақибИспания терма жамоаси мезбон Мексика билан бир қаторда ушбу турнирнинг дастлабки тўртта ўйинида ўз дарвозасидан бирорта ҳам гол олиб чиқмаган икки жамоадан бири бўлиб турибди. Луис де ла Фуенте жамоасининг тактик интизоми ва Австриянинг ҳаводаги хавфли ҳужумларини бутунлай зарарсизлантира олганидан мамнунлигини яширмади. Шунингдек, у Микел Оярзабалнинг меҳнатсеварлиги ва захирадан тушган футболчиларнинг юқори даражадаги ўйинини ҳам юқори баҳолади.
Испания энди плей-оффнинг чорак финал босқичи доирасида Даллас шаҳрига йўл олади. У ерда душанба куни футбол оламининг ҳақиқий гигантлари тўқнашуви — Испания ва Португалия ўртасидаги баҳс бўлиб ўтади. Ушбу учрашув амалдаги Европа чемпионлари учун турнирдаги энг жиддий синов бўлиши кутилмоқда.
Португалияга қарши ўйинда испанлар нафақат ҳужумдаги самарадорликни сақлаб қолишлари, балки ғалаба қозонишга чанқоқ бўлган Криштиано Роналдо бошчилигидаги ҳужум чизиғини тўхтатишлари лозим бўлади. Далласдаги Техас стадионида кечадиган ушбу "блокбастер" учрашув жаҳон чемпионатининг энг ҳаяжонли лаҳзаларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…