Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқ

·0·Спорт
Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқ

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Австрияга қарши кечган нимчорак финал баҳсидаги йирик ғалабадан сўнг, жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг таъкидлашича, 18 ёшли иқтидор эгаси турнирда ҳали ўзининг энг юқори чўққисига чиқмаган бўлса-да, унинг майдондаги ҳаракатлари жамоа муваффақияти учун ўта муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испания терма жамоаси Лос-Анжелесда ўтган баҳсда Австрияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, сўнгги 16 йил ичида илк бор жаҳон чемпионатларининг плей-офф босқичида ғалаба қозонишга муваффақ бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, учрашувда Микел Оярзабал дубл қайд этган бўлса, яна бир голга Педро Порро муаллифлик қилди. Гарчи Ламине Ямал ушбу баҳсда гол ура олмаган бўлса-да, у ўйин давомида рақиб ҳимоячиларига тиниmsиз босим ўтказиб, ҳар 90 дақиқага ўртача 12 та дриблинг қайд этмоқда.

Тарихий натижа ва мураббий ишончи

Луис де ла Фуенте ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Ямалнинг гол ура олмаётганидан заррача хавотирда эмаслигини билдирди. Мураббийнинг фикрича, ёш ҳужумчи йирик турнирларда 10 та ғалабага эришган энг ёш европалик футболчи сифатида аллақачон ўзининг беқиёс қийматини исботлаб бўлган. "У жаҳон чемпионатида ўз футбол идентификациясини намойиш этишга жуда чанқоқ. Унинг даражасидаги футболчи айнан шундай катта саҳнада ўзини кўрсатиши керак ва у буни уддаламоқда", — деди мураббий.

Испанияликлар устози Ламине Ямалнинг хотиржамлиги ва мотивациясини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, футболчи ҳали ўзининг "пик" формасига етиб келмаган, бироқ кейинги учрашувларда у янада самаралироқ ўйин кўрсатиши кутилмоқда. Бу Испания каби ҳужумкор жамоа учун қўшимча куч манбаи бўлиши шубҳасиз.

Ҳимоядаги мустаҳкамлик ва навбатдаги рақиб

Испания терма жамоаси мезбон Мексика билан бир қаторда ушбу турнирнинг дастлабки тўртта ўйинида ўз дарвозасидан бирорта ҳам гол олиб чиқмаган икки жамоадан бири бўлиб турибди. Луис де ла Фуенте жамоасининг тактик интизоми ва Австриянинг ҳаводаги хавфли ҳужумларини бутунлай зарарсизлантира олганидан мамнунлигини яширмади. Шунингдек, у Микел Оярзабалнинг меҳнатсеварлиги ва захирадан тушган футболчиларнинг юқори даражадаги ўйинини ҳам юқори баҳолади.

Испания энди плей-оффнинг чорак финал босқичи доирасида Даллас шаҳрига йўл олади. У ерда душанба куни футбол оламининг ҳақиқий гигантлари тўқнашуви — Испания ва Португалия ўртасидаги баҳс бўлиб ўтади. Ушбу учрашув амалдаги Европа чемпионлари учун турнирдаги энг жиддий синов бўлиши кутилмоқда.

Португалияга қарши ўйинда испанлар нафақат ҳужумдаги самарадорликни сақлаб қолишлари, балки ғалаба қозонишга чанқоқ бўлган Криштиано Роналдо бошчилигидаги ҳужум чизиғини тўхтатишлари лозим бўлади. Далласдаги Техас стадионида кечадиган ушбу "блокбастер" учрашув жаҳон чемпионатининг энг ҳаяжонли лаҳзаларидан бирига айланиши кутилмоқда.

ИспанияЛамине ЯмалЖЧ-2026Луис Де Ла ФуентеФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиЛиверпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиБугун, 12:32Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Бугун, 12:25Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиКриштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиБугун, 11:55Роналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиРоналду Модричга қандай тилак билдирганини айтдиБугун, 11:09Нагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаНагелсманн Германия термасини тарк этмоқдаБугун, 11:05ЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиЖЧ-2026да 1/8 финалнинг 13 иштирокчиси маълум бўлдиБугун, 11:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди