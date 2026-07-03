Туркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилди
Туркиянинг Муғла вилоятида дарёда бедарак йўқолган Ўзбекистон фуқаросининг жасади қидирув ишларидан сўнг топилди. Ҳодиса юзасидан маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Cumhuriyet нашри маълумотига кўра, 21 ёшли ўзбекистонлик йигит Муғланинг Сейдикемер туманидаги дарёга чўмилиш учун йўл олган. Орадан анча вақт ўтса-да, унинг уйга қайтмагани оила аъзоларини хавотирга солган.
Йигитнинг отаси уни мустақил равишда излашга киришиб, дарё соҳилига борган. У ерда ўғлининг кийимлари қолдирилганини кўргач, дарҳол 112 шошилинч хизмат марказига мурожаат қилган.
Хабар ортидан воқеа жойига жандармерия, тиббиёт ходимлари, фавқулодда вазиятлар хизмати, денгиз полицияси ҳамда қидирув-қутқарув гуруҳлари жалб этилди. Шунингдек, сув остида изланиш ишларини олиб бориш учун малакали ғаввослар ҳам сафарбар қилинди.
Олиб борилган қидирув ишлари натижасида дарё тубидан ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан дастлабки текширув ишлари ўтказилгач, марҳумнинг жасади суд-тиббий экспертизаси учун моргга юборилди.
Айни вақтда мазкур фожиа юзасидан барча ҳолатларга ойдинлик киритиш мақсадида расмий тергов давом этмоқда.
…