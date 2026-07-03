Туркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилди

·32·Жамият
Туркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилди

Туркиянинг Муғла вилоятида дарёда бедарак йўқолган Ўзбекистон фуқаросининг жасади қидирув ишларидан сўнг топилди. Ҳодиса юзасидан маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Cumhuriyet нашри маълумотига кўра, 21 ёшли ўзбекистонлик йигит Муғланинг Сейдикемер туманидаги дарёга чўмилиш учун йўл олган. Орадан анча вақт ўтса-да, унинг уйга қайтмагани оила аъзоларини хавотирга солган.

Йигитнинг отаси уни мустақил равишда излашга киришиб, дарё соҳилига борган. У ерда ўғлининг кийимлари қолдирилганини кўргач, дарҳол 112 шошилинч хизмат марказига мурожаат қилган.

Хабар ортидан воқеа жойига жандармерия, тиббиёт ходимлари, фавқулодда вазиятлар хизмати, денгиз полицияси ҳамда қидирув-қутқарув гуруҳлари жалб этилди. Шунингдек, сув остида изланиш ишларини олиб бориш учун малакали ғаввослар ҳам сафарбар қилинди.

Олиб борилган қидирув ишлари натижасида дарё тубидан ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан дастлабки текширув ишлари ўтказилгач, марҳумнинг жасади суд-тиббий экспертизаси учун моргга юборилди.

Айни вақтда мазкур фожиа юзасидан барча ҳолатларга ойдинлик киритиш мақсадида расмий тергов давом этмоқда.

ЎзбкистонТурция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрдиДавлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрдиБугун, 13:18«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирдиБугун, 12:322 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилдиБугун, 11:432 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилдиБугун, 09:41600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоланди600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоландиКеча, 23:01Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиАрзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиКеча, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди