Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубида

·27·Спорт
Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубида

Англия аёллар терма жамоасининг етакчи ярим ҳимоячиси Георгиа Станвай расман Лондоннинг Арсенал клуби аъзосига айланди. Германиянинг Бавария жамоасидаги муваффақиятли тўрт йиллик фаолиятидан сўнг, 27 ёшли футболчи яна ватанига қайтишга қарор қилди. Бу трансфер Арсенал учун ёзги трансфер ойнасидаги илк ва энг йирик харидлардан бири бўлиб, клубнинг келгуси мавсумдаги амбицияларидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Станвайнинг Лондон клубига ўтиши ҳақидаги миш-мишлар у жорий йилнинг январ ойида Баварияни тарк этишини эълон қилганидан бери давом этаётган эди. Узун давом этган музокаралардан сўнг, жума куни футболчи расман таништирилди. Маълум қилинишича, тажрибали ярим ҳимоячи шимолий Лондонда 4-рақамли либосда тўп суради. Бу трансфер Англия аёллар футболи учун ҳам муҳим воқелик сифатида баҳоланмоқда.

Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчи янги жамоаси билан уч йиллик шартнома имзолаган ва унда келишувни яна бир йилга узайтириш банди ҳам мавжуд. Станвай Арсенал сафига қўшилганидан ғоят мамнунлигини билдириб, клубнинг аёллар футболини янги босқичга олиб чиқишдаги ролини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, айнан совринлар ютиш ва ўйинчи сифатида ўсиш истаги уни ушбу қарорга келишига сабаб бўлган.

Германиядаги муваффақиятли тўрт йил

Георгиа Станвайнинг Мюнхен клубидаги фаолияти унинг карьерасида бурилиш нуқтаси бўлди. 2022-йилда Манчестер Сити билан етти йиллик ҳамкорликни тугатиб, Германияга йўл олган футболчи у ерда ҳақиқий юлдузга айланди. Бавария сафида у саккизта совринни қўлга киритди, жумладан, кетма-кет тўрт марта Бундеслига чемпионлиги ва икки бор мамлакат кубогида зафар қучди.

Шунингдек, у жорий мавсумда Бавариянинг Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб боришида катта ҳисса қўшди. Бу клуб учун сўнгги беш йилдаги энг яхши натижа бўлиб қайд этилди. Германиядаги фаолияти давомида Станвай нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам ўзини кўрсатди. У Англия терма жамоаси билан Европа чемпионлигини қўлга киритди ва 2023-йилги Жаҳон чемпионати финалига қадар етиб борди.

Арсенал учун янги имкониятлар

Арсенал бош мураббийи Ренее Слегерц Станвайнинг трансферини юқори баҳолади. Мураббийнинг фикрича, футболчининг тажрибаси ва ғолиблик менталитети жамоа ярим ҳимоясига янги ўлчов олиб киради. Станвайнинг майдон марказидаги фаоллиги ва ҳужумларни ташкил қилиш қобилияти Лондон клубининг ўйин услубига тўлиқ мос тушиши кутилмоқда.

Футболчининг шахсий ютуқлари ҳам унинг савиясидан далолат беради. Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг у илк бор "Олтин тўп" (Баллон дъОр) номинациясига лойиқ кўрилган эди. Эндиликда ушбу тажриба Арсеналнинг ҳам Англия чемпионатида, ҳам халқаро майдонларда пешқадамликни қайтариб олишига хизмат қилиши лозим.

Ҳозирда Арсенал аёллар жамоаси янги мавсум олдидан тайёргарлик жараёнларини бошлаш арафасида. Станвай каби юқори савиядаги ижрочининг келиши жамоа мухлисларида катта умид уйғотмоқда. Катта эҳтимол билан, у мавсумолди йиғинларидаёқ асосий таркибнинг ажралмас қисмига айланади.

АрсеналГеоргиа СтанвайБаварияТрансферАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаКилиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаБугун, 13:32Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиЛионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирдиБугун, 13:19Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқЛуис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқБугун, 12:53Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиЛиверпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиБугун, 12:32Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Бугун, 12:25Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиКриштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди