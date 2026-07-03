Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубида
Англия аёллар терма жамоасининг етакчи ярим ҳимоячиси Георгиа Станвай расман Лондоннинг Арсенал клуби аъзосига айланди. Германиянинг Бавария жамоасидаги муваффақиятли тўрт йиллик фаолиятидан сўнг, 27 ёшли футболчи яна ватанига қайтишга қарор қилди. Бу трансфер Арсенал учун ёзги трансфер ойнасидаги илк ва энг йирик харидлардан бири бўлиб, клубнинг келгуси мавсумдаги амбицияларидан дарак бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Станвайнинг Лондон клубига ўтиши ҳақидаги миш-мишлар у жорий йилнинг январ ойида Баварияни тарк этишини эълон қилганидан бери давом этаётган эди. Узун давом этган музокаралардан сўнг, жума куни футболчи расман таништирилди. Маълум қилинишича, тажрибали ярим ҳимоячи шимолий Лондонда 4-рақамли либосда тўп суради. Бу трансфер Англия аёллар футболи учун ҳам муҳим воқелик сифатида баҳоланмоқда.
Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчи янги жамоаси билан уч йиллик шартнома имзолаган ва унда келишувни яна бир йилга узайтириш банди ҳам мавжуд. Станвай Арсенал сафига қўшилганидан ғоят мамнунлигини билдириб, клубнинг аёллар футболини янги босқичга олиб чиқишдаги ролини алоҳида эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, айнан совринлар ютиш ва ўйинчи сифатида ўсиш истаги уни ушбу қарорга келишига сабаб бўлган.
Германиядаги муваффақиятли тўрт йилГеоргиа Станвайнинг Мюнхен клубидаги фаолияти унинг карьерасида бурилиш нуқтаси бўлди. 2022-йилда Манчестер Сити билан етти йиллик ҳамкорликни тугатиб, Германияга йўл олган футболчи у ерда ҳақиқий юлдузга айланди. Бавария сафида у саккизта совринни қўлга киритди, жумладан, кетма-кет тўрт марта Бундеслига чемпионлиги ва икки бор мамлакат кубогида зафар қучди.
Шунингдек, у жорий мавсумда Бавариянинг Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб боришида катта ҳисса қўшди. Бу клуб учун сўнгги беш йилдаги энг яхши натижа бўлиб қайд этилди. Германиядаги фаолияти давомида Станвай нафақат клуб даражасида, балки халқаро майдонда ҳам ўзини кўрсатди. У Англия терма жамоаси билан Европа чемпионлигини қўлга киритди ва 2023-йилги Жаҳон чемпионати финалига қадар етиб борди.
Арсенал учун янги имкониятларАрсенал бош мураббийи Ренее Слегерц Станвайнинг трансферини юқори баҳолади. Мураббийнинг фикрича, футболчининг тажрибаси ва ғолиблик менталитети жамоа ярим ҳимоясига янги ўлчов олиб киради. Станвайнинг майдон марказидаги фаоллиги ва ҳужумларни ташкил қилиш қобилияти Лондон клубининг ўйин услубига тўлиқ мос тушиши кутилмоқда.
Футболчининг шахсий ютуқлари ҳам унинг савиясидан далолат беради. Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинларидан сўнг у илк бор "Олтин тўп" (Баллон дъОр) номинациясига лойиқ кўрилган эди. Эндиликда ушбу тажриба Арсеналнинг ҳам Англия чемпионатида, ҳам халқаро майдонларда пешқадамликни қайтариб олишига хизмат қилиши лозим.
Ҳозирда Арсенал аёллар жамоаси янги мавсум олдидан тайёргарлик жараёнларини бошлаш арафасида. Станвай каби юқори савиядаги ижрочининг келиши жамоа мухлисларида катта умид уйғотмоқда. Катта эҳтимол билан, у мавсумолди йиғинларидаёқ асосий таркибнинг ажралмас қисмига айланади.
…