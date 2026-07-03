Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирди
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасидаги Кабо-Вердега қарши баҳс олдидан журналистлар саволларига жавоб берди. Мутахассис жамоанинг ҳужумдаги хилма-хиллиги ва сардор Лионель Месси факторига ортиқча боғланиб қолинганлиги ҳақидаги танқидларни рад этди. Маями шаҳри мезбонлик қиладиган ушбу учрашув турнирнинг кутилмаган жамоаси ва амалдаги чемпионлар ўртасидаги қизиқарли тўқнашув бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гуруҳ босқичида Аргентина терма жамоаси юз фоизлик натижа кўрсатиб, Ж гуруҳида пешқадам бўлди. Сўнгги турда Иордания устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган "албиселесте" плей-оффга ишонч билан йўлланма олди. Бироқ кўпчилик мутахассислар жамоанинг урган голларида Лионель Мессининг улуши жуда юқорилигига эътибор қаратмоқда. 37 ёшли ҳужумчи гуруҳ босқичининг ўзида 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди.
Гол уриш масъулияти ва жамоавий ўйинGoal.com нашри хабарига кўра, Лионель Скалони жамоа сардорининг сермаҳсуллигидан хавотирда эмаслигини таъкидлаган. Мураббийнинг фикрича, голни ким уришидан қатъи назар, жамоанинг умумий ғалабаси биринчи ўринда туради. "Биз яхши ҳолатдамиз ва барча каби ҳаяжондамиз. Олдимизда ҳурматга лойиқ рақиб турибди, улар жуда яхши ўйин кўрсатишмоқда. Плей-оффда хатога ўрин йўқ — ютқазган жамоа уйга қайтади", — дея таъкидлади мураббий.
Месси атрофидаги гап-сўзларга тўхталар экан, Скалони шундай деди: "Лионель Месси ҳар қандай шароитда ўйнашга ўрганиб қолган. Бошқа футболчиларимизда ҳам вазиятлар бўлди, аммо айнан Лео улардан фойдаланди. Мен голлар жамоа бўйлаб тақсимланишини хоҳлайман, лекин жамоа ғалаба қозонаётган экан, бу муаммо эмас". Бу баёнот Аргентина лагерида ички хотиржамлик ҳукм сураётганидан далолат беради.
Кабо-Верде: Кутилмаган ва хавфли рақибАргентина учун навбатдаги рақиб бўлган Кабо-Верде терма жамоаси ушбу турнирнинг ҳақиқий кашфиётига айланди. Улар гуруҳ босқичида Испания ва Саудия Арабистони каби кучли жамоаларни ҳайрон қолдириб, бирорта ўйинда мағлуб бўлишмади. Скалони рақибнинг ҳимоявий қўрғонини ёриб ўтиш осон бўлмаслигини яхши тушунади.
"Кабо-Верде ҳали мағлубият нималигини билмай келаётган жамоа. Улар ҳатто Саудия Арабистони устидан ғалаба қозонишга лойиқ эдилар. Ҳимояда марказий йўлакларни жуда яхши ёпишади ва қарши ҳужумда ўта хавфли. Уларнинг таркибида техник жиҳатдан кучли ижрочилар бор. Биз уларни муносиб баҳолаймиз ва ҳурмат қиламиз", — дея қўшимча қилди мураббий.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу баҳс катта қизиқиш уйғотиши табиий. Зеро, Лионель Месси иштирокидаги ҳар бир учрашув жаҳон миқёсида, жумладан, минтақамизда ҳам энг кўп томоша қилинадиган спорт воқеаларидан бири ҳисобланади. Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги 1/16 финал баҳси жума куни Маямидаги намлик юқори бўлган иқлим шароитида бўлиб ўтади.
…