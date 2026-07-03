Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирди

·32·Спорт
Лионель Скалони Аргентина термасининг Месси факторига боғланиб қолгани ҳақидаги гапларга муносабат билдирди

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Жаҳон чемпионатининг 1/16 финал босқичи доирасидаги Кабо-Вердега қарши баҳс олдидан журналистлар саволларига жавоб берди. Мутахассис жамоанинг ҳужумдаги хилма-хиллиги ва сардор Лионель Месси факторига ортиқча боғланиб қолинганлиги ҳақидаги танқидларни рад этди. Маями шаҳри мезбонлик қиладиган ушбу учрашув турнирнинг кутилмаган жамоаси ва амалдаги чемпионлар ўртасидаги қизиқарли тўқнашув бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуруҳ босқичида Аргентина терма жамоаси юз фоизлик натижа кўрсатиб, Ж гуруҳида пешқадам бўлди. Сўнгги турда Иордания устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган "албиселесте" плей-оффга ишонч билан йўлланма олди. Бироқ кўпчилик мутахассислар жамоанинг урган голларида Лионель Мессининг улуши жуда юқорилигига эътибор қаратмоқда. 37 ёшли ҳужумчи гуруҳ босқичининг ўзида 6 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлди.

Гол уриш масъулияти ва жамоавий ўйин

Goal.com нашри хабарига кўра, Лионель Скалони жамоа сардорининг сермаҳсуллигидан хавотирда эмаслигини таъкидлаган. Мураббийнинг фикрича, голни ким уришидан қатъи назар, жамоанинг умумий ғалабаси биринчи ўринда туради. "Биз яхши ҳолатдамиз ва барча каби ҳаяжондамиз. Олдимизда ҳурматга лойиқ рақиб турибди, улар жуда яхши ўйин кўрсатишмоқда. Плей-оффда хатога ўрин йўқ — ютқазган жамоа уйга қайтади", — дея таъкидлади мураббий.

Месси атрофидаги гап-сўзларга тўхталар экан, Скалони шундай деди: "Лионель Месси ҳар қандай шароитда ўйнашга ўрганиб қолган. Бошқа футболчиларимизда ҳам вазиятлар бўлди, аммо айнан Лео улардан фойдаланди. Мен голлар жамоа бўйлаб тақсимланишини хоҳлайман, лекин жамоа ғалаба қозонаётган экан, бу муаммо эмас". Бу баёнот Аргентина лагерида ички хотиржамлик ҳукм сураётганидан далолат беради.

Кабо-Верде: Кутилмаган ва хавфли рақиб

Аргентина учун навбатдаги рақиб бўлган Кабо-Верде терма жамоаси ушбу турнирнинг ҳақиқий кашфиётига айланди. Улар гуруҳ босқичида Испания ва Саудия Арабистони каби кучли жамоаларни ҳайрон қолдириб, бирорта ўйинда мағлуб бўлишмади. Скалони рақибнинг ҳимоявий қўрғонини ёриб ўтиш осон бўлмаслигини яхши тушунади.

"Кабо-Верде ҳали мағлубият нималигини билмай келаётган жамоа. Улар ҳатто Саудия Арабистони устидан ғалаба қозонишга лойиқ эдилар. Ҳимояда марказий йўлакларни жуда яхши ёпишади ва қарши ҳужумда ўта хавфли. Уларнинг таркибида техник жиҳатдан кучли ижрочилар бор. Биз уларни муносиб баҳолаймиз ва ҳурмат қиламиз", — дея қўшимча қилди мураббий.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу баҳс катта қизиқиш уйғотиши табиий. Зеро, Лионель Месси иштирокидаги ҳар бир учрашув жаҳон миқёсида, жумладан, минтақамизда ҳам энг кўп томоша қилинадиган спорт воқеаларидан бири ҳисобланади. Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги 1/16 финал баҳси жума куни Маямидаги намлик юқори бўлган иқлим шароитида бўлиб ўтади.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаКилиан Мбаппе 2026-йилда барча асосий совринларни қўлга киритиши кутилмоқдаБугун, 13:32Арсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаАрсенал аёллар жамоаси трансфер бозорида катта юриш қилди: Георгиа Станвай Лондон клубидаБугун, 13:11Луис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқЛуис де ла Фуенте: Ламине Ямал ҳали ЖЧ-2026 даги энг яхши ўйинини кўрсатгани йўқБугун, 12:53Ливерпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиЛиверпул Диого Жота ва унинг акаси хотирасига Анфиелд стадионида ҳайкал ўрнатдиБугун, 12:32Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Юрген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга тайёр...Бугун, 12:25Криштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиКриштиано Роналдо терма жамоадаги фаолиятини якунламоқда: «Сўнгги рақс» тасдиқландиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди