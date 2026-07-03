iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самараси

·23·Техно
iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самараси

Apple компаниясининг бўлажак флагмани iPhone 18 Pro Max аккумулятор сиғими бўйича ўзидан олдинги барча моделларни ортда қолдириши кутилмоқда. Тармоқларда тарқалган янги маълумотлар ва компонентларнинг суратлари шуни кўрсатадики, қурилманинг ички тузилмасидаги ўзгаришлар батарея ҳажмини сезиларли даражада оширишга имкон берган. Бу, айниқса, жисмоний СИМ-карта уясидан бутунлай воз кечилган модификацияларда яққол кўзга ташланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, iPhone 18 Pro Max смартфонининг турли минтақалар учун мўлжалланган версиялари аккумулятор сиғими бўйича бир-биридан фарқ қилади. Хусусан, жисмоний нано-СИМ слотини сақлаб қолган Европа ва глобал бозорлар учун мўлжалланган версия 5235 мА·соат сиғимли батарея билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич аввалги авлодга нисбатан қарийб 8,5 фоизга кўп бўлиб, корпус ичидаги умумий оптималлаштириш натижасидир.

СИМ-лоток ва қўшимча жой масаласи

Энг катта янгилик эса фақат эСИМ технологиясига асосланган Америка бозори учун мўлжалланган модификацияда кузатилади. СИМ-карта уясининг йўқлиги ҳисобига бўшаган жой муҳандисларга янада йирикроқ батарея ўрнатиш имконини берган. Натижада, ушбу версия 5425 мА·соат сиғимга эга бўлади, бу эса iPhone смартфонлари тарихидаги мутлақ рекорд кўрсаткичдир. Таққослаш учун, жорий флагманларда бу кўрсаткич 5088 мА·соатни ташкил этади.

Ушбу маълумотлар аввалроқ тарқалган инсайдерлик хабарларини тасдиқламоқда. iPhone 18 Pro Max Apple тарихида батарея сиғими 5000 мА·соатлик довондан ошиб ўтган биринчи смартфон бўлиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, жисмоний деталлардан воз кечиш ва компонентларни ихчамлаштириш орқали энергия самарадорлигини ошириш Apple компаниясининг асосий стратегияларидан бирига айланган.

Шунингдек, таъминот занжиридан олинган маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro туркумидаги смартфонларнинг камера блоки ҳам тубдан қайта ишланади. Янги қурилмаларда камералар тизими ҳозирги авлодга қараганда сезиларли даражада йирикроқ бўлиши кутилмоқда. Хусусан, камеранинг корпусдан бўртиб чиқиб туриш даражаси яна 2 мм га ошиши мумкинлиги айтилмоқда.

Технологик ўзгаришлар ва тақдимот

Ҳакерлар томонидан ўғирланган ва тармоққа сиздирилган бутловчи қисмлар рўйхати ҳамда тест видеоларида iPhone 18 Pro нинг она платаси ва бошқа ички қисмлари акс этган. Бу эса қурилманинг ички архитектураси бутунлай ўзгарганидан далолат беради. Аккумулятор ҳажмининг ошиши фойдаланувчилар учун қурилманинг автоном иш вақтини узайтириш билан бирга, кучлироқ процессор ва йирикроқ экран талаб қиладиган энергия сарфини қоплашга хизмат қилади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда эСИМ технологияси оммалашиб бораётган бўлса-да, кўпчилик ҳали ҳам жисмоний СИМ-карталардан фойдаланишни афзал кўради. Агар Apple келажакда барча минтақаларда СИМ-лотокдан воз кечса, бу батарея сиғимининг янада ортишига олиб келиши мумкин.

Янги iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг расмий тақдимоти анъанага кўра сентябрь ойида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ўшанда Apple барча техник хусусиятларни, жумладан, батарея қуввати ва янгиланган камера тизимининг имкониятларини расман эълон қилади.

AppleИПҳонеАккумуляторТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиStarlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиБугун, 13:50iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлдиБугун, 13:38Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиХитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиБугун, 12:55SpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаSpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаБугун, 12:22Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиРоссиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиБугун, 10:51Пегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиПегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди