iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самараси
Apple компаниясининг бўлажак флагмани iPhone 18 Pro Max аккумулятор сиғими бўйича ўзидан олдинги барча моделларни ортда қолдириши кутилмоқда. Тармоқларда тарқалган янги маълумотлар ва компонентларнинг суратлари шуни кўрсатадики, қурилманинг ички тузилмасидаги ўзгаришлар батарея ҳажмини сезиларли даражада оширишга имкон берган. Бу, айниқса, жисмоний СИМ-карта уясидан бутунлай воз кечилган модификацияларда яққол кўзга ташланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, iPhone 18 Pro Max смартфонининг турли минтақалар учун мўлжалланган версиялари аккумулятор сиғими бўйича бир-биридан фарқ қилади. Хусусан, жисмоний нано-СИМ слотини сақлаб қолган Европа ва глобал бозорлар учун мўлжалланган версия 5235 мА·соат сиғимли батарея билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич аввалги авлодга нисбатан қарийб 8,5 фоизга кўп бўлиб, корпус ичидаги умумий оптималлаштириш натижасидир.
СИМ-лоток ва қўшимча жой масаласиЭнг катта янгилик эса фақат эСИМ технологиясига асосланган Америка бозори учун мўлжалланган модификацияда кузатилади. СИМ-карта уясининг йўқлиги ҳисобига бўшаган жой муҳандисларга янада йирикроқ батарея ўрнатиш имконини берган. Натижада, ушбу версия 5425 мА·соат сиғимга эга бўлади, бу эса iPhone смартфонлари тарихидаги мутлақ рекорд кўрсаткичдир. Таққослаш учун, жорий флагманларда бу кўрсаткич 5088 мА·соатни ташкил этади.
Ушбу маълумотлар аввалроқ тарқалган инсайдерлик хабарларини тасдиқламоқда. iPhone 18 Pro Max Apple тарихида батарея сиғими 5000 мА·соатлик довондан ошиб ўтган биринчи смартфон бўлиши кутилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, жисмоний деталлардан воз кечиш ва компонентларни ихчамлаштириш орқали энергия самарадорлигини ошириш Apple компаниясининг асосий стратегияларидан бирига айланган.
Шунингдек, таъминот занжиридан олинган маълумотларга кўра, iPhone 18 Pro туркумидаги смартфонларнинг камера блоки ҳам тубдан қайта ишланади. Янги қурилмаларда камералар тизими ҳозирги авлодга қараганда сезиларли даражада йирикроқ бўлиши кутилмоқда. Хусусан, камеранинг корпусдан бўртиб чиқиб туриш даражаси яна 2 мм га ошиши мумкинлиги айтилмоқда.
Технологик ўзгаришлар ва тақдимотҲакерлар томонидан ўғирланган ва тармоққа сиздирилган бутловчи қисмлар рўйхати ҳамда тест видеоларида iPhone 18 Pro нинг она платаси ва бошқа ички қисмлари акс этган. Бу эса қурилманинг ички архитектураси бутунлай ўзгарганидан далолат беради. Аккумулятор ҳажмининг ошиши фойдаланувчилар учун қурилманинг автоном иш вақтини узайтириш билан бирга, кучлироқ процессор ва йирикроқ экран талаб қиладиган энергия сарфини қоплашга хизмат қилади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда эСИМ технологияси оммалашиб бораётган бўлса-да, кўпчилик ҳали ҳам жисмоний СИМ-карталардан фойдаланишни афзал кўради. Агар Apple келажакда барча минтақаларда СИМ-лотокдан воз кечса, бу батарея сиғимининг янада ортишига олиб келиши мумкин.
Янги iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг расмий тақдимоти анъанага кўра сентябрь ойида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Ўшанда Apple барча техник хусусиятларни, жумладан, батарея қуввати ва янгиланган камера тизимининг имкониятларини расман эълон қилади.
…