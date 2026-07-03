iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлди

·93·Техно
iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлди

Apple’нинг ҳали тақдим этилмаган iPhone 18 Pro смартфони ҳақида янги маълумотлар интернетда тарқалди. Бу сафар қурилманинг эҳтимолий ташқи кўриниши, янги корпус ранглари ҳамда дизайндаги айрим ўзгаришларни акс эттирувчи суратлар оммага тақдим этилди.

Маълумотларга кўра, суратлар Apple’нинг асосий ишлаб чиқариш ҳамкорларидан бири бўлган Tata Electronics компаниясига қилинган киберҳужум ортидан тарқалган. Android Authority хабарига кўра, ҳужум натижасида умумий ҳажми 630 гигабайтдан ортиқ бўлган 200 мингдан зиёд файл сизиб чиққан.

Инсайдерлар тарқатган тасвирларда iPhone 18 Pro учун тайёрланаётган янги ранглар ҳам намойиш этилган. EarlyAppleLeaks маълум қилишича, Apple оммавий ишлаб чиқариш учун тўқ Cherry Red рангини танлаган. Компания бир нечта вариантларни синовдан ўтказган бўлса-да, айнан шу тус якуний қарор сифатида маъқуллангани айтилмоқда.

Qizil rangli Apple iPhone smartfoni kamera bloki va fonida "PRO" yozuvi.

Шу билан бирга, CMF (Color, Material and Finish) дастури доирасида синовдан ўтказилган Burgundy номли тўқ бинафша рангли корпус ҳам интернетда пайдо бўлди. Аммо манбаларнинг таъкидлашича, ушбу вариант якуний моделлар қаторига кирмаган.

Тарқалган материаллар қурилманинг дизайнига оид аввалги тахминларни ҳам қўллаб-қувватламоқда. Хусусан, смартфонда олд сенсорлар қайта жойлаштирилиши ҳисобига Dynamic Island янада ихчамроқ ва камроқ кўзга ташланадиган кўринишга эга бўлиши кутилмоқда.

Бундан аввал ҳам интернетда iPhone 18 Pro’нинг йиқилишга чидамлилигини баҳолаш учун ўтказилган ички синовлар видеоси тарқалган эди. Бу эса Apple янги авлод смартфонининг мустаҳкамлиги устида ҳам жиддий иш олиб бораётганини кўрсатмоқда.

iPhone 18 Pro қандай кўринишда бўлиши маълум бўлди

Apple ҳозирча сизиб чиққан ушбу маълумотлар юзасидан расмий баёнот бермаган. Шунга қарамай, тарқалаётган суратлар ва техник маълумотлар бўлажак iPhone 18 Pro атрофидаги қизиқишни янада кучайтирмоқда.м

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиStarlink Парагвайдаги 1600 та мактабни юқори тезликдаги интернет билан таъминлайдиБугун, 13:50iPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиiPhone 18 Pro Max аккумулятори рекорд ўрнатади: СИМ-карта уясидан воз кечиш самарасиБугун, 13:21Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиХитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиландиБугун, 12:55SpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаSpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаБугун, 12:22Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиРоссиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиБугун, 10:51Пегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиПегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиБугун, 10:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди