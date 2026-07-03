Грузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирлади

·1·Ўзбекистон
Грузия Президенти Шавкат Мирзиёевни олий орден билан тақдирлади

Кеча, 2 июль куни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Грузияга амалга ошираётган давлат ташрифи доирасида Тбилисидаги Орбелиани саройида Грузия Президенти Михаил Кавелашвили билан олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати маълум қилди.

Учрашув давомида томонлар Ўзбекистон ва Грузия ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янада ривожлантириш, савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, транспорт-логистика, туризм, маданият ҳамда бошқа истиқболли йўналишларда ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилди.

Музокаралар якунида Грузия Президенти Михаил Кавелашвили Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёевни мамлакатнинг юксак давлат мукофотларидан бири — “Олтин мўйна” ордени билан тақдирлади.

Учрашув сўнгида Шавкат Мирзиёев Грузия Президентини расмий ташриф билан Ўзбекистонга келишга таклиф этди. Томонлар ўзаро манфаатли ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш ва олий даражадаги мулоқотларни изчил давом эттиришга тайёр эканликларини билдирди.

Shavkat Mirziyoyev va Gruziya vakili bayroqlar oldida qo‘l berib ko‘rishmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кегейлида яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиКегейлида яна битта ноқонуний қурилма буздирилдиБугун, 14:07Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)Президент ёш ихтирочи қизларни электромобил билан тақдирлади (видео)Бугун, 13:55Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?Дам олиш кунлари об-ҳаво кескин ўзгаради: қаерларда ёмғир ёғади?Бугун, 13:30Хориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиХориждаги талабаларга Ўзбекистон бренди учун грант бериладиБугун, 11:05Ўзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиЎзбекистонда кимлар кўпроқ умр кўраётгани маълум бўлдиБугун, 09:50Жаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитдиЖаҳон чемпионати Ўзбекистонни дунёга янада танитдиКеча, 22:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди