АҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқда

·25·Техно
АҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқда

АҚШнинг Морган давлат университети (Морган Стате Университй) олимлари бир неча ўн йиллар давомида техник хизмат кўрсатмасдан ва қувват олмасдан ишлашга қодир бўлган янги авлод радиоизотоп қувват манбаларини ишлаб чиқишга киришди. DARPA агентлиги томонидан молиялаштирилаётган ушбу лойиҳа энергетика соҳасида инқилобий ўзгариш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа DARPA агентлигининг "Радс то Ваттс" дастури доирасида амалга оширилмоқда ва СЙMPҲОНEE номини олган. Тадқиқотлар учун 3,37 миллион доллар миқдорида грант ажратилган бўлиб, ишланма устида Northrop Grumman, Прожект Омега ва Тинч океани шимоли-ғарбий миллий лабораторияси каби нуфузли ташкилотлар ҳамкорлик қилмоқда.

Ядровий чиқиндидан энергия манбаига

Янги технологиянинг асосини стронсий-90 радиоизотопи ташкил этади. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу элементни ядровий чиқиндилардан ажратиб олиш мумкин. Бу эса бир вақтнинг ўзида ҳам чиқиндиларни утилизация қилиш, ҳам улардан фойдали мақсадларда энергия олиш имконини беради.

Анъанавий аккумуляторлардан фарқли ўлароқ, ушбу тизимлар энергияни ўзида тўпламайди. Бунинг ўрнига махсус ўзгартиргичлар ёрдамида радиоактив парчаланиш энергиясини тўғридан-тўғри электр энергиясига айлантиради. Бундай механизм қувват манбаларининг 30 йилгача тўхтовсиз ишлашини таъминлайди.

Қўлланиш соҳалари ва истиқболлар

Лойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, янги батареялар биринчи навбатда аккумуляторларни алмаштириш имконсиз ёки ўта қимматга тушадиган шароитларда қўлланилади. Буларга қуйидагилар киради:

  • Коинот аппаратлари ва сунъий йўлдошлар;
  • Сув ости автоном тизимлари;
  • Узоқ ҳудудларда жойлашган датчиклар;
  • Янги авлод мудофаа технологиялари.
Прожект Омега компанияси ҳозирнинг ўзидаёқ 10 йил давомида автоном ишлай оладиган денгиз дронлари концепциясини намойиш этган. Янги архитектура мавжуд аналогларга қараганда анча юқори қувват зичлигини таъминлаши кутилмоқда.

Ҳозирда лойиҳа тадқиқот босқичида бўлиб, оммавий ишлаб чиқаришга қадар ҳали анча вақт бор. Бироқ, ушбу йўналиш келажакдаги автоном энергетиканинг энг истиқболли тармоқларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Ўзбекистон каби технологик ривожланишга интилаётган мамлакатлар учун ҳам бундай узоқ муддатли энергия манбалари келажакда алоқа ва мониторинг тизимларида муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

ТехнологияЭнергетикаDARPAБатареяИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиСунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этдиБугун, 18:21Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиЖаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиБугун, 17:53АҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриАҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриБугун, 17:23Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиМуҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиБугун, 17:00ХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 16:26Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБританияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда