АҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқда
АҚШнинг Морган давлат университети (Морган Стате Университй) олимлари бир неча ўн йиллар давомида техник хизмат кўрсатмасдан ва қувват олмасдан ишлашга қодир бўлган янги авлод радиоизотоп қувват манбаларини ишлаб чиқишга киришди. DARPA агентлиги томонидан молиялаштирилаётган ушбу лойиҳа энергетика соҳасида инқилобий ўзгариш ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа DARPA агентлигининг "Радс то Ваттс" дастури доирасида амалга оширилмоқда ва СЙMPҲОНEE номини олган. Тадқиқотлар учун 3,37 миллион доллар миқдорида грант ажратилган бўлиб, ишланма устида Northrop Grumman, Прожект Омега ва Тинч океани шимоли-ғарбий миллий лабораторияси каби нуфузли ташкилотлар ҳамкорлик қилмоқда.
Ядровий чиқиндидан энергия манбаигаЯнги технологиянинг асосини стронсий-90 радиоизотопи ташкил этади. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу элементни ядровий чиқиндилардан ажратиб олиш мумкин. Бу эса бир вақтнинг ўзида ҳам чиқиндиларни утилизация қилиш, ҳам улардан фойдали мақсадларда энергия олиш имконини беради.
Анъанавий аккумуляторлардан фарқли ўлароқ, ушбу тизимлар энергияни ўзида тўпламайди. Бунинг ўрнига махсус ўзгартиргичлар ёрдамида радиоактив парчаланиш энергиясини тўғридан-тўғри электр энергиясига айлантиради. Бундай механизм қувват манбаларининг 30 йилгача тўхтовсиз ишлашини таъминлайди.
Қўлланиш соҳалари ва истиқболларЛойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, янги батареялар биринчи навбатда аккумуляторларни алмаштириш имконсиз ёки ўта қимматга тушадиган шароитларда қўлланилади. Буларга қуйидагилар киради:
- Коинот аппаратлари ва сунъий йўлдошлар;
- Сув ости автоном тизимлари;
- Узоқ ҳудудларда жойлашган датчиклар;
- Янги авлод мудофаа технологиялари.
Ҳозирда лойиҳа тадқиқот босқичида бўлиб, оммавий ишлаб чиқаришга қадар ҳали анча вақт бор. Бироқ, ушбу йўналиш келажакдаги автоном энергетиканинг энг истиқболли тармоқларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Ўзбекистон каби технологик ривожланишга интилаётган мамлакатлар учун ҳам бундай узоқ муддатли энергия манбалари келажакда алоқа ва мониторинг тизимларида муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
…