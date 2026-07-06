Малика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқлади

·0·Спорт
Малика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқлади

Норвегия миллий жамоасининг Бразилия устидан қозонган тарихий ғалабасидан сўнг кийиниш хонасида қизиқ воқеа содир бўлди.

Daily Mail хабарига кўра, Норвегия тахти вориси малика Ингрид Александра терма жамоа футболчиларини табриклаш учун кийиниш хонасига кирган ва ўйин қаҳрамони Эрлинг Холандни қучоқлаб қўйган.

Холанд Бразилияга қарши дубль қайд этди

Жаҳон чемпионати 1/8 финалида Норвегия Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.

Скандинавияликларнинг ҳар икки голини Эрлинг Холанд киритди. Шу тариқа, ҳужумчи жамоасига жаҳон чемпионатининг чоракфинал йўлланмасини олиб берган асосий қаҳрамонга айланди.

Қироллик оиласи кийиниш хонасига ташриф буюрди

Учрашув якунланганидан кейин малика Ингрид Александра укаси, шаҳзода Сверре Магнус билан бирга Норвегия терма жамоасининг кийиниш хонасига кирди.

Қироллик оиласи вакиллари футболчиларни катта ғалаба билан табриклади. Маълумотларга кўра, малика ўша пайтда майкасини ечиб улгурган Холандни ҳам қучоқлаган.

Малика Ингрид кийиниш хонасида Холандни қучоқлади

Бу лавҳа ижтимоий тармоқларда мухлислар эътиборини тортди.

Малика Норвегия номидан иштирок этмоқда

Ингрид Александра жаҳон чемпионатида Норвегия қироллик оиласини отаси — ворис шаҳзода Хокон ўрнига намоён қилмоқда.

Хокон рафиқаси жарроҳлик амалиётидан ўтгани сабаб мусобақага бормаган ва уйда қолган.

Чоракфиналда рақиб — Англия

Норвегия миллий жамоаси жаҳон чемпионати чоракфиналида Англияга қарши майдонга тушади.

Энди мухлислар Холанддан яна бир катта ўйин кутади. Бразилияга қарши дубль бор, қироллик табриги ҳам бор — кейинги манзил яримфинал бўладими, буни Англияга қарши баҳс кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиКриштиано Роналдо фаолиятини якунлаш ҳақидаги саволларга кескин жавоб қайтардиБугун, 14:57Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Ламине Ямал, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд нима учун Месси ҳамда Роналдо даражасига чиқа олмайди?Бугун, 13:54ЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаЖЧ-2026 тўпурарлари: уч юлдуз етакчилик қилмоқдаБугун, 13:22Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Карло Анчелотти Бразилияни 2030 йилгача бошқаради...Бугун, 13:19Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Томас Тухел FIFA қароридан норози: Гарри Кейн ёрдам сўраб Доналд Трампга мурожаат қиладими?Бугун, 13:15Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиЖуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди