Қўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилди

·0·Дунё
Қўнишга сониялар қолганда самолётга мушак келиб урилди

АҚШнинг Чикаго шаҳрида қўнишга тайёрланаётган Delta Air Lines авиакомпанияси самолётига мушак келиб теккани ҳақида хабар берилди. Ҳодиса вақтида бортда 52 нафар йўловчи ва олти нафар экипаж аъзоси бўлган. Бу ҳақда BBC маълум қилди.

Маълумотларга кўра, воқеа 4 июль куни кечқурун Атлантадаги Ҳарцфилд–Жексон аэропортидан Чикагодаги Мидуэй халқаро аэропортига парвоз қилаётган рейс қўниш жараёнида содир бўлган.

Авиакомпания баёнотида айтилишича, самолёт пастлаб келаётган пайтда мушак билан тўқнашган. Шунга қарамай, учоқ хавфсиз тарзда қўнишни амалга ошириб, мустақил равишда терминалга етиб борган. Ҳодиса оқибатида йўловчилар ва экипаж аъзоларидан ҳеч ким жабрланмаган.

Учувчининг айтишича, ҳодиса тахминан 61 метр баландликда содир бўлган.

«Пастда портлаган нарса оддий пиротехника воситаси бўлишидан умид қиляпмиз, аммо кучли зарба аниқ сезилди», — деган у.

Ҳодисадан олдин авиадиспетчерлар учувчиларни аэропорт яқинида мушакбозликлар ўтказилаётгани ҳақида огоҳлантирган.

Кейинчалик Чикаго полицияси самолётга номаълум жисм текканини ва бу ташқи бўёқ қисмида енгил шикаст қолдирганини маълум қилди. Airbus A319 учоғи қўнганидан сўнг техник кўрикдан ўтказилган ва жиддий носозликлар аниқланмаган.

Мазкур воқеа АҚШ бўйлаб миллионлаб одамлар мамлакат мустақиллигининг 250 йиллиги муносабати билан мушакбозликлар уюштирган кунга тўғри келди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди Бугун, 14:57Қийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатҚийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатБугун, 13:385 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?Бугун, 13:28Қулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароҚулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароБугун, 13:22АҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиАҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиБугун, 12:32Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бугун, 12:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди